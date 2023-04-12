Как переедание влияет на организм

Когда-то нашим предкам еда была необходима для выживания – чтобы получить ее, нужно было хорошо попотеть. Сегодня все гораздо проще: мы имеем неограниченный доступ к разнообразным продуктам и блюдам, поэтому часто едим не для утоления голода, а от избытка эмоций. Чем и "зарабатываем" проблемы со здоровьем

Современные люди употребляют пищу совершенно незаметно для себя в разных ситуациях: во время просмотра телевизора или пролистывания соцсетей, от скуки, когда нет настроения, находясь в ожидании чего-то, проходя мимо холодильника, чтобы в очередной раз насладиться любимым вкусом, нервничая, за компанию, просто на глаза попалось что-то вкусненькое, путая жажду с чувством голода, не высыпаясь, переживая стресс или когда научены с детства не оставлять еду на тарелке. В результате получают переедание, а с ним лишний вес и характерный букет сердечно-сосудистых заболеваний и гормональных нарушений.

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Что происходит с организмом?

После слишком сытого ужина признаки переедания ощутимы сразу – тяжесть и дискомфорт в желудке, изжога, сонливость или наоборот, нарушение сна, легкая тошнота, вздутие живота, метеоризм и т.д. Когда человек грешит перееданием регулярно, это становится плохой привычкой. А в его организме происходят серьезные процессы:

– растягивается желудок;

– замедляются и нарушаются процессы пищеварения;

– появляются лишние килограммы;

– страдает эндокринная система;

– сердце получает дополнительную нагрузку;

– нарушается работа поджелудочной железы и печени;

– появляются все предпосылки развития артериальной гипертензии, болезней желудочно-кишечного тракта и сахарного диабета.

Почему люди переедают?

Переедание может быть регулярным и эпизодическим (например, где-то на дне рождения). Опасным по результатам является первый тип. Он возникает тогда, когда человек:

Имеет психологические и отчасти гормональные проблемы. Среди них всем известные "заедания стресса", перепады настроения, эмоциональная зависимость от пищи и предменструальный синдром. К сожалению, утешением во всех этих случаях становится что-то жирненькое, сладенькое, солененькое или все сразу. Не соблюдает здоровый образ жизни. К перееданию более склонны малоподвижные и физически ленивые люди. Они способны есть бесконтрольно и без ощущения голода. Регулярно не высыпается. Невыспавшийся человек вялый. Чтобы растормошиться и прийти в себя ему нужна энергия, которая берется из калорий жирной, сладкой и богатой углеводами пищи, что не является здоровым для организма. Сидит на диетах или постоянно пытается похудеть. Неправильно сложившийся рацион не приведет к желаемой цели. Никакая диета никогда не поможет похудеть – в конце концов, она заканчивается, и питание возвращается к изначальному. Или, человек просто срывается и набрасывается на еду, потому что не выдерживает пыток голода.

Действенные лайфхаки – как избавиться от привычки переедать

Питаться правильно и 3-4 раза в день. Это значит не пропускать основные приемы пищи и не делать этого под просмотр новостной ленты или фильма. Ужинать за 3 часа до сна. В рацион уместно добавить ионы цитрата (они способствуют процессам пищеварения и устраняют неприятные ощущения тошноты, метеоризма и тяжести). А еще поможет нормализации процесса аминокислота аргинин – она быстро возобновит работу печени, которая всегда страдает от переедания. Ионы цитрата и аминокислота аргинин буквально содержатся в одном флаконе – диетической добавке ВИТАРГИН. Таким способом употребление ВИТАРГИНа может повлиять на решение вопроса переедания.

Пить. Перед тем, как отправить в рот какую-нибудь закуску, следует выпить стакан воды или любого несладкого напитка. Во-первых, жидкость полезна для жизнедеятельности, а во-вторых, выяснится, что действительно чувствует организм: обезвоживание или голод.

Высыпаться. Заставить себя спать по 7–9 часов в сутки гораздо сложнее, чем отказаться от любимого пончика. В этом случае помогут режим и успокаивающее. То есть нужно будет вставать и ложиться всегда в одно и то же время. А успокаивающее должно помочь в этом. Чтобы нормализовать сон, лучше выбирать средства мягкого действия, без привыкания и побочных эффектов (типа головных болей утром). Такие успокаивающие обычно имеют растительную основу. Из таких диетических добавок можно попробовать ВИТАСЕД – он одновременно и нервную систему успокоит и облегчит процесс засыпания.

Практиковать сознательный выбор. Прежде чем съесть бутерброд или третью конфету, спросить себя: действительно ли есть чувство голода? Может это просто "убивается время"? Меня что-то беспокоит? Почему я сейчас ем?

Решать и контролировать психологические проблемы другим путем, не перееданием. Для этого нужно научиться управлять своими эмоциями и удовлетворять потребности не только едой. Существует множество способов дать выход отрицательным эмоциям: занятия спортом, прогулки, домашняя работа или в саду, общение (с друзьями, животными, детьми), хобби, помощь другим, чтение и т.д. Или обратиться к соответствующему специалисту.

Разнообразить свою жизнь. Она не должно крутиться вокруг еды. Просто воспринимать пищу как одну из многих ее составляющих. Следует уменьшить значение пищи в своей жизни, отвлечься от нее и понять, что фаст-фуд с борщом не решат проблему безответной любви, не ускорят окончание войны, не увеличат зарплату и не вернут утраченное время...

Очень важно научиться прислушиваться к своему организму и держаться "золотой середины". Если переедание влияет на качество жизни, то понадобится помощь врачей. Главное – выбрать правильный путь решения проблемы, и тогда о переедании можно забыть.