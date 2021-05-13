Микрофлора из древних захоронений поможет в лечении сахарного диабета

Ученые, работающие с образцами выделений древних людей, обнаружили ранее неизвестные микроорганизмы, которые могут помочь в борьбе с сахарным диабетом, другими хроническими заболеваниями.

Как сообщает CNN, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature в среду, микроорганизмы жили в пищеварительной системе наших предков, составляя часть древнего микробиома кишечника человека, который значительно отличается от микрофлоры, обнаруженной у людей, живущих в современных индустриальных обществах.

Микробиом представляет собой комбинацию грибов, бактерий и вирусов, которая обитает в кишечнике, в первую очередь в толстом кишечнике, помогает переваривать пищу, бороться с болезнями и регулировать иммунную систему.

Предыдущие исследования установили связь между рационом питания доиндустриального периода, большим разнообразием микробиома кишечника и более низкими показателями хронических заболеваний. Поэтому команда исследователей намеревалась восстановить древние микробиомы кишечника человека, чтобы исследовать эту связь, сообщил исследователь Александар Костич из Диабетического центра Джослин в Бостоне.

Исследования в этой области сдерживались отсутствием хорошо сохранившихся образцов ДНК, но группа ученых смогла провести подробный генетический анализ восьми образцов человеческих экскрементов, найденных в Мексике и на юго-западе США, возраст которых составляет 1000-2000 лет.

Костич сказал CNN, что выделения из кишечника были "прекрасно сохранены" благодаря крайней засушливости пустынных районов, где они были обнаружены.

Исследователи реконструировали в общей сложности 498 микробных геномов и пришли к выводу, что 181 был от древних людей. Из них 61 ранее не обнаруживался в других образцах.

Затем команда сравнила их с современными микробиомами кишечника жителей промышленных и непромышленных популяций и обнаружила, что древние микробиомы ближе к сегодняшним непромышленным геномам.

Согласно исследованию, в котором используются образцы из Фиджи, Мадагаскара, Перу, Танзании и коренного населения мазахуа в центральной Мексике, непромышленный образ жизни "характеризуется потреблением необработанных продуктов и продуктов собственного производства, ограниченным использованием антибиотиков и более активным образом жизни".

И древние, и современные непромышленные геномы содержат больше генов, используемых для метаболизма крахмалов. Это может быть связано с тем, что люди в этих обществах ели более сложные углеводы по сравнению с современным промышленным населением.

Когда микроорганизмы, образующие кишечную микрофлору, исчезают или вымирают, это оказывает влияние на наше здоровье, сказал Костич CNN.

Хотя исследования находятся на ранней стадии, Костич надеется, что реконструированные командой микроорганизмы в конечном итоге могут быть использованы для снижения частоты хронических состояний, таких как ожирение или аутоиммунные заболевания.

"Мы могли бы повторно "заселить" кишечник людей этими человеческими микробами", - сказал он.

По словам Костича, исследования в этой области продвигаются вперед, и некоторые трансплантаты микроорганизмов, полученных из выделений кишечника древних людей, ожидают одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

План состоит в том, чтобы сначала увидеть, действительно ли повторно открытые микроорганизмы присутствуют в непромышленных популяциях, живущих сегодня, а затем ввести биомы кишечника людей, живших в доиндустриальную эпоху, в животных, чтобы увидеть, как они отреагируют.

Далее, по словам Костича, необходимо выявить определенные микробы, которые могут быть занесены в кишечник человека, а затем использовать синтетическую биологию для их реконструкции.

В то же время необходимы дополнительные археологические исследования, чтобы определить, существует ли "единый человеческий микробиом, который существовал раньше", - добавил он.

Между тем, Костич сказал, что полностью заселить микрофлору современного человека вымершими микроорганизмами невозможно. "Однако мы можем увеличить разнообразие микробиомов нашего кишечника, употребляя в пищу клетчатку и сложные углеводы, тренируясь и вступая в контакт с почвой и животными", - добавил он.

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