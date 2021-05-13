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/ Гастроэнтерология

Микрофлора из древних захоронений поможет в лечении сахарного диабета

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Ученые, работающие с образцами выделений древних людей, обнаружили ранее неизвестные микроорганизмы, которые могут помочь в борьбе с сахарным диабетом, другими хроническими заболеваниями.

Как сообщает CNN, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature в среду, микроорганизмы жили в пищеварительной системе наших предков, составляя часть древнего микробиома кишечника человека, который значительно отличается от микрофлоры, обнаруженной у людей, живущих в современных индустриальных обществах.

Микробиом представляет собой комбинацию грибов, бактерий и вирусов, которая обитает в кишечнике, в первую очередь в толстом кишечнике, помогает переваривать пищу, бороться с болезнями и регулировать иммунную систему.

Предыдущие исследования установили связь между рационом питания доиндустриального периода, большим разнообразием микробиома кишечника и более низкими показателями хронических заболеваний. Поэтому команда исследователей намеревалась восстановить древние микробиомы кишечника человека, чтобы исследовать эту связь, сообщил исследователь Александар Костич из Диабетического центра Джослин в Бостоне.

Микрофлора из древних захоронений поможет в лечении сахарного диабета

Исследования в этой области сдерживались отсутствием хорошо сохранившихся образцов ДНК, но группа ученых смогла провести подробный генетический анализ восьми образцов человеческих экскрементов, найденных в Мексике и на юго-западе США, возраст которых составляет 1000-2000 лет.

Костич сказал CNN, что выделения из кишечника были "прекрасно сохранены" благодаря крайней засушливости пустынных районов, где они были обнаружены.

Исследователи реконструировали в общей сложности 498 микробных геномов и пришли к выводу, что 181 был от древних людей. Из них 61 ранее не обнаруживался в других образцах.

Затем команда сравнила их с современными микробиомами кишечника жителей промышленных и непромышленных популяций и обнаружила, что древние микробиомы ближе к сегодняшним непромышленным геномам.

Согласно исследованию, в котором используются образцы из Фиджи, Мадагаскара, Перу, Танзании и коренного населения мазахуа в центральной Мексике, непромышленный образ жизни "характеризуется потреблением необработанных продуктов и продуктов собственного производства, ограниченным использованием антибиотиков и более активным образом жизни".

И древние, и современные непромышленные геномы содержат больше генов, используемых для метаболизма крахмалов. Это может быть связано с тем, что люди в этих обществах ели более сложные углеводы по сравнению с современным промышленным населением.

Когда микроорганизмы, образующие кишечную микрофлору, исчезают или вымирают, это оказывает влияние на наше здоровье, сказал Костич CNN.

Микрофлора из древних захоронений поможет в лечении сахарного диабета

Хотя исследования находятся на ранней стадии, Костич надеется, что реконструированные командой микроорганизмы в конечном итоге могут быть использованы для снижения частоты хронических состояний, таких как ожирение или аутоиммунные заболевания.

"Мы могли бы повторно "заселить" кишечник людей этими человеческими микробами", - сказал он.

По словам Костича, исследования в этой области продвигаются вперед, и некоторые трансплантаты микроорганизмов, полученных из выделений кишечника древних людей, ожидают одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

План состоит в том, чтобы сначала увидеть, действительно ли повторно открытые микроорганизмы присутствуют в непромышленных популяциях, живущих сегодня, а затем ввести биомы кишечника людей, живших в доиндустриальную эпоху, в животных, чтобы увидеть, как они отреагируют.

Далее, по словам Костича, необходимо выявить определенные микробы, которые могут быть занесены в кишечник человека, а затем использовать синтетическую биологию для их реконструкции.

В то же время необходимы дополнительные археологические исследования, чтобы определить, существует ли "единый человеческий микробиом, который существовал раньше", - добавил он.

Между тем, Костич сказал, что полностью заселить микрофлору современного человека вымершими микроорганизмами невозможно. "Однако мы можем увеличить разнообразие микробиомов нашего кишечника, употребляя в пищу клетчатку и сложные углеводы, тренируясь и вступая в контакт с почвой и животными", - добавил он.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
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