Профилактика пищевых отравлений: советы для каждого дня

Еда, которую мы потребляем, оказывает непосредственное влияние на качество жизни. У каждого есть любимое блюдо, которое дарит изысканное гурманское наслаждение и поднимает настроение. Чтобы сохранять продукты свежими, а приготовленные блюда стали источником действительно питательных веществ и не спровоцировали пищевых отравлений, нужно соблюдать правила хранения и приготовления пищи.

Эксперты предлагают четыре правила-стратегии, которые помогут обезопасить от пищевых отравлений вас и вашу семью.

Правило первое: чистота рук, рабочих поверхностей и продуктов

Бактерии – совсем не милые создания. Мы их не видим, но они есть повсюду и постоянно. Бактерии, вызывающие пищевые отравления, могут выжить во многих местах и ​​распространяться по кухне, а тепло и влага – лучшая среда для их жизнедеятельности.

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Поэтому тщательно мойте руки перед, в процессе и после приготовления пищи. Используйте любимое мыло не менее 20 секунд, смывайте теплой или горячей водой.

Возьмите себе за привычку мыть руки после работы с сырым мясом, курицей и другой птицей, морепродуктами, рыбой, мукой и яйцами.

Разделочные доски, рабочие поверхности столов, посуду лучше мыть горячей водой с использованием специального мыла.

Тщательно мойте под проточной водой овощи, зелень и фрукты.

Дезинфекторы для рук и кухни никто не отменял – можно и нужно смело их использовать.

Кулинарные перчатки могут стать вашими надежными помощниками и помогут избежать контакта кожи рук и продуктов.

Правило второе: стоп перекрестное загрязнение

Перекрестное загрязнение происходит тогда, когда сок из одного блюда или продукта попадает в другое блюдо – продукт. Сырое мясо, курица и другая птица, морепродукты и яйца могут распространять бактерии на готовую к употреблению пищу. Поэтому хранить их нужно обязательно по отдельности.

При покупке держите сырое мясо, птицу, морепродукты, рыбу подальше от других продуктов. Убедитесь, что упаковка не протекает и сок не попадает на другие продукты.

Сырое или маринованное мясо, птицу, морепродукты, рыбу и яйца всегда храните отдельно от всех продуктов в холодильнике. Кроме того, сырое мясо, птицу и морепродукты лучше хранить в закрытых контейнерах или надежно заворачивать, чтобы сок не мог попасть на другие продукты.

Помните: для каждого вида продуктов – своя разделочная доска и тарелка. То есть для сырого мяса – своя, для рыбы – своя, для курицы и птицы – своя. Хлеб нельзя резать на доске, используемой для сырого мяса, рыбы, птицы или морепродуктов. То же касается фруктов, овощей и других блюд, которые не будут готовиться. Когда у каждого продукта и у каждого блюда своя разделочная доска и тарелка – это идеально.

Для всех, кто любит вкусную курицу, акцентируем внимание на том, что сырая курица уже готова к приготовлению – ее не нужно предварительно мыть. Почему? Потому что большая вероятность в процессе мытья распространить бактерии на другие продукты, раковину, столешницу и предметы вокруг – это может стать причиной отравления.

Если вы все же решили курицу помыть, то делайте это очень аккуратно, чтобы брызги воды не летели вокруг, а затем тщательно вымойте и продезинфицируйте руки и раковины.

Правило третье: всегда готовить при соответствующей температуре

Бактерии погибают при высоких температурах. Значит, приготовленные блюда станут безопасными для потребления только в том случае, если их внутренняя температура будет достаточно высокой, чтобы уничтожить бактерии, которые могут вызвать заболевание. Поэтому

станьте счастливым обладателем специального кулинарного термометра. Это простое в использовании устройство поможет каждый раз готовить безопасную пищу;

цвет и текстура приготовленного блюда не являются показателем его безопасности для употребления.

использование кулинарного термометра – единственный способ определить безопасна ли приготовленная пища;

научитесь правильно размещать термометр в разной пище для получения точных показателей.

Для кусков говядины, телятины, баранины и свинины, включая свежую ветчину, рекомендуется температура 62,778°С. Для рыбы с плавниками 62,778°С, или до момента, когда мякоть перестает быть прозрачной и легко отделяется от костей вилкой. Для птицы, фарша из курицы и индейки 73.889℃. Для запеканок 73.889℃. Узнать температуру для приготовления каждого продукта можно в специальной таблице.

Нагрев пищи в микроволновке

Всегда тщательно разогревайте еду в микроволновке – обязательно соблюдайте рекомендуемое время приготовления и выдержки. После разогрева не спешите доставать еду – дайте ей несколько минут, чтобы холодные точки поглотили тепло из горячих мест – так еда будет прогретой более равномерно.

Если мощность микроволновки 800 Вт или более, используйте минимальное время приготовления. Если мощность 300-500 Вт, - лучше использовать максимальное рекомендуемое время приготовления. И, да, во время разогрева пищи в микроволновке используйте кулинарный термометр, чтобы убедиться, что пища достигает нужных 73.889℃.

Правило четвертое: правильное охлаждение

При температуре комнатной бактерии могут размножаться очень быстро. Поэтому скоропортящиеся продукты не стоит оставлять в "опасной зоне" дольше 2 часов и дольше 1 часа, если они готовились при температуре 32,222℃.

Теплую или горячую пищу разложите в несколько чистых неглубоких контейнеров, затем охладите.Маленькие порции быстрее охладятся в холодильнике.

Контролируйте температуру в холодильнике и морозильнике.

Мясо, морепродукты, молочные продукты, нарезанные фрукты лучше хранить не больше 2 часов.

Пищу, подвергшуюся воздействию высоких температур, лучше охладить в течение 1 часа.

Размораживание продуктов должно быть тоже безопасным. Лучше всего в холодильнике, холодной воде, микроволновке – если она имеет такую ​​функцию.

Размораживание в холодильнике займет много времени, но защитит продукты от микробов из окружающей среды.

Размораживание в холодной воде будет безопасным, если продукты в герметичной упаковке или полиэтиленовом пакете – убедитесь, что он не протекает. Менять воду нужно каждые 30 минут. Размороженные таким способом продукты следует приготовить немедленно.

После размораживания в микроволновке продукты нужно готовить сразу, иначе они испортятся.

Ни в коем случае не размораживайте продукты в горячей воде – так они не только портятся, но и становятся опасными для здоровья.

Еда должна быть вкусной и красивой, а еще – здоровой, полезной и качественной. Как считают специалисты, соблюдение этих правил будет способствовать безопасному приготовлению блюд и поможет улучшить защиту от возможных пищевых отравлений. Заботьтесь друг о друге и пространстве вокруг.