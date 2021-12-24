Менопауза начинается по окончании менструального цикла. Менопауза не является проблемой для здоровья, и некоторые воспринимают ее как время освобождения. Однако гормональные изменения и другие факторы могут вызывать дискомфорт. У большинства женщин менопауза наступает после 50 лет, но и в этом случае необходимо следить за своим женским здоровьем.

Яичники женщин содержат запас яйцеклеток и вырабатывают различные гормоны, в том числе и эстроген. Именно эти гормоны отвечают за ежемесячный менструальный цикл (месячные). В организме каждой девочки на момент рождения содержится примерно один миллион яйцеклеток, но с возрастом их количество уменьшается. Чем меньшее количество яйцеклеток в организме женщины, тем ей сложнее забеременеть. У большинства женщин, проживающих в Америке, к 51 году настолько истощается запас яйцеклеток, что в яичниках полностью прекращается выработка эстрогена и наступает менопауза.

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Менопауза – это когда менструация прекращается навсегда. Менопауза – нормальное явление в жизни женщины, и она не наступает сразу. По мере того, как тело женщины переходит в менопаузу в течение нескольких лет у нее возникают симптомы менопаузы, а также нарушается менструальный цикл.

Дефицит эстрогена и наступление менопаузы может сопровождаться появлением ряда симптомов. Во время менопаузы у женщин может наблюдаться появление:

приливов, повышенного потоотделения в ночное время, нарушение сна и эмоциональной лабильности;

изменения влагалища и вульвы (внешней части влагалища);

повышенного риска остеопении или остеопороза (характеризуются снижением плотности и истончением костей), сопровождающиеся повышением риска возникновения переломов;

повышенного риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

После наступления менопаузы женщина нуждается в еще более тщательном медицинском наблюдении, так как в таком возрасте у нее увеличивается вероятность развития онкологических заболеваний.

Иногда гормональный дисбаланс, возникающий на фоне менопаузы, становиться причиной активации "спящих" процессов, запускающих механизм развития злокачественных новообразований.

Специалисты рекомендуют начинать с обследования молочных желез. Для этого доктор может назначить УЗИ в комбинации с маммографией (это разные методы, но они отлично дополняют друг друга). Эти обследования женщина должна проходить не реже одного раза в год, а лучше один раз в шесть месяцев.

Также не стоит пренебрегать самоосмотрами. Учитывая то, что в такой период у женщины уже нет месячных, у нее нет возможности провести обследование после окончания менструации, поэтому специалисты рекомендуют проводить такие осмотры не реже одного раза в месяц в какое-то определенное число.

УЗИ органов малого таза – это еще один вид обследования, который необходимо делать один раз в год до 65 лет. Многие женщины уверены, что после прекращения месячных они не нуждаются в проведении данного обследования. Но это ошибочное мнение!

Во время такого исследования доктор обязательно обратит внимание на толщину эндометрия (этот показатель не должен превышать 4 мм). У некоторых женщин во время менопаузы яичники могут быть вообще не видны, что считается вариантом нормы. Намного опаснее, если яичники увеличены и в них обнаруживаются кисты. Во время менопаузы в яичниках не могут образовываться функциональные кисты, а поэтому все образования в них расцениваются как опасные и несущие онконастороженность

ПАП-тест или цитологическое исследование шейки матки также следует проводить до 65 лет.

На фоне отсутствия эстрогенов происходит истончение слизистой и изменение влагалищной флоры. Слизистая становится сухой, что делает ее непригодной для жизни лактобактерий, и из-за чего такие анализы, как бакпосев, анализ на микрофлору, ЗППП и папилломавирус становятся неактуальными. Практически в 95% случаев малоинформативной становиться и кольпоскопия, что обусловлено тем, что зона трансформации уходит в канал.

Не забывайте регулярно посещать врача для профилактических осмотров и при возникновении любых медицинских проблем. Женщина должна следить за своим здоровьем как во время, так и после менопаузы.

Профилактическая медицинская помощь по мере старения может включать скрининговые тесты, такие как колоноскопия, маммография и скрининг триглицеридов. Доктор может порекомендовать и другие тесты и обследования, в том числе и обследование щитовидной железы.

Если после менопаузы у женщины возникло влагалищное кровотечение, то следует немедленно обратиться за консультацией к доктору.

Несмотря на то, что менопауза – это естественный биологический процесс, ее физические симптомы способны доставлять много проблем. Существует множество эффективных методов ее лечения: начиная от изменения образа жизни и до гормональной терапии.

Как справиться с симптомами менопаузы самостоятельно:

дискомфорт, вызванный приливами и ночной потливостью можно минимизировать посредством отказа от курения, употребления кофе, алкоголя и острой пищи;

избавиться от нарушения сна можно посредством дозированных ежедневных физических нагрузок, прогулок перед сном на свежем воздухе и сокращением времени дневного сна;

с эмоциональной лабильность поможет справиться нормализация режима труда и отдыха, также обращение к специалисту;

улучшить состояние костной ткани может помочь систематическое выполнение физических упражнений и употребление в пищу продуктов с высоким содержанием витамина D и кальция;

поддержать на высоком уровне физическую и умственную активность поможет соблюдение здоровой диеты и ведение активного образа жизни;

при появлении сухости влагалища, чтобы избежать возникновения травм и дискомфорта во время секса, рекомендуется использовать различные увлажняющие средства, лубриканты и лекарства, способные уменьшить сухость влагалища и связанный с ней дискомфорт.