Для женщин за 50: что делать, когда пришла "осень"
Менопауза начинается по окончании менструального цикла. Менопауза не является проблемой для здоровья, и некоторые воспринимают ее как время освобождения. Однако гормональные изменения и другие факторы могут вызывать дискомфорт. У большинства женщин менопауза наступает после 50 лет, но и в этом случае необходимо следить за своим женским здоровьем.Что такое естественная менопауза
Яичники женщин содержат запас яйцеклеток и вырабатывают различные гормоны, в том числе и эстроген. Именно эти гормоны отвечают за ежемесячный менструальный цикл (месячные). В организме каждой девочки на момент рождения содержится примерно один миллион яйцеклеток, но с возрастом их количество уменьшается. Чем меньшее количество яйцеклеток в организме женщины, тем ей сложнее забеременеть. У большинства женщин, проживающих в Америке, к 51 году настолько истощается запас яйцеклеток, что в яичниках полностью прекращается выработка эстрогена и наступает менопауза.
Менопауза – это когда менструация прекращается навсегда. Менопауза – нормальное явление в жизни женщины, и она не наступает сразу. По мере того, как тело женщины переходит в менопаузу в течение нескольких лет у нее возникают симптомы менопаузы, а также нарушается менструальный цикл.
Дефицит эстрогена и наступление менопаузы может сопровождаться появлением ряда симптомов. Во время менопаузы у женщин может наблюдаться появление:
приливов, повышенного потоотделения в ночное время, нарушение сна и эмоциональной лабильности;
изменения влагалища и вульвы (внешней части влагалища);
повышенного риска остеопении или остеопороза (характеризуются снижением плотности и истончением костей), сопровождающиеся повышением риска возникновения переломов;
повышенного риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
После наступления менопаузы женщина нуждается в еще более тщательном медицинском наблюдении, так как в таком возрасте у нее увеличивается вероятность развития онкологических заболеваний.Почему это происходит
Иногда гормональный дисбаланс, возникающий на фоне менопаузы, становиться причиной активации "спящих" процессов, запускающих механизм развития злокачественных новообразований.С чего следует начать
Специалисты рекомендуют начинать с обследования молочных желез. Для этого доктор может назначить УЗИ в комбинации с маммографией (это разные методы, но они отлично дополняют друг друга). Эти обследования женщина должна проходить не реже одного раза в год, а лучше один раз в шесть месяцев.
Также не стоит пренебрегать самоосмотрами. Учитывая то, что в такой период у женщины уже нет месячных, у нее нет возможности провести обследование после окончания менструации, поэтому специалисты рекомендуют проводить такие осмотры не реже одного раза в месяц в какое-то определенное число.Какие еще нужны обследования
УЗИ органов малого таза – это еще один вид обследования, который необходимо делать один раз в год до 65 лет. Многие женщины уверены, что после прекращения месячных они не нуждаются в проведении данного обследования. Но это ошибочное мнение!
Во время такого исследования доктор обязательно обратит внимание на толщину эндометрия (этот показатель не должен превышать 4 мм). У некоторых женщин во время менопаузы яичники могут быть вообще не видны, что считается вариантом нормы. Намного опаснее, если яичники увеличены и в них обнаруживаются кисты. Во время менопаузы в яичниках не могут образовываться функциональные кисты, а поэтому все образования в них расцениваются как опасные и несущие онконастороженностьЕще один важный анализ
ПАП-тест или цитологическое исследование шейки матки также следует проводить до 65 лет.
На фоне отсутствия эстрогенов происходит истончение слизистой и изменение влагалищной флоры. Слизистая становится сухой, что делает ее непригодной для жизни лактобактерий, и из-за чего такие анализы, как бакпосев, анализ на микрофлору, ЗППП и папилломавирус становятся неактуальными. Практически в 95% случаев малоинформативной становиться и кольпоскопия, что обусловлено тем, что зона трансформации уходит в канал.В каких случаях нужно обратиться к врачу
Не забывайте регулярно посещать врача для профилактических осмотров и при возникновении любых медицинских проблем. Женщина должна следить за своим здоровьем как во время, так и после менопаузы.
Профилактическая медицинская помощь по мере старения может включать скрининговые тесты, такие как колоноскопия, маммография и скрининг триглицеридов. Доктор может порекомендовать и другие тесты и обследования, в том числе и обследование щитовидной железы.
Если после менопаузы у женщины возникло влагалищное кровотечение, то следует немедленно обратиться за консультацией к доктору.Как избавиться от неприятных симптомов
Несмотря на то, что менопауза – это естественный биологический процесс, ее физические симптомы способны доставлять много проблем. Существует множество эффективных методов ее лечения: начиная от изменения образа жизни и до гормональной терапии.
Как справиться с симптомами менопаузы самостоятельно:
дискомфорт, вызванный приливами и ночной потливостью можно минимизировать посредством отказа от курения, употребления кофе, алкоголя и острой пищи;
избавиться от нарушения сна можно посредством дозированных ежедневных физических нагрузок, прогулок перед сном на свежем воздухе и сокращением времени дневного сна;
с эмоциональной лабильность поможет справиться нормализация режима труда и отдыха, также обращение к специалисту;
улучшить состояние костной ткани может помочь систематическое выполнение физических упражнений и употребление в пищу продуктов с высоким содержанием витамина D и кальция;
поддержать на высоком уровне физическую и умственную активность поможет соблюдение здоровой диеты и ведение активного образа жизни;
при появлении сухости влагалища, чтобы избежать возникновения травм и дискомфорта во время секса, рекомендуется использовать различные увлажняющие средства, лубриканты и лекарства, способные уменьшить сухость влагалища и связанный с ней дискомфорт.
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