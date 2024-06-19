Отменим аборты: как на России запугивают женщин?
Аборт вызывает рак и нарушает психику: в рф утвердили новые рекомендации прерывания беременности...
В погоне за традиционными семейными ценностями и одержимостью во что бы то ни стало повысить рождаемость, в рф решили окончательно демонизировать прерывание беременности антинаучными рекомендациями. Минздрав страны-агрессора утвердил новые клинические рекомендации для проведения абортов, написанные Обществом акушеров-гинекологов.
Нововведения успели удивить мировое сообщество и спровоцировать скандал в самой рф, поскольку документ противоречит международным рекомендациям ВОЗ и содержит антинаучные и антиэтичные утверждения.
Можно ли считать "новые правила" минздрава рф психологическим давлением и запугиванием женщин? Мы проанализировали рекомендации и пришли к вполне ожидаемым выводам.
Противоречивый Минздрав
Бесспорно прерывание беременности – это серьезное решение, требующее осознанного обдумывания и консультации с врачом. Обращаясь к квалифицированным специалистам, которые могут обеспечить безопасные условия и методы прерывания беременности, можно минимизировать риски для здоровья. Об этом говорит ВОЗ, но с этим, видимо, не согласны эксперты российского Общества акушеров-гинекологов.
Минздрав рф утвердил новые клинические рекомендации, написанные с легкой руки данного сообщества. Несмотря на перечень спорных идей, есть в нем и прогрессивные утверждения. Например, там сказано, что кюретаж (выскабливание) – это устаревший метод и им не рекомендовано пользоваться.
Однако в документе все же преобладают противоречивые принципы, среди которых:
- отмена медикаментозного аборта;
- связь прерывания беременности с раком и психическими расстройствами;
- обязательная демонстрация изображения плода, а также прослушивание его сердцебиения во время УЗИ;
- обязательная консультация психолога до аборта.
- Почему "отмена" медикаментозного аборта небезопасна для пациенток?
Одно из основных рекомендаций гласит: при письменно оформленном заявлении с требованием пациентки остановить медикаментозный аборт после приема первой таблетки мифепристона, возможно назначение препаратов прогестерона в условиях стационара или дневного стационара. Что это означает на самом деле?
"Отмена аборта" с помощью прогестерона распространена среди антиабортного движения в США, несмотря на то, что она считается небезопасной и не имеет доказанной эффективности.
По данным Американской коллегии акушеров-гинекологов, отмена аборта небезопасна для здоровья, поскольку исследования обладают серьезными недостатками и не могут служить основанием для того, чтобы назначать прогестерон беременным пациентам после начала медикаментозного аборта.
Тем не менее в рф "отмена" медикаментозного аборта набирает популярность. При этом Российское общество акушеров-гинекологов дает разрешение на то, чтобы прибегать к этому экспериментальному методу.
- Почему множество анализов перед абортом бессмысленны?
Вот лишь часть исследований, которые рекомендует провести Российское общество акушеров-гинекологов перед абортом. В данном случае - перед хирургическим:
- общий анализ крови и исследования уровня тромбоцитов в крови;
- микроскопическое исследование влагалищных мазков;
- электрокардиограмма.
По факту: это не принесет пользы, но затянет процесс.
Цель многочисленных исследований, которые необходимо делать по этим клиническим рекомендациям, – выявить противопоказания к прерыванию беременности. Их список в рф традиционно гораздо больше, чем в других странах и в рекомендациях ВОЗ.
Международные медицинские организации подчеркивают, что проводимые исследования не должны задерживать прерывание беременности. В российских клинических рекомендациях этой оговорки нет. Более того практика показывает, что в рф регулярно стараются затянуть процесс.
- Аборт ведет "к раку и психическим расстройствам"?
Общество акушеров-гинекологов заявило, что осложнениями аборта являются:
- бесплодие;
- хронические воспалительные процессы матки и/или придатков матки;
- аденомиоз;
- нарушение функции яичников;
- внематочная беременность;
- невынашивание беременности;
- различные осложнения при вынашивании последующей беременности и в родах.
Также, как утверждает Общество акушеров-гинекологов, доказана связь аборта с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и нервно-психических расстройств.
По факту это просто не соответствует истине. Всемирная организация здравоохранения придерживается прямо противоположного мнения, называя аборт относительно безопасной процедурой с оговоркой: "если аборт проводится персоналом, обладающим необходимой квалификацией, на основе использования рекомендованных ВОЗ методов, соответствующих сроку беременности".
К тому же, оказывается, международные медицинские организации, кроме российской, конечно, не знают о многих упомянутых осложнениях аборта. Например, о том, что прерывание беременности напрямую связано с раком молочной железы и психическими расстройствами.
Можно по-разному относиться к аборту: это красноречиво демонстрирует и международный опыт. Но подтасовка научных фактов и откровенное введение в заблуждение своих же граждан, видимо, для рф – это уже привычка на государственном уровне.