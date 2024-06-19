Аборт вызывает рак и нарушает психику: в рф утвердили новые рекомендации прерывания беременности...

В погоне за традиционными семейными ценностями и одержимостью во что бы то ни стало повысить рождаемость, в рф решили окончательно демонизировать прерывание беременности антинаучными рекомендациями. Минздрав страны-агрессора утвердил новые клинические рекомендации для проведения абортов, написанные Обществом акушеров-гинекологов.

Нововведения успели удивить мировое сообщество и спровоцировать скандал в самой рф, поскольку документ противоречит международным рекомендациям ВОЗ и содержит антинаучные и антиэтичные утверждения.

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Можно ли считать "новые правила" минздрава рф психологическим давлением и запугиванием женщин? Мы проанализировали рекомендации и пришли к вполне ожидаемым выводам.

Противоречивый Минздрав

Бесспорно прерывание беременности – это серьезное решение, требующее осознанного обдумывания и консультации с врачом. Обращаясь к квалифицированным специалистам, которые могут обеспечить безопасные условия и методы прерывания беременности, можно минимизировать риски для здоровья. Об этом говорит ВОЗ, но с этим, видимо, не согласны эксперты российского Общества акушеров-гинекологов.

Минздрав рф утвердил новые клинические рекомендации, написанные с легкой руки данного сообщества. Несмотря на перечень спорных идей, есть в нем и прогрессивные утверждения. Например, там сказано, что кюретаж (выскабливание) – это устаревший метод и им не рекомендовано пользоваться.

Однако в документе все же преобладают противоречивые принципы, среди которых:

отмена медикаментозного аборта;

связь прерывания беременности с раком и психическими расстройствами;

обязательная демонстрация изображения плода, а также прослушивание его сердцебиения во время УЗИ;

обязательная консультация психолога до аборта.

Почему "отмена" медикаментозного аборта небезопасна для пациенток?

Одно из основных рекомендаций гласит: при письменно оформленном заявлении с требованием пациентки остановить медикаментозный аборт после приема первой таблетки мифепристона, возможно назначение препаратов прогестерона в условиях стационара или дневного стационара. Что это означает на самом деле?

"Отмена аборта" с помощью прогестерона распространена среди антиабортного движения в США, несмотря на то, что она считается небезопасной и не имеет доказанной эффективности.

По данным Американской коллегии акушеров-гинекологов, отмена аборта небезопасна для здоровья, поскольку исследования обладают серьезными недостатками и не могут служить основанием для того, чтобы назначать прогестерон беременным пациентам после начала медикаментозного аборта.

Тем не менее в рф "отмена" медикаментозного аборта набирает популярность. При этом Российское общество акушеров-гинекологов дает разрешение на то, чтобы прибегать к этому экспериментальному методу.

Почему множество анализов перед абортом бессмысленны?

Вот лишь часть исследований, которые рекомендует провести Российское общество акушеров-гинекологов перед абортом. В данном случае - перед хирургическим:

общий анализ крови и исследования уровня тромбоцитов в крови;

микроскопическое исследование влагалищных мазков;

электрокардиограмма.

По факту: это не принесет пользы, но затянет процесс.

Цель многочисленных исследований, которые необходимо делать по этим клиническим рекомендациям, – выявить противопоказания к прерыванию беременности. Их список в рф традиционно гораздо больше, чем в других странах и в рекомендациях ВОЗ.

Международные медицинские организации подчеркивают, что проводимые исследования не должны задерживать прерывание беременности. В российских клинических рекомендациях этой оговорки нет. Более того практика показывает, что в рф регулярно стараются затянуть процесс.

Аборт ведет "к раку и психическим расстройствам"?

Общество акушеров-гинекологов заявило, что осложнениями аборта являются:

бесплодие;

хронические воспалительные процессы матки и/или придатков матки;

аденомиоз;

нарушение функции яичников;

внематочная беременность;

невынашивание беременности;

различные осложнения при вынашивании последующей беременности и в родах.

Также, как утверждает Общество акушеров-гинекологов, доказана связь аборта с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и нервно-психических расстройств.

По факту это просто не соответствует истине. Всемирная организация здравоохранения придерживается прямо противоположного мнения, называя аборт относительно безопасной процедурой с оговоркой: "если аборт проводится персоналом, обладающим необходимой квалификацией, на основе использования рекомендованных ВОЗ методов, соответствующих сроку беременности".

К тому же, оказывается, международные медицинские организации, кроме российской, конечно, не знают о многих упомянутых осложнениях аборта. Например, о том, что прерывание беременности напрямую связано с раком молочной железы и психическими расстройствами.

Можно по-разному относиться к аборту: это красноречиво демонстрирует и международный опыт. Но подтасовка научных фактов и откровенное введение в заблуждение своих же граждан, видимо, для рф – это уже привычка на государственном уровне.