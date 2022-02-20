Симптомы перименопаузы: 13 признаков того, что вы переживаете 'изменения'

Женщины, которые переживали перименопаузу, знают, что это не просто "изменения" в организме. Иногда ее симптомы могут быть достаточно интенсивными, среди которых чаще всего встречаются приливы, смены настроения и бессонница.

О главных признаках перименопаузы, рассказало издание Express. Также журналисты написали о том, как бороться с этим тяжелым периодом.

Перименопауза – это вольное понятие, определяющие временные изменения вашего менструального цикла, а также множество других симптомов, возникающих до того, как менструация прекратится.

Причиной тому является изменение уровня гормонов в женском организме, что сигнализирует о том, что яичники выпускают все меньше и меньше яйцеклеток, что в конечном итоге приведет к тому, что месячные совсем остановятся.

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В большинстве случаев перименопауза наступает в возрасте от 45 до 60 лет. Однако интенсивность симптомов в каждом индивидуальном случае отличается, а период, когда человек их испытывает, составляет от нескольких месяцев до нескольких лет.

Следует отметить, что отсутствие месячных в течение года обычно сигнализирует о том, что организм достиг менопаузы.

Как отмечалось выше, это довольно индивидуальный процесс, поэтому некоторые могут ощущать лишь легкие последствия, в то время как другие могут испытывать существенный дискомфорт, который будет мешать в повседневной жизни. В таких случаях рекомендуется проконсультироваться с врачом.

К наиболее распространенным физическим симптомам можно отнести:

Изменения менструального цикла.

Приливы и ночная потливость.

Головные боли.

Головокружение.

Вагинальная сухость.

Недержание и проблемы с мочевым пузырем.

Увеличение веса.

Боли в суставах и мышцах.

Бессонница.

Медики отмечают, что перименопауза может также влиять на мозг и психическое здоровье, среди наиболее распространенных симптомов можно выделить:

Чувство подавленности.

Перепады настроения.

Проблемы с памятью и концентрацией, иногда называемые "туманом мозга".

Утрата интереса к сексу.

Чтобы помочь справиться с симптомами перименопаузы, специалисты назначают ЗГТ – заместительную гормональную терапию, которая помогает справиться с неприятными последствиями подобных возрастных изменений организма.

Прежде всего, если у вас тяжелый период перименопаузы, посоветуйтесь со своим лечащим врачом. Это позволит исключить другие причины, которые могли спровоцировать значительные изменения в организме. К тому же специалист сможет порекомендовать лекарство, например заместительную гормональную терапию.

Однако, если вы предпочитаете природные средства, то есть несколько эффективных методик, которые могут помочь с симптомами. Отказ от алкоголя и кофеина сможет помочь устранить какие-либо трудности со сном, а иногда может помочь свести к минимуму появление приливов. Также рекомендуется бросить курить, чтобы снизить вероятность приливов, а также улучшение общего самочувствия.

Занятия йогой могут помочь справиться со стрессом и тревогой. Но если они не эффективны, подходящий медицинский специалист может оказать вам психологическую помощь. Сбалансированная диета и регулярные физические упражнения могут помочь избежать лишнего веса, а также способны оказывать положительное влияние на сон и психическое здоровье.

Женское тело изменяется в период перименопаузы и после менопаузы значительно чаще развивается остеопороз или сердечные заболевания. Это делает здоровое питание еще более важной частью жизни. Следует отдать предпочтение диете с низким содержанием жиров и дополнительным количеством кальция, что поможет стабилизировать состояние организма.

Как сообщал OBOZREVATEL, менопауза – это неизбежный период в жизни каждой женщины. У кого-то он наступает раньше, у кого позже, но каждой хочется "отсрочить" его. Врач-эндокрилогиня рассказала, как это можно сделать.