Женское здоровье во время войны

Тема женского здоровья сегодня, к сожалению, является спекулятивной, популярной и загадочной. Состояние репродуктивного здоровья нации, снижение количества родов в Украине и рождение украинцев за рубежом, развод и создание новых семей украинками за рубежом темы обще понятны, но пока статистически неизвестны. Но именно на этих фактах формируется общее мировоззрение состояния здоровья украинок и их проблем.

Отдельной категорией являются женщины, прошедшие через насилие. Мне несколько раз находили предложения консультировать пострадавших женщин, но моя позиция как врача принципиальна: такие женщины должны общаться исключительно с женщинами-врачами. Вся информация должна быть анонимной. Такая же болезненная тема состояния женского здоровья на деоккупированных и все еще оккупированных территориях. Ее тоже, считаю, нужно рассматривать отдельно в специализированном сообществе. Но миллионы украинок, продолжающих жить как на территории нашей страны, так и за ее пределами, тоже ощущают определенные изменения в своем женском здоровье.

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Мы не можем опираться на опыт военной и гражданской медицины второй мировой войны. Сегодня это не имеет значения для изучения и применения любых стратегий в Украине! Война в Украине кардинально отличается от всего, что человечество переживало до этого, поэтому и проблемы у нас будут другие. Но в наше время настолько развита digital-медицина, когда врач может консультировать пациентку онлайн и решать ее проблемы, находясь в другом месте и даже стране, что именно это способно нивелировать кучу проблем в будущем! Украинские врачи, как и пациентки, приспособились к такому формату работы, и уже сейчас мы видим его эффективность.

Первый год войны характеризовался острыми стрессовыми реакциями организма, которые больше были обусловлены высокими уровнями адреналина. Сейчас мы все больше оказываем влияние хронического стресса, действие которого на женское здоровье практически не изучено. Хронический стресс характеризуется постоянно высоким уровнем кортизола. Объяснить можно просто. Например, вы переходите через дорогу на пешеходном переходе, но вдруг вылетает автомобиль. Это острый стресс для вас, который приводит к выплеску адреналина и мобилизует ваши рефлексы и функции организма. Адреналин быстро выделяется и быстро распадается и практически не влияет на дальнейшую работу эндокринной, иммунной систем и психики. А что такое хронический стресс? Это когда вы каждый день топтаетесь на этом переходе и ожидаете что вот-вот вылетит автомобиль. Последствия для организма могут быть безутешными, в особенности для дамских гормонов.

Что заметил в своей практике за это время я?

Нарушение соотношения влагалищной флоры и наличие дисбиоза влагалищной флоры или бактериального вагиноза без инфекций как фактор постоянного стресса. В таких случаях мы применяем не атибактериальные препараты, а препараты для нормализации вагинальной флоры и оказывающие влияние на анаэробные микроорганизмы. Нормализуем флору кишечника и применяем ферменты для лучшего переваривания пищи. Таких пациентов во время войны стало больше, и я связываю это именно с влиянием хронического стресса.

Нарушение менструального цикла у женщин. Это происходит довольно часто, но, как правило, сам цикл сохраняется. Дисфункция между гормонами эстрогенов и прогестерона вызывает укорочение или, напротив, удлинение цикла. В некоторых случаях коллеги наблюдают раннюю или искусственную (в связи с войной) менопаузу.

Большое количество органической патологии, требующей хирургической диагностической или лечебной тактики. К сожалению, из-за войны, женщины пропускают профилактические осмотры и это большая проблема! К примеру, мы видим рост уровня заболеваемости патологией шейки матки. Это может быть обусловлено именно хроническим стрессом и снижением иммунитета к вирусу папилломы во время войны.

Поэтому на своем собственном опыте я могу дать несколько полезных советов: