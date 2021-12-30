Очень часто при обращении пациента с теми или иными проблемами со здоровьем в медицинское учреждение доктор может назначить анализ на билирубин.

Гипербилирубинемия – патологическое состояние, характеризующееся нарушением баланса между выделением и выработкой в организме билирубина.

Эритроциты, красные кровяные клетки крови, содержат сложный белок гемоглобин, отвечающий за перенос кислорода ко всем тканям в человеческом организме. После того, как гемоглобин отрабатывает свой срок, он оседает в печени, селезенке и костном мозге, где и происходит его разрушение. В процессе разрушения этого белка образуется непрямой билирубин, который очень токсичный для организма.

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Билирубин (bil-ih-ROO-bin) – это пигмент желто-коричневого цвета, образующийся в процессе нормального расщепления красных кровяных телец. Распад билирубина осуществляется в печени и выводится из организма естественным путем.

При увеличении в крови человека количества билирубина у него возникает желтуха, которая сопровождается пожелтением кожи, слизистых и глазных склер, потемнением мочи и обесцвечиванием кала.

В некоторых случаях печень не способна перерабатывать билирубин, что может быть вызвано его избыточным количеством, непроходимостью желчных протоков или воспалением тканей печени.

Увеличение в крови билирубина может указывать на то, что у пациента есть проблемы с печенью или желчевыводящими путями. Иногда повышенное в крови количество билирубина возникает на фоне гемолиза (ускоренного разрушения эритроцитов).

Данный анализ, как правило, входит в состав группы исследований для обнаружения заболеваний печени. Это обследование может быть назначено при:

желтухе, пожелтении кожи и склер глаз, вызванных увеличением в крови билирубина;

выявлении закупорки желчных протоков, протоков печени или желчного пузыря;

выявлении гепатита, а также при необходимости контролировать течение этого заболевания;

подозрении на анемию, вызванную ускоренным разрушением эритроцитов;

необходимости определения функционального состояния печени или токсичности медикаментозных средств.

Вместе с анализом на уровень билирубина в крови могут быть назначены такие исследования:

функциональные пробы печени (анализ крови, позволяющий определить содержание некоторых ферментов или белков в крови);

определение уровня альбумина и общего белка в крови (альбумин – это белок, вырабатываемый печенью и необходимый организму для борьбы с инфекциями и выполнения ряда других важных функций);

общий анализ крови (помогает определить основные характеристики крови человека);

протромбиновое время (анализ, измеряющий скорость свертывания крови).

Одна из основных функций печени – это расщепление старых или поврежденных эритроцитов, в процессе чего и вырабатывается билирубин. В свою очередь, это вещество в сочетании с другими составными образует желчь, необходимую для пищеварения.

Желчь вырабатывается в печени и хранится в желчном пузыре, оттуда она выбрасывается в тонкий кишечник, где участвует в расщеплении жиров, содержащихся в пище. В норме она выводится из организма вместе с калом и мочой, окрашивая их в желто-коричневый цвет.

Известно две формы билирубина – прямой и непрямой. Непрямой билирубин является нерастворимым в воде. Он попадает в печень вместе с кровотоком, где и превращается в его водорастворимую форму или прямой билирубин.

При проведении этого исследования определяют уровень прямого и непрямого билирубина, а также его общее количество, что позволяет выявить нарушения в состоянии здоровья человека.

Гипербилирубинемия – состояние, характеризующееся повышением уровня билирубина в крови. Эта патологическое состояние очень опасно для организма и, чтобы вовремя его распознать, необходимо знать его признаки. Одним из наиболее характерных признаков гипербилирубинемии является желтуха, которая может возникать при целом ряде заболеваний желчного пузыря и печени.

Гипербилирубинемия сопровождается возникновением:

пожелтения кожи и склер глаз;

повышения температуры тела;

окрашивания мочи в коричневый цвет;

обесцвечивания кала;

усталости;

потери аппетита;

болей в животе;

изжоги;

запоров;

вздутия живота;

тошноты и рвоты.

Повышенное содержание в крови билирубина может являться признаком достаточно серьезных заболеваний, которые могут представлять собой смертельную угрозу для жизни человека, если их своевременно не начать лечить. К таким заболеваниям относятся:

гепатит – воспалительное поражение тканей печени, возникающее на фоне заражения вирусным гепатитом, употреблением наркотических веществ, алкогольной зависимостью или автоиммунными нарушениями;

цирроз печени – замещение тканей печени рубцовой тканью, возникает на фоне инфицирования вирусом гепатита, чрезмерным употреблением алкоголя, приемом психоактивных веществ;

рак печени – заболевание, требующее немедленного медицинского лечения (возникает на фоне заражения вирусами гепатита группы В и С);

гемолитическая анемия – заболевание, возникающее на фоне неспособности организма вырабатывать необходимое ему количество эритроцитов, в этом случае распад красных кровяных телец происходит значительно быстрее чем их выработка;

желчнокаменная болезнь – патологическое состояние, связанное с образованием в желчном пузыре камней;

ядерная желтуха – заболевание, характеризующееся тяжелым поражением вещества головного мозга у новорожденных, что может стать причиной развития у ребенка серьезных заболеваний;

закупорка желчных протоков – это патологическое состояние, при котором наблюдается закупорка протоков, которые соединяют печень с просветом тонкой кишки.

Если учесть то, насколько важно поддерживать в крови уровень билирубина, становиться понятным, почему врачи так часто назначают этот анализ. Он актуален не только в случае возникновения желтухи у взрослого человека, но и у новорожденных.

Как правило этот анализ является частью более масштабного обследования и позволяет лучше понять, насколько у конкретного больного серьезны проблемы со здоровьем.

Анализ на билирубин – это лабораторная оценка образца крови. Он совершенно безопасен, а его проведение не связано с какими-либо болезненными манипуляциями.

После получения ответа доктор сосредотачивается на показателях общего и прямого билирубина в крови. Основываясь на полученных данных, врач составляет картину того, являются ли эти показатели нормальными или все же они не соответствуют норме.