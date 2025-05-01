Гепатопротектор или маркетинговый миф? Разбираем эффективность Фарковита

Усталость, тяжесть в правом боку после праздников или просто желание "почистить организм" - знакомые симптомы, которые толкают украинцев к полкам с БАДами. Среди них - Фарковит, биологически активная добавка с набором из 15 ингредиентов, от артишока до фосфолипидов. Все звучит солидно. Но что из этого - реальный эффект, а что - просто хорошая реклама?

Обещания и состав: что внутри?

Фарковит позиционирует себя как средство для "поддержания печени", очищения и общего укрепления организма. Среди компонентов:

расторопша (силимарин),

артишок,

эссенциальные фосфолипиды (ЭФЛ),

витамины и минералы.

Видео дня

Звучит, как зеленый смузи на стероидах. Но звучание - еще не действие.

Что говорит доказательная медицина?

На сегодня не существует ни одного качественного рандомизированного контролируемого исследования, которое бы доказывало эффективность именно ФАРКОВИТа. Его не изучали в рамках двойных слепых исследований, метаанализов или систематических обзоров.

📚 Научные базы данных:

PubMed - ни одной публикации.

Cochrane Library - отсутствие упоминаний.

- отсутствие упоминаний. FDA (США) - препарат не зарегистрирован и не проходил оценки эффективности.

Есть единичные упоминания в спонсируемых обзорах и опыты на крысах более 15 лет назад. К сожалению, наука нуждается в большем, чем крысы 2004-го.

Разбираем состав по существу

Расторопша (силимарин)

Обладает антиоксидантным действием.

Иногда применяется при отравлениях гепатотоксинами.

Однако в лечении хронических заболеваний печени (гепатиты, фиброз) не доказана эффективность в масштабных клинических исследованиях.

Артишок

Может стимулировать желчевыделение.

Данные о гепатопротекторном действии противоречивы.

Рандомизированных исследований, подтверждающих пользу для печени, нет.

Эссенциальные фосфолипиды

В некоторых исследованиях улучшение биохимических показателей.

В США и ЕС не применяются , поскольку результаты клинических испытаний либо нейтральны, либо сомнительны.

, поскольку результаты клинических испытаний либо нейтральны, либо сомнительны. Субъективное облегчение – не = лечение.

Немного сарказма

Маркетинг ФАРКОВИТа работает отлично: красивая упаковка, богатый состав, обещания "очистить", "поддержать" и "защитить". А еще - 679 гривен за комфорт мысли "я что-то делаю для своего здоровья".

А печень? Она молчит. Потому что она терпеливая. И работает, несмотря на БАДы. И несмотря на них тоже.

Научный итог

Нет клинических исследований.

Компоненты имеют слабые или противоречивые доказательства.

Отсутствует регистрация в системах контроля качества (типа FDA).

Преимущества – в основном ощущение, а не эффект.

Рекомендация

Если есть реальные жалобы - обратитесь к врачу, сдайте анализы. Печень - не мусорный бак, который надо "чистить" время от времени. Она имеет четкий механизм самоочищения. А если он нарушен - это уже не дело БАДов.