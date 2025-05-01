Гепатопротектор или маркетинговый миф? Разбираем эффективность Фарковита
Усталость, тяжесть в правом боку после праздников или просто желание "почистить организм" - знакомые симптомы, которые толкают украинцев к полкам с БАДами. Среди них - Фарковит, биологически активная добавка с набором из 15 ингредиентов, от артишока до фосфолипидов. Все звучит солидно. Но что из этого - реальный эффект, а что - просто хорошая реклама?
Обещания и состав: что внутри?
Фарковит позиционирует себя как средство для "поддержания печени", очищения и общего укрепления организма. Среди компонентов:
- расторопша (силимарин),
- артишок,
- эссенциальные фосфолипиды (ЭФЛ),
- витамины и минералы.
Звучит, как зеленый смузи на стероидах. Но звучание - еще не действие.
Что говорит доказательная медицина?
На сегодня не существует ни одного качественного рандомизированного контролируемого исследования, которое бы доказывало эффективность именно ФАРКОВИТа. Его не изучали в рамках двойных слепых исследований, метаанализов или систематических обзоров.
📚 Научные базы данных:
- PubMed - ни одной публикации.
- Cochrane Library - отсутствие упоминаний.
- FDA (США) - препарат не зарегистрирован и не проходил оценки эффективности.
Есть единичные упоминания в спонсируемых обзорах и опыты на крысах более 15 лет назад. К сожалению, наука нуждается в большем, чем крысы 2004-го.
Разбираем состав по существу
Расторопша (силимарин)
- Обладает антиоксидантным действием.
- Иногда применяется при отравлениях гепатотоксинами.
- Однако в лечении хронических заболеваний печени (гепатиты, фиброз) не доказана эффективность в масштабных клинических исследованиях.
Артишок
- Может стимулировать желчевыделение.
- Данные о гепатопротекторном действии противоречивы.
- Рандомизированных исследований, подтверждающих пользу для печени, нет.
Эссенциальные фосфолипиды
- В некоторых исследованиях улучшение биохимических показателей.
- В США и ЕС не применяются, поскольку результаты клинических испытаний либо нейтральны, либо сомнительны.
- Субъективное облегчение – не = лечение.
Немного сарказма
Маркетинг ФАРКОВИТа работает отлично: красивая упаковка, богатый состав, обещания "очистить", "поддержать" и "защитить". А еще - 679 гривен за комфорт мысли "я что-то делаю для своего здоровья".
А печень? Она молчит. Потому что она терпеливая. И работает, несмотря на БАДы. И несмотря на них тоже.
Научный итог
- Нет клинических исследований.
- Компоненты имеют слабые или противоречивые доказательства.
- Отсутствует регистрация в системах контроля качества (типа FDA).
- Преимущества – в основном ощущение, а не эффект.
Рекомендация
Если есть реальные жалобы - обратитесь к врачу, сдайте анализы. Печень - не мусорный бак, который надо "чистить" время от времени. Она имеет четкий механизм самоочищения. А если он нарушен - это уже не дело БАДов.