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Гепатопротектор или маркетинговый миф? Разбираем эффективность Фарковита

OBOZ.UA
Гепатология
113,4 т.
Гепатопротектор или маркетинговый миф? Разбираем эффективность Фарковита

Усталость, тяжесть в правом боку после праздников или просто желание "почистить организм" - знакомые симптомы, которые толкают украинцев к полкам с БАДами. Среди них - Фарковит, биологически активная добавка с набором из 15 ингредиентов, от артишока до фосфолипидов. Все звучит солидно. Но что из этого - реальный эффект, а что - просто хорошая реклама?

Обещания и состав: что внутри?

Гепатопротектор или маркетинговый миф? Разбираем эффективность Фарковита

Фарковит позиционирует себя как средство для "поддержания печени", очищения и общего укрепления организма. Среди компонентов:

  • расторопша (силимарин),
  • артишок,
  • эссенциальные фосфолипиды (ЭФЛ),
  • витамины и минералы.
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Звучит, как зеленый смузи на стероидах. Но звучание - еще не действие.

Что говорит доказательная медицина?

На сегодня не существует ни одного качественного рандомизированного контролируемого исследования, которое бы доказывало эффективность именно ФАРКОВИТа. Его не изучали в рамках двойных слепых исследований, метаанализов или систематических обзоров.

📚 Научные базы данных:

  • PubMed - ни одной публикации.
  • Cochrane Library - отсутствие упоминаний.
  • FDA (США) - препарат не зарегистрирован и не проходил оценки эффективности.

Есть единичные упоминания в спонсируемых обзорах и опыты на крысах более 15 лет назад. К сожалению, наука нуждается в большем, чем крысы 2004-го.

Разбираем состав по существу

Расторопша (силимарин)

  • Обладает антиоксидантным действием.
  • Иногда применяется при отравлениях гепатотоксинами.
  • Однако в лечении хронических заболеваний печени (гепатиты, фиброз) не доказана эффективность в масштабных клинических исследованиях.

Артишок

  • Может стимулировать желчевыделение.
  • Данные о гепатопротекторном действии противоречивы.
  • Рандомизированных исследований, подтверждающих пользу для печени, нет.

Эссенциальные фосфолипиды

Немного сарказма

Маркетинг ФАРКОВИТа работает отлично: красивая упаковка, богатый состав, обещания "очистить", "поддержать" и "защитить". А еще - 679 гривен за комфорт мысли "я что-то делаю для своего здоровья".

А печень? Она молчит. Потому что она терпеливая. И работает, несмотря на БАДы. И несмотря на них тоже.

Научный итог

  • Нет клинических исследований.
  • Компоненты имеют слабые или противоречивые доказательства.
  • Отсутствует регистрация в системах контроля качества (типа FDA).
  • Преимущества – в основном ощущение, а не эффект.

Рекомендация

Если есть реальные жалобы - обратитесь к врачу, сдайте анализы. Печень - не мусорный бак, который надо "чистить" время от времени. Она имеет четкий механизм самоочищения. А если он нарушен - это уже не дело БАДов.

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