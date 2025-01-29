Лекарства для печени: реальная польза или миф?

Печень – настоящий трудоголик нашего организма. Она не просто выполняет свою работу, но и умудряется быть незаменимым участником большинства процессов, поддерживающих нас в живых. Детоксикация – лишь одна из её "суперспособностей". В её репертуаре: обезвреживание токсинов, утилизация излишков гормонов, синтез белков, хранение витаминов, участие в кроветворении, да и вообще – превращение энергии в жизнь.

И тут вы видите рекламу: "Печень болит? Пропейте волшебный гепатопротектор!". Звучит заманчиво, но давайте разберёмся, что же нам на самом деле предлагает фармацевтический рынок и нужно ли это печени.

"Лучший способ помочь печени – это ей не мешать".

Её способность к регенерации удивительна. И нет, никаких магических капсул ей для этого не нужно. Саркастический момент: вместо того, чтобы покупать дорогие препараты, которые, по сути, бесполезны, просто прекратите уничтожать печень алкоголем, фастфудом и бесконтрольными таблетками.

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Роль гепатопротекторов в лечении печени: что нужно знать?

А теперь давайте поговорим о героях рекламы – гепатопротекторах. Эта категория лекарств, судя по упаковке, обещает чудеса, но – только для банковских счетов производителей.

Эссенциале форте

Популярный препарат, содержащий экстракт бобовых, рекламируется как "панацея" для печени. Но в странах с доказательной медициной его эффективность приравнивается к плацебо. Да-да, тот самый эффект "сахарной таблетки".

Препараты на основе расторопши

Карсил и Гепабене активно продаются, но опять же – доказательств их пользы нет. Прямо как отливание воды на полнолуние – может, и помогает, но доказательств найти сложно.

УДХК-препараты (урсодезоксихолевая кислота, также известная как урсодиол)

Урсосан и Урсофальк, как выяснилось, могут иметь токсичность, которая сама по себе способна угробить вашу печень. Среди возможных последствий: зуд, гепатит, холангит и даже печёночная недостаточность. Если печень у вас железобетонная – дерзайте.

Гептрал

Единственный препарат, хоть немного оправдывающий свою репутацию. Правда, в США его всё же причислили к БАДам, то есть к добавкам, а не к лекарствам.

Как же помочь печени?

Вопрос на миллион: что делать, чтобы печень была счастлива? И тут всё проще, чем вам рассказывает реклама.

Ограничьте токсичные вещества

Минимизируйте алкоголь, осторожно подходите к приёму лекарств и, по возможности, избегайте вредных химикатов.

Здоровое питание

Печень скажет вам спасибо за рацион с клетчаткой, белками и полезными жирами. И да, без глубокого фритюра, тонны соли и острого перца.

Пейте воду

1,5-2 литра в день – не так сложно, но очень эффективно.

Больше двигайтесь и следите за весом

Физическая активность – лучший друг вашей печени, особенно если есть лишние килограммы.

Перестаньте заниматься самолечением

Если чувствуете, что с печенью что-то не так – обратитесь к врачу, который придерживается принципов доказательной медицины.

Печень – удивительный орган, который умеет восстанавливаться. Её основное требование – не мешать ей делать свою работу. Гепатопротекторы, как правило, не помогают, а иногда могут даже навредить. А вот здоровый образ жизни и адекватное питание действительно могут стать спасением для вашей печени. Так что, в следующий раз, когда вы увидите рекламу "чудо-таблеток", не торопитесь в аптеку. Печень – ваш верный "супергерой", и ему не нужны "поддельные костюмы" в виде бесполезных препаратов.