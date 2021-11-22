Неалкогольная жировая болезнь печени: диеты с доказанной эффективностью

Образ жизни – наиболее значимый фактор неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) как печеночного проявления метаболического синдрома. Исследования, проводившиеся разными группами ученых, направлены на выявление эффективных диет для лечения и снижения выраженности симптомов заболевания.

Средиземноморская диета (Mediterranean Diet, MED), содержащая овощи, фрукты, цельнозерновые, орехи, бобовые, оливковое масло и рыбу, более эффективна для снижения веса и улучшения метаболических параметров в сравнении с западной диетой (Western diet, WD), богатой продуктами животного происхождения, включая красное и переработанное мясо, очищенное зерно, картофель и сахаросодержащие напитки.

В целом исследования показали, что соблюдение MED обратно пропорционально распространенности и тяжести НАЖБП и снижает стеатоз печени и измерение жесткости печени (LSM). Кроме того, MED может быть даже связан со снижением риска гепатоцеллюлярной карциномы (рака печени) или смерти, связанной с печенью, и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.

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Качественных рандомизированных контролируемых исследований мало, а диетический и калорийный состав MED различались в разных исследованиях, что затрудняет прямое сравнение и однозначные выводы.

Исследования, посвященные увеличению содержания белка в рационе, менее распространены, учитывая данные о потенциально негативном влиянии красного мяса на НАЖБП.

Согласно некоторым данным, две изокалорийные диеты, богатые животным или растительным белком (30% белка, 40% углеводов и 30% жира), смогли снизить IHLC на 36-48% у людей с сахарным диабетом 2 типа.

Другое исследование выявило различное снижение IHLC среди трех гипокалорийных диет: у людей, соблюдающих диету с высоким содержанием белка (~ 40% углеводов, ~ 30% белка, ~ 30% жира), наблюдалось снижение IHLC на 43%, у людей с диетой с нормальным содержанием белка (~ 20% белка) снизилось на 37%, в то время как у тех, кто придерживался диеты с низким содержанием белка / высоким содержанием углеводов (HCD; ~ 10% белка, ~ 60% углеводов, ~ 30% жира), снижения не было, несмотря на аналогичное снижение веса. Тем не менее, эти различия можно также объяснить различиями в углеводах.

Другой подход к достижению дефицита калорий и последовательного снижения веса – это гипокалорийная диета (hypocaloric Diet, HCD) независимо от ее диетического состава.

Несколько исследований показали, что общий дефицит энергии приводит к снижению веса, уровня трансаминаз, общего жира в организме, висцерального жира и IHLC, независимо от того, как это достигается.

В течение многих лет высокий уровень пищевых жиров считался причиной ожирения и метаболического синдрома из-за высокой плотности энергии, приводящей к увеличению общего потребления энергии. Таким образом, ученые призвали к диете с низким содержанием жиров (LFD) с компенсирующим увеличением пищевых углеводов.

Хотя ранние исследования предполагали, что пищевые жиры могут препятствовать утилизации глюкозы в печени и увеличивать запасы глюкозы, растет беспокойство по поводу вредного воздействия HCD. Однако, если достигается дефицит калорий, HCD / LFD все же может улучшить гистологию печени в среднесрочной перспективе. В связи с этим необходимо учитывать тип потребляемых жиров в этих исследованиях: насыщенные жирные кислоты (ЖК) и транс-ЖК увеличивают, а полиненасыщенные ЖК снижают вес, несмотря на их высокое энергетическое содержание.

Согласно "углеводно-инсулиновой модели ожирения", увеличение потребления переработанных углеводов вызывает гормональные изменения (особенно за счет индукции секреции инсулина), которые способствуют "хранению энергии" в жировой ткани, усиливают чувство голода и снижают расход энергии.

Стимулируя поглощение глюкозы и способствуя выработке жира и гликогена, гиперинсулинемия после приема углеводов снова вызывает чувство голода и предрасполагает к увеличению веса.

В исследованиях ограничение энергии при соблюдении диеты с высоким гликемическим индексом не предотвращало ни увеличения веса, ни увеличения липидов и глюкозы в крови, в то время как низкоуглеводная диета действительно увеличивала расход энергии и уменьшала вес.

Периодическое ограничение калорийности (ICR) – еще один способ снизить потребление калорий. Следуя этому подходу, люди потребляют значительно меньше калорий или не потребляют калорий в течение определенного периода ("дни голодания"), за которыми следуют интервалы с неограниченным потреблением пищи ("праздничные дни").

Распространенным вариантом является периодическое голодание (или альтернативное дневное голодание, ADF), которое состоит из периодов голодания продолжительностью более 36 часов и периодов потребления пищи ad-libitum продолжительностью более 12 часов, среди других форм.

Это периодическое ограничение калорий, по-видимому, вызывает несколько физиологических изменений, способствующих пользе для здоровья, среди прочего, он может противодействовать нарушению циркадного ритма, связанного с развитием НАЖБП и метаболического синдрома.