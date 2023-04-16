Как часто принимать душ, чтобы не навредить коже: советы врачей

Слишком длительное принятие душа может негативно сказаться на вашем здоровье. В частности, это может пагубно повлиять на кожу.

Об этом пишет Express со ссылкой на врача-косметолога доктора Рекхи Тейлор из британской клиники Health&Aesthetics. По ее словам, такой вывод связан с бактериями, которые защищают тело человека.

"Хотя душ, конечно, является необходимым способом смыть пот и омертвевшие клетки кожи, удалить грязь и предотвратить неприятный запах, ежедневный душ также может оказать негативное влияние на вашу кожу", – пояснила она.

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"Слишком частое мытье кожи в течение длительного периода времени может удалить натуральные жиры и повлиять на естественные бактерии, которые поддерживают вашу иммунную систему", – отметила доктор.

Эта точка зрения была поддержана органами здравоохранения, такими как Harvard Health. По их данным, нормальная, здоровая кожа поддерживает слой жира и баланс "хороших" бактерий и других микроорганизмов. "Мытье и чистка удаляют их, особенно если вода горячая", – предупреждают медики.

Более того, продукты, которые вы используете в душе, также могут нарушить естественную защиту вашей кожи.

Удаление естественных бактерий может не только поставить под угрозу вашу иммунную систему, но и вызвать следующие проблемы:

кожа может стать сухой, раздраженной или зудящей;

сухая, потрескавшаяся кожа может позволить бактериям и аллергенам проникнуть через кожный барьер, что приведет к инфекциям и аллергическим реакциям.

По словам доктора Тейлор, общий совет для принятия душа — чем быстрее, тем лучше, а некоторые эксперты считают, что даже пяти минут достаточно. Она также отметила, что есть данные, свидетельствующие о том, что если не принимать душ каждый день – то качество кожи улучшится.

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