Как избавиться от головокружения, когда встаешь: ответ ученых

Если вы чувствуете головокружение, когда встаете – это распространенное явление под названием начальная ортостатическая гипотензия и обычно не является признаком серьезных проблем. А простой и легкий в выполнении маневр может устранить этот раздражающий симптом.

Об этом говорится в новом исследовании канадских ученых, опубликованном в журнале Heart Rhythm. В исследовании участвовали молодые женщины, поскольку именно у этой группы чаще всего возникает головокружение.

Ученые попросили девушек, у которых в анамнезе симптомы проявлялись сразу после того, как они встают на ноги, выполнить два простых движения ногой — одно после этого, а другое до — чтобы посмотреть, могут ли эти меры уменьшить вызывающее симптомы падение артериального давления.

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Маневры действительно привели к уменьшению падения артериального давления, а также к уменьшению симптомов, испытываемых женщинами.

Женщин сначала попросили сесть, а потом встать, как обычно. Затем они выполнили одно из двух упражнений: прежде чем встать, нужно поднять колено примерно на 35-40 секунд или скрестить ноги и напрячь их после подъема.

Затем те, кто выполнял подъемы коленей, делали скрещивание и напряжение ног и наоборот. Между каждым из трех экспериментальных раундов проходило не менее 20 минут.

Когда женщины вставали, исследователь регистрировал симптомы — помрачение сознания, помутнение зрения, одышку, учащенное сердцебиение, дрожь, дискомфорт в груди, головную боль и тошноту — каждый по 10-балльной шкале интенсивности, где 10 — самая интенсивная.

Затем исследователи сравнили симптомы у женщин при вставании без вмешательства с теми, кто выполнял упражнения. Они обнаружили, что вмешательства были связаны с меньшим падением артериального давления и уменьшением количества баллов по симптомам.

Симптомы, с которыми сталкиваются женщины в этом исследовании, очень распространены, объяснил NBCnews профессор медицины и директор программы клинической сердечной электрофизиологии в Университете Питтсбурга Н. А. Марк Эстес.

"От 50 до 60 процентов людей испытывают падение артериального давления и легкое головокружение, когда встают", — сказал он.

Симптомы возникают в основном у молодых людей, особенно у молодых женщин.

"Артериальное давление падает, и тогда в мозг поступает недостаточно крови, из-за чего люди чувствуют головокружение, а иногда и теряют сознание", — сказал Эстес.

По его словам, несмотря на то, что исследование небольшое, оно предлагает простые решения этой проблемы.

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