Как избежать боли в костях, мышцах или суставах в старости: ученые назвали три правила

По словам экспертов, люди, которые хотят предотвратить боль в костях, мышцах и суставах в преклонном возрасте, должны заниматься спортом чаще и дольше. Активный образ жизни сохраняет тело молодым и здоровым, а те, кто регулярно занимается физической активностью, бросают вызов процессу старения.

Об этом пишет издание Daily Mail, ссылаясь на новое исследование, проведенное специалистами Портсмутского университета (Великобритания) под руководством доктора Нильса Нидерштрассера. Результаты работы опубликованы в научном журнале PLOS One.

"Хроническая боль является огромной проблемой в любом возрасте и одной из основных причин, по которой люди посещают отделение неотложной помощи. Это одна из самых распространенных и сложных проблем, которая приводит к снижению качества жизни и плохому самочувствию", – отметил Нидерштрассер .

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Исследователи в течение 10 лет изучали данные 5802 человек в возрасте от 50 лет. Участники сообщали о том, беспокоила ли их боль в костях, суставах и мышцах. Добровольцев также опрашивали, как часто они тренируются: чаще одного раза в неделю, раз в неделю, от одного до трех раз в месяц или почти никогда, и насколько интенсивны их упражнения.

Кроме того, это первое исследование, в котором изучалось появление хронической боли, учитывая не только возраст и физическую активность, но и пол человека, его ИМТ и качество жизни.

Результаты показали, что только высокий уровень активной физической деятельности хотя бы раз в неделю – игра в теннис, бег, плавание, езда на велосипеде, работа в саду или физический труд на работе — помогает предотвратить хроническую мышечно-скелетную боль в долгосрочной перспективе.

Энергичные упражнения только один или два раза в неделю могут снизить риск сердечных заболеваний или инсульта.

В то же время, умеренные физические нагрузки, такие как танцы, ходьба или легкие упражнения, не снижают риска.

Исследование также показывает, что более низкое качество жизни тоже связано с появлением хронической боли в суставах, мышцах и костях. Ведь люди с более высоким доходом обращаются за частной помощью для лечения болезней и травм.

Вероятной причиной более высокой частоты боли у женщин ученые называют гормональные изменения.

А люди с избыточным весом и ожирением больше страдают от боли, потому что лишний вес увеличивает нагрузку на суставы тела.

На основе проведенного анализа исследователи пришли к выводам:

Люди в возрасте от 19 до 64 лет должны ежедневно заниматься физическими упражнениями.

Нужно заниматься не менее 150 минут умеренной активностью в неделю или не менее 75 минут энергичной активной деятельностью в неделю (к умеренной активности относят быструю ходьбу, водную аэробику, езду на велосипеде, танцы, парный теннис, толкание газонокосилки, походы и катание на роликах; к энергичной – бег, плавание, быструю езду на велосипеде или под гору и такие виды спорта, как футбол, регби и хоккей).

Вышеупомянутые выводы также касаются людей с ограниченными возможностями, беременных женщин и молодых матерей.

"Такая активность действительно помогает людям оставаться здоровыми и чувствовать себя лучше, но легкие упражнения, по-видимому, не имеют долгосрочного эффекта и влияния на развитие хронической боли. Занятия должны быть не только энергичными, их нужно делать хотя бы раз в неделю. Человек, который ездит на велосипеде, например, раз в месяц и его единственной другой деятельностью является легкая работа по дому, все равно будет классифицироваться как малоподвижный", – отметила доктор Нина Атридж, соавтор исследования и старший преподаватель психологии в Портсмутском университете.

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