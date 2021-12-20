Как помочь своему иммунитету работать на полную: 8 правил

Анита Луценко
Анита Луценко
Здоровье / Мнения
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Как помочь своему иммунитету работать на полную: 8 правил

  1. Сон - хотите чтоб все системы в организме восстанавливались? Ложитесь спать в тот день, когда встали.

  2. Ешьте достаточно белка - мясо, рыба, яйца, творог, фасоль, горох, нут, йогурт…

  3. Пейте больше воды и меньше алкоголя

  4. Бросьте курить и чаще выезжайте за город подышать свежим воздухом

  5. Ежедневная зарядка - творит чудеса с телом в целом. Укрепляет сердце, полезна для суставов, усиливает лимфоток, улучшает дыхательную систему.

  6. Медитируйте 5 -15 мин в тишине с акцентом на вдох и выдох с закрытыми глазами - это "стирка" нашего мозга от информационной ежедневной интоксикации.

  7. Улыбайтесь, общайтесь с близкими и больше шутите даже когда всё не так уж и радужно.

  8. Уберите из рациона: колбасы, жаренное, избыток ккал из сладостей …добавьте овощи, ягоды и фрукты, каши и зелень. В нашем кишечнике живет наш иммунитет и клетчатка нужна как никогда.

Будьте другом своему организму, а не врагом.

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Источник:Instagram Аниты Луценко
Источник
Instagram Аниты Луценко
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