Сон - хотите чтоб все системы в организме восстанавливались? Ложитесь спать в тот день, когда встали.

Ешьте достаточно белка - мясо, рыба, яйца, творог, фасоль, горох, нут, йогурт…

Пейте больше воды и меньше алкоголя

Бросьте курить и чаще выезжайте за город подышать свежим воздухом

Ежедневная зарядка - творит чудеса с телом в целом. Укрепляет сердце, полезна для суставов, усиливает лимфоток, улучшает дыхательную систему.

Медитируйте 5 -15 мин в тишине с акцентом на вдох и выдох с закрытыми глазами - это "стирка" нашего мозга от информационной ежедневной интоксикации.

Улыбайтесь, общайтесь с близкими и больше шутите даже когда всё не так уж и радужно.