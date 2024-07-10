Как распознать тепловой удар, чем он опасен и как действовать: в Минздраве дали подробное объяснение

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни украинцев ждет аномальная жара. Поэтому нужно помнить, что, находясь долго под влиянием прямых солнечных лучей или в жарких помещениях, человек в результате перегрева тела и нарушения теплового баланса может получить тепловой удар. Это опасное состояние, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь.

На такой случай в Минздраве дали подробное объяснение, как распознать тепловой удар. Также в ведомстве объяснили, что нужно делать, если вы подозреваете это состояние у себя или близких.

Основные симптомы теплового удара:

Головокружение, дезориентация, иногда даже галлюцинации;

тошнота, рвота;

сильная головная боль;

учащенное сердцебиение;

затрудненное дыхание;

отсутствие потливости, горячая, красная или румяная сухая кожа;

Видео дня

кратковременная потеря сознания;

повышение температуры тела.

Если вы заподозрили, что сами подверглись тепловому удару или распознали его у кого-то, кто находится рядом, нужно действовать быстро.

Что нужно сделать в случае теплового удара:

Перейдите или перенесите пострадавшего в затененное прохладное место.

Охлаждайте пострадавшего. Используйте прохладные влажные полотенца, ледяные пакеты (прикладывать на шею, подмышечные впадины, запах), чтобы снизить температуру тела.

Если пострадавший в сознании, давайте ему пить воду, но небольшими порциями.

В случае рвоты, положите человека на бок.

Следите за состоянием пострадавшего: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи.

Позвоните по номеру 103 – диспетчер поможет вам связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи.

По словам медиков, главные меры по предотвращению теплового удара – избегать обезвоживания и энергичных физических нагрузок в жаркую погоду.

Напомним, летняя жара может оказывать существенное влияние на ваш уровень энергии и общее самочувствие. В самые жаркие дни оставаться активным человеком вам поможет правильный подход к гидратации, питанию, физической активности и отдыху.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, жара в Украине в ближайшие дни будет усиливаться. Ее пик ожидается 14-17 июля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!