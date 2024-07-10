Как распознать тепловой удар, чем он опасен и как действовать: в Минздраве дали подробное объяснение
По прогнозам синоптиков в ближайшие дни украинцев ждет аномальная жара. Поэтому нужно помнить, что, находясь долго под влиянием прямых солнечных лучей или в жарких помещениях, человек в результате перегрева тела и нарушения теплового баланса может получить тепловой удар. Это опасное состояние, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь.
На такой случай в Минздраве дали подробное объяснение, как распознать тепловой удар. Также в ведомстве объяснили, что нужно делать, если вы подозреваете это состояние у себя или близких.
Основные симптомы теплового удара:
Головокружение, дезориентация, иногда даже галлюцинации;
тошнота, рвота;
сильная головная боль;
учащенное сердцебиение;
затрудненное дыхание;
отсутствие потливости, горячая, красная или румяная сухая кожа;
кратковременная потеря сознания;
повышение температуры тела.
Если вы заподозрили, что сами подверглись тепловому удару или распознали его у кого-то, кто находится рядом, нужно действовать быстро.
Что нужно сделать в случае теплового удара:
Перейдите или перенесите пострадавшего в затененное прохладное место.
Охлаждайте пострадавшего. Используйте прохладные влажные полотенца, ледяные пакеты (прикладывать на шею, подмышечные впадины, запах), чтобы снизить температуру тела.
Если пострадавший в сознании, давайте ему пить воду, но небольшими порциями.
В случае рвоты, положите человека на бок.
Следите за состоянием пострадавшего: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи.
Позвоните по номеру 103 – диспетчер поможет вам связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи.
По словам медиков, главные меры по предотвращению теплового удара – избегать обезвоживания и энергичных физических нагрузок в жаркую погоду.
Напомним, летняя жара может оказывать существенное влияние на ваш уровень энергии и общее самочувствие. В самые жаркие дни оставаться активным человеком вам поможет правильный подход к гидратации, питанию, физической активности и отдыху.
Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, жара в Украине в ближайшие дни будет усиливаться. Ее пик ожидается 14-17 июля.
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