Как улучшить пищеварение: 5 советов эксперта

Хорошее пищеварение – это залог здоровья. От того, насколько эффективно организм переваривает и усваивает пищу, зависит наша энергия, настроение, физическое и моральное состояние.

Различные факторы – нездоровое питание, стресс, лекарства и заболевания негативно влияют на желудочно-кишечный тракт.

Как улучшить общее состояние ЖКТ, рассказывает эксперт по питанию Herbalife Александр Мартынчук.

1. Соблюдайте режим питания

Следует избегать длительных промежутков между приемами пищи и соблюдать режим питания.

2. Поддерживайте микрофлору ЖКТ

Деятельность пищеварительной системы во многом зависит от качественного и количественного состава микробного сообщества. Этот состав зависит от того, чем и как мы питаемся, находимся в состоянии стресса, как спим и т.д. Сейчас существует много доказательств в пользу применения пробиотических комплексов, помогающих улучшить функциональность желудочно-кишечного тракта. В арсенале компании Herbalife есть продукт Микробиотик Макс *, который предоставляет все преимущества сочетания микроорганизмов с пробиотическими свойствами (лакто- и бифидобактерии) с пребиотическим компонентом (галактоолигосахаридами), что усиливает эффективность его практического применения.

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3. Беспокойтесь о пищевой безопасности

Чтобы избежать пищевых отравлений и инфекций, не следует долго хранить продукты. Вместо этого следует потреблять качественную чистую питьевую воду и максимально свежие продукты, а при необходимости — проводить их достаточную термическую обработку.

4. Принимайте достаточное количество пищевых волокон

Пищевые волокна способствуют наполнению пищеварительного канала и улучшению стула, обладают детоксикационной способностью, ведь связывают и выводят целый ряд вредных веществ. Они также могут выступать в качестве субстрата для подкормки клеток кишечника. Отдельно следует сказать, что пищевые волокна могут обладать пребиотической активностью, то есть способствовать росту и развитию бактерий пищеварительной системы с полезными свойствами. В то же время даже в сезонные овощи и фрукты диета человека может быть несбалансированной и содержать недостаточное количество и качество пищевых волокон. Удобно и комфортно компенсировать такие недостатки способны функциональные продукты, в частности Овсяно-яблочный напиток от компании Herbalife.

5. Откажитесь от вредных продуктов

Для уменьшения нагрузки на пищеварительную систему и безопасности питания в целом желательно избегать или значительно минимизировать потребление предварительно обработанных продуктов. Это, к примеру, колбасы, сосиски и другие схожие продукты.

*Диетическая добавка. Не является лекарственным средством.