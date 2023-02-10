Как защититься от стрессов: советы специалистов фармкомпании ''Здоровье''

Стрессы подстерегают каждый день и на каждом шагу. Неважно, эмоционально положительное или негативное событие – это колоссальное сотрясение для организма. Что говорить о затяжных военных действиях, от которых многие люди погружаются в пучину безысходности и апатии, теряют сон и покой.

Обострение заболеваний на фоне тотального стресса лишь усугубляет безрадостную картину. Помочь при затяжной депрессии, переходящей в соматические заболевания, может успокаивающее средство комплексного и безопасного действия.

Именно к таким препаратам относится линейка лекарственных препаратов Флориседа-Здоровья, производства фармацевтической компании "Здоровье". Пятерка лекарственных трав – валериана, пустырник, хмель, мята и сладкая – дополняют фармакологические свойства друг друга и мягко успокаивают, обеспечивая эффективность и безопасность применения.

Видео дня

Трава пустырника оказывает успокаивающее действие на ЦНС, замедляет ритм сердца, увеличивает силу сердечных сокращений и снижает артериальное давление;

Корни и корневища валерианы улучшают работу нервной системы, снимают возбудимость, нормализуют сердечную деятельность;

Шишки хмеля восстанавливают сон, регулируют обмен веществ в организме, снимают головную боль;

Лист мяты и корень солодки усиливает секрецию пищеварительных желез, повышает аппетит, улучшает водно-солевой обмен в организме, снижает проявления аллергических реакций.

Флорисид-Здоровье – седативный фитопрепарат при легких формах неврастении и неврозов, для снятия проявлений стресса, помогает при сердечно-сосудистых неврозах с кардиалгией и артериальной гипертензией, нормализует сон, помогает при снижении памяти и концентрации устранение нервозности при возрастных изменениях у женщин (климактерический синдром).

Флорисид-Здоровье Форте — достаточно одной капсулы в день для адаптации организма к перегрузкам, снятию психоэмоционального напряжения на работе и в быту, нормализации засыпания ночью. Обладает мягким успокаивающим эффектом, уменьшает повышенную чувствительность к внешним раздражителям и связанные с этим проявления вегетативной дисфункции. Незаменим для людей, страдающих переутомлением.

При длительном применении препараты не вызывают медикаментозную зависимость.

Специалисты компании желают всем крепкого здоровья! Но напоминают, что все лекарства должны быть применены только по необходимости и назначению врача.