Какие изменения с организмом произойдут в случае отказа от алкоголя на 28 дней: эксперты дали ответ

В праздничный период многие злоупотребляют алкоголем. На западе даже появилось такое понятие, как "сухой январь" – когда после окончания всех рождественско-новогодних праздников в начале года люди делают перерыв в употреблении крепких напитков. Эксперты объясняют, какие изменения с организмом произойдут, если вы не будете пить алкоголь 28 дней.

Специалисты Priory Group обрисовали в общем, что будет происходить с вашим телом еженедельно. Об этом пишет издание Еxpress. Плюсы воздержания от спиртных напитков, как уверяют специалисты, будут видны уже с первой недели.

По мнению экспертов, в первую "безалкогольную" неделю вы заметите, что ваш сон начинает урегулироваться.

Это может означать, что вам будет труднее уснуть, поскольку алкоголь способствует быстрому засыпанию. Однако он не дает глубоко спать, а также заставляет часто просыпаться в течение ночи от обезвоживания и потребности в туалете. Отказавшись от спиртных напитков, вы значительно улучшите качество своего сна.

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Кроме того, не употребляя алкогольных напитков, вы также лучше будете выбирать пищевые продукты и, скорее всего, будете есть меньше нездоровой пищи.

Отказ от алкоголя восстановит водный баланс в вашем теле. Ведь употребление большого количества таких напитков приводит к обезвоживанию организма: шесть бокалов вина "изгоняют" из вашего тела 19-24 стакана воды.

Пополнив необходимый объем воды в теле в первую "безалкогольную" неделю, вы заметите, что сможете легче сконцентрироваться и чувствовать меньшую усталость.

Через две недели после отказа от алкоголя вы почувствуете все преимущества сна и гидратации.

Вы также почувствуете себя более мотивированным, ваша кожа улучшится, станет менее опухшей и здоровой.

Если вы страдаете изжогой, то во время второй "безалкогольной" недели заметите уменьшение этих симптомов, поскольку алкоголь раздражает слизистую желудка.

На этом этапе вы фактически нормализируете кровяное давление. Кроме того, отказавшись от алкогольных напитков и употребляя необходимое количество воды, вы также потеряете лишние калории, а значит, станете стройнее.

Во время четвертой "безалкогольной" недели вы будете чувствовать себя прекрасно. Ваша кожа будет выглядеть гораздо лучше, благодаря поддержанию водного баланса и правильному питанию исчезнет сухость, а также такие неприятные вещи как угри.

Кроме того, вы сэкономите кучу денег, будете выглядеть стройными и, скорее всего, у вас улучшится настроение.

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