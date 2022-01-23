Когда нужно ложиться спать, чтобы прожить дольше: ответ ученых

Британские ученые выяснили, что засыпание с 22 до 23 часов может снизить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, тем самым продлив жизнь человека.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в European Heart Journal – Digital Health, пишет Еxpress. Были проанализированы данные более 88 000 участников, средний возраст которых составлял 61 год. Большинство из них – женщины.

Исследователи собрали данные о времени сна и пробуждения с помощью наручного акселерометра.

Данные свидетельствуют о том, что засыпание с 22 до 23 часов может снизить риск сердечных заболеваний по сравнению с тем, если ложиться спать раньше или позже.

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Ученые также обнаружили, что у тех людей, которые ложились спать в полночь или еще позже, больше шансов получить сердечный приступ, сердечную недостаточность, хроническую ишемическую болезнь сердца, инсульт. У них риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 25 процентов выше.

Однако исследование не может доказать, что ранний или поздний отход ко сну способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку они могут быть вызваны различным поведением.

Данные и были скорректированы с учетом возраста, пола, продолжительности и нерегулярности сна, а также других привычек образа жизни и состояния здоровья.

Автор исследования доктор Дэвид Плэнс сказал: "Хотя мы не можем сделать вывод о причинно-следственной связи из нашего исследования, результаты показывают, что раннее или позднее время отхода ко сну может с большей вероятностью нарушить биологические часы с неблагоприятными последствиями для здоровья сердечно-сосудистой системы".

Врач добавил, что одна из возможных причин повышенного риска смертельного заболевания, связанного с более поздним засыпанием, может быть связана с более низкой вероятностью увидеть утренний свет, который помогает сбросить биологические часы.

Он добавил: "Хотя результаты не показывают причинно-следственной связи, время сна стало потенциальным фактором сердечного риска – независимо от других факторов риска и характеристик сна. Если наши выводы подтвердятся в других исследованиях, время сна и базовая гигиена сна могут стать целью общественного здравоохранения для снижения риска сердечных заболеваний".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, если замучила бессоница, не стоит сразу прибегать к снотворным препаратам. Возможно достаточно будет просто слушать перед сном музыкальные композиции.