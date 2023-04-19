'Кокон вакцинации' защищает детей от коронавируса: в чем суть

Чтобы защитить ребенка от коронавируса, нужно вакцинироваться всем взрослым, которые его окружают — создать так называемый "кокон вакцинации". Это не сможет на 100% гарантировать, что дети не заразятся, однако риск существенно снизится.

Об этом говорится в новых исследованиях, проведенных в Израиле. Они показали, что вакцинация всех взрослых в одной семье снижает передачу COVID-19. Работы были опубликованы в журнале Science.

В одном исследовании рассматривался период с января по март 2021 года, когда был широко распространен вариант коронавируса Альфа, и с июля по сентябрь 2021 года, когда в Израиле преобладал вариант Дельта. В течение первого периода детей в Израиле еще не вакцинировали от вируса. Ко второму временному периоду разрешили прививать только детей от 12 лет.

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Исследователи обнаружили, что у детей, которые жили в семье с одним вакцинированным родителем, риск заражения COVID-19 был на 26% ниже в начале 2021 года. Наличие вакцинированного родителя по-прежнему защищало и от Дельты, но показатель снизился до 20,8%.

Если ребенок жил в доме, где были вакцинированы два родителя, у него значительно снижался риск заражения COVID-19. Во время распространения Альфы у детей с двумя вакцинированными родителями риск был снижен на 71,7%, а Дельты – на 58,1%.

"Родительская вакцинация обеспечивает существенную защиту непривитых детей в семье", – подчеркнули исследователи.

В другом исследовании ученые учли данные о семьях, где родители были вакцинированы Pfizer до и после распространения Дельты.

В результате, общая эффективность вакцины до появления Дельты составила почти 92% в течение 10-90 дней после вакцинации и 61% более чем через три месяца после второй дозы.

С распространением Дельты эффективность препарата от Pfizer упала до 65% в течение 10-90 дней и до 24% более чем через три месяца после второй дозы.

Однако снижение эффективности не существенно повлияло на результаты детей. Когда исследователи рассматривали риски для несовершеннолетних в этих семьях, они обнаружили большее снижение риска для детей, подвергшихся воздействию вакцинированных инфицированных членов семьи, независимо от того, какой штамм COVID-19 циркулировал.

"Взрослые всегда были основными переносчиками этого вируса, и поэтому мы всегда были обязаны вакцинироваться, носить маски и быть осторожными. Именно мы в первую очередь провоцируем эти вспышки. Мы те, кто может обеспечить безопасность наших детей", — отметили ученые.

Как писал OBOZREVATEL, в украинском правительстве рассматривается возможность выплат денежной помощи в рамках программы єПідтримка подросткам с 12 лет, которые получили две дозы вакцины от коронавируса.