Липиды – это жиры, которые являются важными составляющими клеток и источниками энергии. Они необходимы для жизни, но их повышенное количество в крови может стать главной причиной появления сосудистых патологий и нарушений в работе сердца. Липидный профиль (липидограмма) – это анализ, который используется для определения в крови количества липидов.

В крови жиры переносят частицы – липопротеины. Каждая такая частица содержит комбинацию молекул белка, холестерина, триглицерида и фосфолипидов. Липопротеиновые частицы разделяются в зависимости от их плотности на липопротеины высокой (ЛПВП), средней (ЛПНП), низкой (ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП).

Липидограмма – это анализ крови, который является частью масштабного медицинского скрининга для выявления аномалий липидного обмена и определения риска развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, панкреатита и т.д. В определении липидного профиля особенно нуждаются онкологические больные, те, кто страдают нарушениями в работе сердца, заболеваниями сосудов и пищеварительной системы, а также курильщики.

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Холестерином называют липид воскового типа. Это вещество вырабатывается в печени или попадает в человеческий организм с продуктами животного происхождения и переноситься вместе с кровью.

Он необходим для:

Выделяют такие виды липопротеинов, как:

высокой плотности (ЛПВП);

низкой плотности (ЛПНП);

очень низкой плотности (ЛПОНП). Третий тип холестерина, отвечает за транспортировку триглицеридов – жиров, который организм накапливает и использует для получения энергии между приемами пищи.

Холестерины высокой плотности, иногда еще называют "хорошим" холестерином, способны поглощать другие типы холестерина и переносить их из сосудов обратно в печень, которая затем и выводит их из организма.

Холестерины низкой плотности, или так называемый "плохой" холестерин, способны накапливаться в просвете сосудов, на стенках артерий, что становиться причиной их сужения и развития атеросклероза. Если сформировавшийся сгусток крови застрянет в просвете такого сосуда, то это может стать причиной возникновения сердечного приступа и даже инсульта.

При назначении липидограммы доктор может узнать в крови пациента количество:

общего холестерина;

липопротеинов высокой плотности (ЛПВП);

липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

триглицеридов.

Триглицериды измеряются во всех видах липопротеиновых частицах, их большинство находится в липопротеинах очень низкой плотности (ЛПОНП).

На самом деле повысить уровень в крови липопротеинов высокой плотности очень просто. Для этого нужно только изменить образ жизни:

потребуется увеличить физическую активность. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует от 3 до 4 раз в неделю заниматься аэробными упражнениями средней интенсивности;

изменить рацион питания (следует исключить из своего рациона трансжиры, которые содержатся в избытке в хлебобулочных изделиях, жареной пище, некоторых маргаринах) и ограничить потребление насыщенных жиров (жирных молочных продуктов и жирных сортов мяса);

отказаться от курения (было установлено, что вещества, содержащиеся в табачном дыме, снижают уровень ЛПВП и повышают уровень ЛПНП и триглицеридов);

увеличить потребление воды и свести к минимуму употребление алкоголя.

Изменение обмена холестеринов – это важный фактор, который может становится причиной возникновения атеросклеротического поражения сосудов и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ученым удалось доказать, что при увеличении содержания в крови холестерина в случае появления воспалительного процесса в стенке сосуда, на этом участке значительно повышается вероятность того, что он станет более плотным и потеряет свою эластичность, что может повлечь за собой нарушение местного кровообращения и значительно повысить риск возникновения инфаркта миокарда, заболеваний почек и инсульта.

Посредством липидограммы можно определить атерогенность (предрасположенность к возникновению атеросклероза). Также этот анализ позволяет определить уровень в крови триглицеридов, общего холестерина, липидов высокой, низкой и очень низкой плотности. На основании полученных данных доктор сможет легко рассчитать коэффициент атерогенности.

Липидограмма необходима:

для определения риска развития сердечно-сосудистых патологий;

в составе динамического наблюдения за больными, страдающими ишемической болезнью сердца;

для обследования лиц, в семейном анамнезе которых имеется гиперхолестеринемия и высокий риск развития инфаркта миокарда либо инсульта;

в составе контроля за корректностью назначенного гиполипидемического лечения или диеты.

В профилактических целях липидограмму рекомендуется сдавать раз в пять лет всем, кому исполнилось двадцать лет. По решению врача данное обследование может быть назначено и чаще.

Перед сдачей липидограммы доктор может посоветовать воздержаться от физических нагрузок, приема жирной и жареной пищи, продолжительного голодания, употребления алкоголя и курения, так как эти факторы могут исказить результаты этого исследования.

Анализ на уровень липидов в крови не назначается, если больной в недавнем времени перенес инфаркт миокарда. В этом случае исследование может быть назначено только через три месяца после перенесенного заболевания.

При изучении результатов анализов доктор может их рассматривать только в комплексе с другими факторами риска.