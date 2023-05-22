Сахарный диабет – одно из самых распространенных нарушений метаболизма среди населения не только в Украине, но и во всем мире, и по прогнозам, к сожалению, количество заболевших будет только расти. Большая опасность сахарного диабета в том, что это комплексное заболевание, которое при отсутствии адекватного лечения достаточно быстро поражает многие органы (системный атеросклероз с развитием инфарктов миокарда, инсультов и нарушением кровотока в нижних конечностях, диабетическое поражение почек, глаз, поражение нервов и развитие "диабетической стопы", часто заканчивающейся ампутацией). И, к сожалению, несмотря на современные возможности лечения пациентов, показатели летальности среди таких пациентов все еще остаются достаточно высокими.

Именно поэтому в развитых странах мира активно развивается новейшее медицинское направление – кардиометаболическая медицина. В ее основе заложен принципиально другой подход – лечение не болезни, а человека – основанный на целостном взгляде на организм пациента и комплексном подходе к его лечению.

Для адекватного лечения и последующего сопровождения пациента с диабетом и вышеупомянутым "букетом" осложнений необходима целая команда специалистов разных профилей и широкий арсенал диагностических и лечебных возможностей. Но еще до недавних пор в Украине подход к лечению больных был крайне неэффективным и неудобным.

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обычно необходимы специалисты "рассеянные" по разным медицинским учреждениям;

в многопрофильных больницах отсутствуют все диагностические возможности;

высокоспециализированные заведения занимаются только своими направлениями (кардиоцентры оперируют сердце, однако выпускают из виду все остальное, сосудистые хирурги не занимаются сахарным диабетом, эндокринологи не лечат сердечно-сосудистые осложнения и т.д.).

Как результат, больной неделями-месяцами ходит от врача к врачу и от медицинского учреждения в заведение, теряя время, его лечат все "понемногу", но из-за отсутствия коммуникации между медицинскими работниками, каждый из врачей понятия не имеет относительно полной картины пациента.

Но, к счастью, ситуация в нашей стране меняется, и, несмотря на военное состояние и трагические события, кардиометаболический подход начал внедряться и в Украине (первое в стране отделение кардиометаболических заболеваний недавно открылось в киевском Центре детской кардиологии и кардиохирургии, Клинике для взрослых). Как и мировые кардиометаболические центры, с которыми сотрудничает украинское отделение, здесь внедряются лучшие мировые практики и исповедуется тот же подход: лечить человека, а не болезнь.

На открытии нового отделения кардиометаболических заболеваний – президент Украины Владимир Зеленский и руководитель отделения кардиометаболических заболеваний и отдела кардиоваскулярной диабетологии, профессор Борис Никитович Маньковский

Как реализован кардиометаболический подход в Украине?

Во-первых, в отделении кардиометаболических заболеваний собраны все необходимые специалисты, командно работающие над каждым пациентом – кардиологи, эндокринологи, диетологи, неврологи, психологи, а при необходимости также подключаются нефрологи, офтальмологи, подологи и физические терапевты.

Во-вторых, в Центре есть все диагностические инструменты (КТ, МРТ, ангиография, аппараты ультразвуковой диагностики экспертного уровня), а также современная медицинская лаборатория, позволяющая провести широкий спектр лабораторных исследований (включая все метаболические и гормональные панели).

То есть все, что необходимо пациенту собрано в одном месте и в одно время. Соответственно, все необходимые обследования и лечебные процедуры больным сахарным диабетом проводятся за один день (а точнее – за 8 часов).

Как результат, в течение 8 часов пациент постепенно проходит все запланированные обследования, и по мере поступления результатов каждый специалист составляет свое мнение о пациенте. К концу обследования все специалисты собираются вместе и обсуждают, каждый из своих позиций, состояние больного и его терапию, доходя консенсуса. Далее "путь" пациента может развиваться по двум сценариям: если больной не нуждается в более серьезных дообследованиях или вмешательствах, он получает все необходимые рекомендации и выписывается под наблюдение. Если у пациента выявляются осложнения – он может пройти полный спектр дообследований: МРТ сердца, коронарографии, КТ ангиография, возможности стентирования атеросклеротических поражений, аорто-коронарного шунтирования, миниинвазивных операций на клапанах и т.д.

Кроме работы с больными диабетом, большое внимание отделение кардиометаболических заболеваний уделяет своевременному выявлению (на ранних этапах) заболеваний, провоцируемых диабетом. Поскольку команда знает куда наиболее болезненно "бьет" диабет, перечень исследований четко соответствует перечню всех частых осложнений от нарушения углеводного обмена.

Такой целостный подход позволяет выявить заболевание еще на этапе факторов риска или на ранних стадиях (что в обычных условиях городских поликлиник не проводится), подобрать соответствующую медикаментозную терапию и не позволяет диабету и его заболеваниям-сателлитам "запускаться" и, соответственно, доходить до необходимости операций.