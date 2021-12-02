Беременность после рака груди: есть ли опасность?

Возвращение к нормальной жизни после лечения рака рассматривается как одна из важнейших целей. Это особенно относится к женщинам, которым диагноз поставлен в репродуктивном возрасте, и они еще планируют иметь детей.

Согласно метаанализу, представленному на симпозиуме по раку молочной железы в Сан-Антонио, у выживших после рака груди меньше шансов забеременеть, у них также выше риск тяжелых родов и осложнений у плода. Однако, как показывают данные, риск рецидива рака беременность не увеличивает.

Как отмечают исследователи, из-за постоянного повышения возраста первой беременности в последние годы у многих женщин диагностируется рак груди до того, как они завершат свои репродуктивные планы. В этом контексте некоторые виды лечения рака могут снизить фертильность. Кроме того, многим женщинам требуется длительная гормональная терапия, и зачатие во время ее проведения им противопоказано.

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Метаанализ основывался на данных 39 исследований, в которых участвовали в общей сложности 114 тыс. пациенток с раком груди и более 8 млн женщин из общей популяции. Исследование проводилось под руководством Маттео Ламбертини, доктора медицинских наук, Университет Генуи (Италия).

Результаты показали, что у выживших после рака груди вероятность забеременеть гораздо ниже, чем у женщин в общей популяции. Однако большинство исследований, включенных в метаанализ, не собирали информацию о том, сколько женщин пытались забеременеть, говорит Ламбертини.

В нескольких проведенных исследованиях более половины женщин, пытающихся зачать ребенка, действительно забеременели, и большинство из них смогли сделать это естественным путем, без необходимости использования вспомогательных репродуктивных технологий.

С другой стороны, анализы также показали, что беременность наступала у некоторых женщин, которые не хотели зачать ребенка, что подчеркивает важность всестороннего консультирования по вопросам бесплодия, касающегося не только сохранения фертильности, но и контрацепции.

Среди женщин, которые забеременели, у выживших после рака груди не было более высоких шансов самопроизвольного аборта или таких осложнений, как преэклампсия, а у их младенцев не было более высоких рисков врожденных аномалий.

Однако в группе выживших после рака груди были выше шансы на кесарево сечение, преждевременные роды, низкую массу тела при рождении.

Беременность оказалась безопасной с точки зрения общей выживаемости, независимо от BRCA-статуса выживших, узлового статуса, получения химиотерапии, исхода беременности (завершенная по сравнению с абортом) и интервала между беременностями.

Результаты этого метаанализа представляют обнадеживающие, обновленные данные о возможности и безопасности зачатия у молодых женщин с предыдущим диагнозом рака молочной железы. Это важная информация для улучшения консультирования молодых женщин с раком груди по вопросам бесплодия, которая помогает им и их лечащим врачам в принятии обоснованных решений относительно будущего планирования семьи.

По словам Халли Мур, доктора медицины из Кливлендского института рака клиники Тауссиг в Огайо, важно обсуждать с пациентами с раком груди пожелания о будущей беременности и варианты сохранения фертильности во время первоначального диагноза. Более высокий риск тяжелых родов и осложнений у плода требует более тщательного наблюдения за этими беременностями.