Ковид изменил аудиторию: сейчас он крайне опасен для детей

На втором году пандемии актуальным для родителей стал вопрос защиты детей и подростков от тяжелых последствий заражения SARS-CoV-2

Первые месяцы пандемии, а для многих и весь ее первый год, было актуальным наблюдение врачей, обнадежившее сотни миллионов родителей во всем мире. Оно звучало так: младенцы, дошкольники, школьники и студенты, хоть и инфицируются SARS-CoV-2, но переносят СOVID-19 очень легко или вообще бессимптомно.

Постковидный синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков

Первый звоночек прозвенел уже в середине весны 2020 года, и был зафиксирован как в публикациях в научных журналах, так и в статье ВОЗ от 15 мая 2020 года – о фактически новой болезни, возникающей после СOVID-19. Возникающей именно у детей и подростков, переносящих саму инфекцию, как мы помним, легко.

Ученые назвали эту ассоциированную с СOVID-19 болезнь по-английски Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C), или Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, temporally associated with COVID-19 (PIMS-TS). По-русски используется несколько схожих терминов, но все они содержат слова "синдром, мультисистемный, воспаление, у детей".

Описывать все проявления этого детского и подросткового синдрома можно очень долго – на то он и мультисистемный (поражения или отказ органов желудочно-кишечного тракта, сердца, свертываемости крови, слизистых, лимфоузлов, пониженное давление, сыпь, конъюнктивит и так далее).

Основное наблюдение врачей при MIS-C заключается в том, что его клинические проявления очень похожи на иммунопатологический синдром Кавасаки – воспалительное поражение артерий, а затем и кожи, и слизистых.

Причина MIS-C – тоже, несомненно, иммунопатология. А именно: появление под действием вируса SARS-CoV-2 таких мощных клеток иммунитета, которые со временем выходят из-под контроля и атакуют собственные клетки организма ребенка, так называемое аутоиммунное заболевание.

Подобные иммунопатологии, например, нейтрофилез, поражающий клетки альвеол легких, происходят и у взрослых, но сразу во время заболевания СOVID-19; собственно, это одна из основных причин тяжелых его форм.

У детей и подростков такая патология иммунной системы зачастую начинается позже, чем у взрослых – спустя несколько недель после выведения вируса SARS-CoV-2 из организма.

Нередко дети попадают в больницу уже с этим синдромом – и только там обнаруживается, что недавно они переболели СOVID-19, о чем ни их родители, ни они сами и не догадывались.

Итак, легкое течение СOVID-19 у детей может оказаться обманчивым – вирус-то легко элиминируется из организма, но может успеть превратить иммунитет ребенка в средство разрушения собственного организма.

Частота постковидного синдрома у относительно здоровых детей невысока – речь идет менее чем об одном проценте от детей, переболевших СOVID-19, - но и это уже десятки тысяч случаев. А у детей с хроническими болезнями частота синдрома как раз очень высока: так, известно, что дети с ожирением, которые переболели СOVID-19, имели потом данный синдром в 80% случаев.

Ввиду крайней тяжести мультисистемного воспалительного синдрома и такая статистика тревожна для каждого родителя.

Мультисистемное воспаление у детей уже начинается вместе с СOVID-19

Если первичный штамм пандемического коронавируса с трудом мог поразить детский организм, – в клетках которого ему не хватало белка ACE2 (он служит для вируса дверью для проникновения в клетки), – то осенью 2020 года начали появляться мутировавшие штаммы вируса.

Они обладают дополнительными средствами борьбы с иммунной системой и обхода защиты клеток от внедрения в них, и заставляют иммунную систему детского организма напрячься куда больше, чем это было с первой версией вируса.

Сразу же у детей начали регистрироваться, а с зимы 2020-2021 и стали массовыми яркие формы СOVID-19. Так, Харьковская детская инфекционная больница оказалась к концу марта 2021 года заполненной почти целиком – преимущественно детьми с тяжелым течением СOVID-19, при котором отказать в госпитализации нельзя.

В Днепропетровской областной детской больнице новое отделение для лечения детей с COVID-19 открыли 4 апреля – и за десять дней оно заполнилось целиком.

Похожа ситуация и в Киеве: "Если в январе и феврале у нас на госпитализации было 120–130 детей, то за март 2021 года у нас прошло более 250 детей. Очень много детей дошкольного возраста. В марте был большой процент детей, которые прошли через отделение интенсивной терапии, чего не было в первую и вторую волны", – рассказала Укринформу Татьяна Каменская, главный врач Киевской городской детской инфекционной больницы.

"Дети начали болеть чаще и тяжелее. Во время этой новой волны в стационар попадают значительно младшие пациенты по сравнению с предыдущей вспышкой", – добавляет Сергей Крамарев, завкафедрой детских инфекционных болезней НМУ имени А. Богомольца.

"Если, например, сравнивать с осенью прошлого года, тогда мы наблюдали легкое течение коронавируса у детей. Сейчас это довольно тяжелое течение, значительная доля расстройств желудочно-кишечного тракта. И нарушения гемодинамики. Дети сейчас стали поступать в тяжелом состоянии", – фиксирует и директор Черновицкой областной детской больницы.

В отличие от взрослых, у детей во время СOVID-19 гораздо чаще наблюдаются поражения артерий, ЖКТ и другие нюансы, похожие на мультисистемный воспалительный Кавасаки-подобный синдром.

По сути, сейчас происходит не усиление тяжести СOVID-19 у детей (белка ACE2 в клетках у детей по-прежнему мало – кстати, именно потому много детей не имеют респираторных проявлений этой болезни, а получают сразу желудочно-кишечные симптомы), а смещение мультисистемного воспалительного синдрома у детей с постковидного времени на одновременный с инфицированием SARS-CoV-2 режим. Мультисистемный – это очень тяжелый – иммунопатологический процесс, вызванный коронавирусом SARS-CoV-2, который происходит не после инфицирования, а вместе с ним, что создает тяжелые условия протекания болезни.

Мутировавший вирус для детей стал суперантигеном, который уже трудно назвать респираторным вирусом. Скорее, SARS-CoV-2 сейчас уже – "вирус иммунопатологии ребенка" – он стократно больше поражает иммунитет, чем дыхательные пути.

Что делать с этим всем

Одновременно с иммунопатологиями и инфекцией бороться трудно – опасно угнетать иммунитет, когда одна его часть все-таки честно борется с вирусом, а иная часть иммунной системы стала для организма "террористом".

Иммуносупрессоры и иммунодепрессанты способны приостановить не только эту нежелательную последнюю часть, но и остановить "здоровую", которая ведет борьбу с вирусом – и с ними нужно быть крайне осторожным.

В этом случае логичной тактикой выглядит бороться напрямую с вирусами при помощи препаратов, зарегистрированных как прямые противовирусные средства.

Противовирусные средства мешают внедрению и угнетают размножение вируса, снижают активность репликации (величины вирусной нагрузки) в организме человека, тем самым защищая заболевшего от развития патогенетических процессов – мультисистемного тяжелого воспаления.

Следует обратить внимание на Информационное письмо (о нововведениях в сфере охраны здоровья) эпидемиологов и вирусологов об успешных исследованиях действия на коронавирусы вещества протефлазид, произведенных в четырех западных лабораториях. Проведенные исследования свидетельствуют о высокой специфической противовирусной эффективности препарата Протефлазид ® на коронавирусы людей (сезонный HCoV 229 E и пандемический SARS - CoV -2) и животных ( ТГС). Показано, что мишенями действия Протефлазида ® на SARS - CoV -2 являются его РНК-полимераза и главная 3 CL протеаза (белки, блокирование которых препятствует размножению вируса) – это является обоснованием для дальнейшей разработки схем специфической профилактики и лечения СOVID -19.

Недавно, президент Ассоциации неонатологов Украины Татьяна Знаменская рассказала об успешной профилактике новорожденных препаратом Флавовир, который содержит активное (действующее) вещество – жидкий экстракт протефлазид: "В течение полугода, за период с марта по сентябрь 2020 года, Флавовир получили 170 новорожденных. Предварительно от родителей письменно было получено информированное согласие на назначение их ребенку препарата с целью профилактики вирусных заболеваний. За указанный период времени не было зарегистрировано ни одного случая заболевания СOVID-19,и острыми респираторными вирусными инфекциями среди новорожденных. При этом ни у одного ребенка не наблюдалось каких-либо побочных эффектов", – отметила доктор Знаменская.

В условиях пандемии и начавшейся на ее фоне эпидемии мультисистемного воспалительного синдрома у детей и подростков есть смысл ежедневно профилактически давать подобные средства детям – и тем самым уберечь от вирусного поражения как дыхательную, так и иммунную системы ребенка.

