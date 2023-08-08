Одобрили первый в истории препарат от послеродовой депрессии

Перепады настроения, плаксивость, нежелание коммуницировать с семьей, тревога, приступы паники и суицидальные мысли - послеродовая депрессия может быть опасна для жизни мамы и ребенка. И, как утверждают врачи, никто от нее не застрахован. К примеру, в США по официальным данным, каждая седьмая женщина страдает послеродовой депрессией, что может привести к суициду.

С учетом таких неутешительных данных ученые разработали первый антидепрессант против послеродовой депрессии. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США FDA недавно впервые одобрил препарат Зуранолон (Zurzuvae). Как действует антидепрессант? Сколько длится терапия? И какие побочные эффекты могут возникнуть?

Нейроактивный стероид улучшает настроение и сон

Новый антидепрессант Zurzuvae был разработан биофармацевтическим гигантом Biogen в коллаборации с компанией Sage Therapeutics Inc, которая разрабатывает процедуры для лечения психических расстройств. Зуранолон относится к нейроактивным стероидам, который действует на ГАМК-рецепторы в головном мозге. Эти рецепторы ответственны за регулирование настроения, возбуждения, поведения и познания, а также циркадных ритмов.

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До данным FDA, рекомендуемая доза Zurzuvae составляет 50 мг один раз в день в течение 14 дней вечером во время плотного ужина.

Послеродовая депрессия часто не диагностируется и не лечится. Многие женщины скрывают опасные симптомы и не решаются рассказывать о них родным и врачам, боясь осуждения и непонимания. По данным исследования 2017 года, около 5% суицидов в Канаде были связаны именно с послеродовой депрессией, причем большинство этих самоубийств совершались после 3-ех месяцев после родов.

"Послеродовая депрессия - это серьезное и потенциально опасное для жизни состояние, при котором женщины испытывают грусть, вину, бесполезность. А в тяжелых случаях женщины могут причинять вред себе и ребенку", - считает доктор медицинских наук, директор отдела психиатрии FDA Тиффани Р. Фарчионе.

Поскольку послеродовая депрессия разрушает связь матери и ребенка, она также может иметь последствия для физического и эмоционального развития ребенка, - уверена врач:

"Доступ к пероральным лекарствам будет лучшим вариантом для большинства женщин, которые не могут справится с опасным психо-эмоциональным состоянием после родов".

Инфузии брексанолона - более дорогостоящая альтернатива

Еще одним одобренным средством для лечения послеродовой депрессии является внутривенное введение брексанолона Zulresso Sage. Как утверждают эксперты, продукт эффективен для постепенного восстановления при депрессивных расстройствах, но требует длительных инфузий в условиях стационара. Такая терапия может обойтись американкам в 34 000 долларов.

Эффективность и побочные действия Zurzuvae

Одобрение FDA антидепрессанта Зуранолон было основано на данных, опубликованных в исследовании 2023 года в Американском журнале психиатрии. Научные данные показали, что препарат значительно улучшает состояние пациенток с депрессией уже через 15 дней применения по сравнению с группой плацебо. Улучшения наблюдались уже на 3-й день и сохранялись в течение всего периода лечения.

Сонливость и головные боли - наиболее частые побочные эффекты во время лечения Зуранолоном, о которых сообщалось в ходе исследования. В отличии от большинства психотропных препаратов, у пациентов не наблюдались: увеличение веса, сексуальная дисфункция, усиление суицидальных мыслей или поведения.

Как сообщает FDA, в инструкции препарата Zurzuvae будет размещено предупреждение о том, что действующее вещество может влиять на концентрацию внимания, способность управлять автомобилем. Эксперты настоятельно рекомендуют не садиться за руль, избегать работы со сложными механизмами в течение 12 часов после приема таблетки.

А что в Украине?

Отметим, если в США и Европе есть конкретная статистика и терапия для рожениц с послеродовой депрессией, то в Украине до сих пор считается, что такого диагноза не существует. Многие врачи до сих пор ссылаются специфическое состояние, связанное с гормональными сбоями, недосыпом и стрессами.

Сравним официальную статистику: в США, по оценкам FDA, послеродовой депрессией страдает каждая седьмая мать. У нас таких официальных данных нет, но негласно считается, что примерно у 13-15% украинок бывает послеродовая депрессия. Напрашивается вопрос: наши женщины обладают особыми секретами самообладания или что-то не так с этими цифрами?