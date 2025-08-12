Было – 346 роддомов и отделений, которые получали финансирование от НСЗУ. Стало – 259.

Иначе говоря, за два года с карты украинской медицины испарилось 87 заведений – ровно четверть сети. Часть "оптимизировали", часть "реорганизовали", а часть просто закрыли, как ненужное дополнение к жизни. Потому что, как оказалось, рожать можно и без родильных – главное, чтобы цифры в отчетах сошлись, а Excel-таблица не огорчила НСЗУ.

Новые правила игры

2022 год: не менее 75 родов за полгода – иначе бюджет проходит мимо. 2023-й на фоне войны планку снизили до 38, чтобы хоть как-то сохранить статистику живой 2024-й: подняли до 85, чтобы напомнить – халява закончилась 2025-й: уже 100 родов за полгода, иначе – закрывай двери и выключай свет

Не успел? Не дотянул? – "Спасибо, вы неэффективны". В этой игре НСЗУ пациентка – не женщина, которая нуждается в помощи, а единица в колонке "выполнение плана". Качество? Безопасность? Нет, не слышали. Здесь считают не спасенные жизни, а количество чеков в кассе.

Видео дня

Деньги и арифметика

Формула финансового успеха в украинском акушерстве проста, как двери: тариф × количество родов = бюджет.

Луцк:

2023 год – 1 159 родов

2024-й – 1 145 родов

Черкассы:

2023 год – 1 032 родов

2024-й – 998 родов

Кропивницкий:

2023 год – 870 родов

2024-й – 842 родов

Количество родов падает – падает и финансирование. И никого не интересует, что роддом может быть единственным на весь район, а дороги к "альтернативному" ближайшему роддому иногда выглядят как тренажер для экстремального туризма.

В такой логике Excel-таблица решает, кому жить, а кому закрыться. И если в Луцке еще можно как-то "набить" статистику, то в райцентре или горном селе рожать начнут, видимо, в сельсовете – дешевле и для бюджета "эффективнее".

А теперь – вопрос?

Что произойдет с родильными, которые не выполнили "минимальный план" и вылетели из бюджетного списка?

Земля – аппетитный кусок для застройщиков. В городах это означает: сегодня здесь рожали детей, завтра – роют котлован под очередной ЖК с громким названием "Мамин рай".

Помещения – сначала будут пустовать, потом начнут гнить, а потом кто-то "удачно" купит по цене квартиры в пригороде. Под бизнес? Почему бы и нет?

– сначала будут пустовать, потом начнут гнить, а потом кто-то "удачно" купит по цене квартиры в пригороде. Под бизнес? Почему бы и нет? Оборудование – аппараты, купленные за миллионы из бюджета, в лучшем случае поедут в большие больницы. В худшем – исчезнут тихо и незаметно: то "списали", то "продали", то "кажется, мы его где-то видели в частной клинике".

– аппараты, купленные за миллионы из бюджета, в лучшем случае поедут в большие больницы. В худшем – исчезнут тихо и незаметно: то "списали", то "продали", то "кажется, мы его где-то видели в частной клинике". Люди – врачи, акушерки, медсестры. Годы обучения, тонны нервов, опыт, который не купишь. Закрыли заведение – и получили еще одну партию специалистов на рейс "Киев–Варшава".

Потому что в этой системе стоимость жизни и профессии часто меряют не качеством помощи, а тем, сколько "единиц" ты поставишь в отчете. А те, кто в минусе, автоматически становятся лишними – вместе со своими стенами, аппаратурой и дипломами.

Реформа или утилизация?

Официальная позиция звучит почти как забота: "Учреждения с малым потоком родов не могут гарантировать надлежащее качество и безопасность, поэтому их лучше закрыть". Реальность – значительно циничнее: вместе с "неэффективными" мы закапываем инфраструктуру, опытных врачей и остатки доверия к государству.

Особенно больно это ударит по селам и отдаленным районам. Там закрытие роддома означает, что ближайшие роды состоятся за 30–50 км, и не факт, что успеют. Новый вид услуги – "роды в дороге" – скоро можно будет вносить в реестр НСЗУ отдельной строкой.

Демографическая математика НСЗУ

По данным Госстата, плотность населения в Украине разнится в разы:

Донецкая область – около 158 человек/км² (до войны),

– около 158 человек/км² (до войны), Киевская – около 66,

Черниговская – всего 30,

– всего 30, Херсонская – 36,

– 36, Закарпатская – 98.

НСЗУ требует от всех одинаковый минимум родов для финансирования. То ли густонаселенная область, то ли депопулированный регион, где деревни пустеют, а молодежь уезжает – план один. Реальность проста: есть области, которые физически не могут "родить" столько, сколько требует таблица НСЗУ, даже если все местные женщины синхронно забеременеют по приказу Минздрава.

Логично было бы ввести коэффициент плотности населения, чтобы в менее населенных регионах требования были ниже, но... Тишина. Об этом никто не говорит. Потому что проще закрыть "неприбыльные" заведения и поставить галочку.

Кому выгодно?

И здесь мы выходим на самое интересное: закрыв те роддома, которые не выполняют "план", мы создаем на рынке лакомые куски имущества:

земля в городах и райцентрах,

здания с готовой коммуникацией,

оборудование, купленное за бюджетные миллионы.

Дальше все просто: аукцион "для своих" или прямая передача "нужным людям" за символические три копейки.

В итоге – якобы медицинская реформа, а по факту – тихая приватизация под прикрытием оптимизации.

Когда медицина превращается в рынок недвижимости, врачи становятся лишними, а пациенты – статистикой, которую удобно обнулять под очередную сделку.