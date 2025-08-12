Медицина становится рынком: почему "оптимизация" родильных – это тихая приватизация
Было – 346 роддомов и отделений, которые получали финансирование от НСЗУ. Стало – 259.
Иначе говоря, за два года с карты украинской медицины испарилось 87 заведений – ровно четверть сети. Часть "оптимизировали", часть "реорганизовали", а часть просто закрыли, как ненужное дополнение к жизни. Потому что, как оказалось, рожать можно и без родильных – главное, чтобы цифры в отчетах сошлись, а Excel-таблица не огорчила НСЗУ.
Новые правила игры
- 2022 год: не менее 75 родов за полгода – иначе бюджет проходит мимо.
- 2023-й на фоне войны планку снизили до 38, чтобы хоть как-то сохранить статистику живой
- 2024-й: подняли до 85, чтобы напомнить – халява закончилась
- 2025-й: уже 100 родов за полгода, иначе – закрывай двери и выключай свет
Не успел? Не дотянул? – "Спасибо, вы неэффективны". В этой игре НСЗУ пациентка – не женщина, которая нуждается в помощи, а единица в колонке "выполнение плана". Качество? Безопасность? Нет, не слышали. Здесь считают не спасенные жизни, а количество чеков в кассе.
Деньги и арифметика
Формула финансового успеха в украинском акушерстве проста, как двери: тариф × количество родов = бюджет.
Луцк:
- 2023 год – 1 159 родов
- 2024-й – 1 145 родов
Черкассы:
- 2023 год – 1 032 родов
- 2024-й – 998 родов
Кропивницкий:
- 2023 год – 870 родов
- 2024-й – 842 родов
Количество родов падает – падает и финансирование. И никого не интересует, что роддом может быть единственным на весь район, а дороги к "альтернативному" ближайшему роддому иногда выглядят как тренажер для экстремального туризма.
В такой логике Excel-таблица решает, кому жить, а кому закрыться. И если в Луцке еще можно как-то "набить" статистику, то в райцентре или горном селе рожать начнут, видимо, в сельсовете – дешевле и для бюджета "эффективнее".
А теперь – вопрос?
Что произойдет с родильными, которые не выполнили "минимальный план" и вылетели из бюджетного списка?
- Земля – аппетитный кусок для застройщиков. В городах это означает: сегодня здесь рожали детей, завтра – роют котлован под очередной ЖК с громким названием "Мамин рай".
- Помещения – сначала будут пустовать, потом начнут гнить, а потом кто-то "удачно" купит по цене квартиры в пригороде. Под бизнес? Почему бы и нет?
- Оборудование – аппараты, купленные за миллионы из бюджета, в лучшем случае поедут в большие больницы. В худшем – исчезнут тихо и незаметно: то "списали", то "продали", то "кажется, мы его где-то видели в частной клинике".
- Люди – врачи, акушерки, медсестры. Годы обучения, тонны нервов, опыт, который не купишь. Закрыли заведение – и получили еще одну партию специалистов на рейс "Киев–Варшава".
Потому что в этой системе стоимость жизни и профессии часто меряют не качеством помощи, а тем, сколько "единиц" ты поставишь в отчете. А те, кто в минусе, автоматически становятся лишними – вместе со своими стенами, аппаратурой и дипломами.
Реформа или утилизация?
Официальная позиция звучит почти как забота: "Учреждения с малым потоком родов не могут гарантировать надлежащее качество и безопасность, поэтому их лучше закрыть". Реальность – значительно циничнее: вместе с "неэффективными" мы закапываем инфраструктуру, опытных врачей и остатки доверия к государству.
Особенно больно это ударит по селам и отдаленным районам. Там закрытие роддома означает, что ближайшие роды состоятся за 30–50 км, и не факт, что успеют. Новый вид услуги – "роды в дороге" – скоро можно будет вносить в реестр НСЗУ отдельной строкой.
Демографическая математика НСЗУ
По данным Госстата, плотность населения в Украине разнится в разы:
- Донецкая область – около 158 человек/км² (до войны),
- Киевская – около 66,
- Черниговская – всего 30,
- Херсонская – 36,
- Закарпатская – 98.
НСЗУ требует от всех одинаковый минимум родов для финансирования. То ли густонаселенная область, то ли депопулированный регион, где деревни пустеют, а молодежь уезжает – план один. Реальность проста: есть области, которые физически не могут "родить" столько, сколько требует таблица НСЗУ, даже если все местные женщины синхронно забеременеют по приказу Минздрава.
Логично было бы ввести коэффициент плотности населения, чтобы в менее населенных регионах требования были ниже, но... Тишина. Об этом никто не говорит. Потому что проще закрыть "неприбыльные" заведения и поставить галочку.
Кому выгодно?
И здесь мы выходим на самое интересное: закрыв те роддома, которые не выполняют "план", мы создаем на рынке лакомые куски имущества:
- земля в городах и райцентрах,
- здания с готовой коммуникацией,
- оборудование, купленное за бюджетные миллионы.
Дальше все просто: аукцион "для своих" или прямая передача "нужным людям" за символические три копейки.
В итоге – якобы медицинская реформа, а по факту – тихая приватизация под прикрытием оптимизации.
Когда медицина превращается в рынок недвижимости, врачи становятся лишними, а пациенты – статистикой, которую удобно обнулять под очередную сделку.