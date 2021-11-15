Скрининг при беременности позволяет получить ценную информацию о здоровье плода и матери, выявить существующие риски, при которых может быть показана дополнительная диагностика. Он включает комплекс исследований, проводимых на разных сроках, и позволяет оценить скорость развития плода, сопоставляя показатели срока беременности с протоколами МОЗ Украины.

Оптимальным сроком для проведения первого пренатального скринингового исследования является период между 11 и 13 неделями беременности. Более ранняя диагностика не будет достаточно информативной.

Первое исследование включает:

УЗИ-диагностика: важно оценить анатомическое развитие плода и ТВП (толщину воротниковой области). О хромосомных аномалиях может свидетельствовать ее значительное расширение. Также измеряется частота сердечных сокращений, бипариетальный размер (расстояние между темными буграми), размеры плода от темени до копчика, тела от макушки до пяток, окружности головы.

Анализ крови, включая определение гормона ХГЧ (хорионического гонадотропина) и PAPP-A протеина-A (белка, который вырабатывается плацентой). Референтные показатели определяются сроком гестации. Отклонения показателей анализа крови могут свидетельствовать о многоплодной беременности или возможных осложнениях / аномалиях, включая тяжелый токсикоз, внематочную беременность, синдром Дауна или Эдвардса, плацентарную недостаточность, высокий риск прерывания беременности и др.

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Второе исследование назначается на сроке 18-20 недель беременности. Во время УЗИ анализируется место прикрепления пуповины, состояние костной структуры, позвоночника и некоторых органов, включая желудок и мочевой пузырь, объем околоплодных вод. Также врач детально оценивает строение плода, что позволяет выявить ранние формы аномального развития.

Биохимический анализ крови на уровень АФП (белкового соединения, вырабатываемого в органах желудочно-кишечного тракта плода), ХГЧ и эстриола (гормонального вещества, вырабатывающегося в плаценте и печени плода). Анализ позволяет определить высокий риск ранних родов, анэнцефалию и инфицирование плода, атрезию пищевода, некроз печени и др. По показаниям может быть назначен дополнительный анализ околоплодных вод.

Третье исследование проводится на 30-34 неделе беременности. УЗИ позволяет определить, возможны ли естественные роды или необходимо кесарево сечение. Также может быть назначена допплерография, позволяющая оценить состояние маточно-плацентарно-плодового кровотока.

Проведение генетического скрининга рекомендовано женщинам старше 35 лет и в некоторых других случаях, в т. ч.:

при проведении УЗИ плода были выявлены отклонения от норм развития;

один из родителей является носителем генетического заболевания;

на ранних сроках беременности женщина делала рентген, принимала сильнодействующие препараты или находилась в стрессовых для организма условиях.

Пренатальный скрининг позволяет своевременно выявить отклонения и патологии, провести эффективную терапию различных осложнений беременности, что может спасти жизнь ребенка.

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