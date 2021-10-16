16 октября – Всемирный день анестезии

Анестезиологи-реаниматологи – медики, без которых невозможно представить современную медицину. Именно благодаря этим специалистам даже самые сложные оперативные вмешательства проходят безопасно и комфортно.

Днем рождения анестезии считается 16 октября 1846 года. Историческое событие произошло в амфитеатре на четвертом этаже здания Bulfinch Building в Массачусетской больнице общего профиля. Уильям Мортон, дантист из Хартфорда, штат Коннектикут, придумал введение эфира пациенту, чтобы общий хирург Джон Коллинз Уоррен мог безболезненно удалить опухоль с его шеи. Успех этого мероприятия ознаменовал рождение анестезиологии и превратил хирургию из резни и травм в гуманную и спасающую жизнь терапию.

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Однако публичная демонстрация эфирной анестезии не была неожиданным достижением. Фактически это был результат постепенных научных открытий десятков ученых, от Раймонда Лулли, испанского алхимика, который впервые дистиллировал серный эфир в 1275 году, до Джозефа Пристли, английского исследователя, разработавшего закись азота в 1774 году.

Успех первой публичной демонстрации эфирной анестезии 1846 года привел к значительному увеличению количества ежедневных операций. Более того, новости об успехе доктора Мортона быстро распространились по всему миру, навсегда изменив хирургический опыт пациентов. Амфитеатр, ныне известный как Эфирный купол, является национальным историческим памятником. Это был один из переломных моментов в медицине, позволивших концентрироваться не столько на скорости проведения операции, сколько на ее качестве.

В отдельную профессию – анестезиолог, направление выделилось позже. И современным уровнем обезболивания люди обязаны многим выдающимся врачам, которые проводили исследования, в т. ч. над собой.

Одна из таких историй, повлиявших на представление об анестезии, произошла в 1946 году. В это время уже широко применялись миорелаксанты – средства, снижающие тонус скелетной мускулатуры с уменьшением двигательной активности вплоть до полного обездвиживания. Благодаря этому можно проводить операции, и за пациента в это время дышит аппарат ИВЛ. Однако они использовались без средств, которые отключают сознание, поскольку считалось, что миорелаксанты усиливают седацию от вводимых опиоидов.

Доктор Смит Скотт из Солт-Лейк-Сити решил поставить на себе эксперимент, чтобы получить ответ на неразрешенный до этого времени вопрос. Чтобы проверить, как работают только миорелаксанты, Скотту ввели тубокурарин (миорелаксант), который блокирует все мышцы, включая диафрагму, а врач, находясь в сознании, должен был потом рассказать о своих ощущениях.

Таким образом удалось точно установить, что миорелаксанты не оказывают седативное действие, и человек находится при этом в ясном сознании, все слышит и чувствует. Подробный отчет об эксперименте, значительно повлиявшем на развитие анестезиологии, был опубликован в журнале Anesthesiology в 1947 году. С тех пор это направление постоянно развивается, делая процедуры обезболивания более безопасной.

Анестезиологи – врачи, которые не только вводят наркоз во время хирургического вмешательства, но и несут ответственность за предоперационную оценку и послеоперационное лечение пациентов. Помимо хирургии анестезиологи задействованы и в других медицинских направлениях – в стоматологии, психиатрии, сердечной и респираторной реанимации, отделениях интенсивной терапии, необходимы для обезболивания родов и облегчения хронической боли у онкологических больных.