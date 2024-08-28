Ведущие специалисты в области борьбы с курением в течение последнего десятилетия обсуждают борьбу с курением и пути решения этой проблемы на ежегодных форумах, одним из которых является Global Forum on Nicotine (GFN). Что стало научной основой для нынешних дискуссий специалистов в рамках Форума? Где прогрессивный мир ищет волшебную палочку, которая поможет курильщикам сохранить здоровье и прожить долгие годы?

Ольга Срибная – кардиолог, аритмолог, старший научный сотрудник отдела клинической аритмологии и электрофизиологии ГУ "ННЦ" Институт кардиологии, клинической и регенеративной медицины им. акад. М. Д. Стражеско" НАМН Украины.

Одним из наиболее распространенных факторов развития и прогрессирования ряда тяжелых хронических заболеваний является курение (ТП), что согласно данным, обнародованным на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (2018 г.), является причиной смертей 8 млн человек ежегодно во всем мире1.

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Основные методы снижения негативного влияния курения на здоровье определены в законодательных актах Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком (РКБТ). Однако следует отметить, что эти законодательные антитабачные акты и введенные в мировой практике методы борьбы с курением в основном имеют репрессивный характер и с каждым годом все больше теряют свою эффективность относительно уменьшения распространенности курения и положительного влияния на здоровье населения.

Сегодняшний день диктует необходимость разработки и внедрения в практику, в частности медицинскую, новых подходов лечения табачной зависимости. Именно поэтому представители мирового медицинского сообщества, специалисты в области нейрофизиологии и профилактической медицины все большее внимание уделяют новому подходу, определенному как стратегия сниженного риска или, как называют врачи, стратегия уменьшения вреда.

Если традиционный подход к борьбе с курением заключается в полном отказе от этой привычки, то стратегия снижения риска направлена на устранение влияния токсичных веществ, образующихся при сгорании табака и бумаги и удовлетворения аддиктивного влечения за счет поступления чистого никотина.

Появление новых категорий табачных продуктов (таких как никотиновые паучи, снусы, системы для нагрева табака, электронные сигареты) должно было трансформировать борьбу с курением, чтобы перейти от радикально-принудительного подхода ("бросай или умри") к взвешенному и инклюзивному. разные методы помощи в борьбе с вредной привычкой.

В рамках GFN 2024 коалиция сторонников применения стратегии сниженного риска акцентировала внимание на том, что блокирование внедрения и применения альтернативных продуктов доставки никотина, которые могут предотвратить смертность среди курильщиков, противоречит прежде всего миссии РКБТ как глобального соглашения, принятого в большинстве стран мира. Эксперты отмечали, что необходимо разработать и применять более прагматическую кампанию для снижения вреда от курения вместо полного запрещения догматической РКБТ.

Лейтмотив GFN 2024, основанный на данных клинических исследований, проведенных во многих европейских странах, можно сформулировать так: "Курильщики имеют право на доступ к менее вредным альтернативам курению, а РКБТ ВОЗ должна сосредоточиться на реальной помощи".

Эксперты заявляют, что полный отказ от курения имеет свои преимущества, но применение стратегии пониженного риска играет значительную роль в уменьшении уровня заболеваемости и смертности в тех случаях, когда отказ от курения невозможен. Эта концепция хорошо известна и доказала свою эффективность при лечении алкогольной зависимости и злоупотреблении психоактивными веществами, начиная с 2008 года.

Тем не менее, есть и доказанные преимущества внедрения стратегии уменьшения вреда в борьбе с традиционным курением на уровне правительств наиболее развитых стран. Например, Национальная служба здравоохранения Великобритании выступает за использование электронных сигарет вместо вредных традиционных сигарет, а в апреле 2023 года правительство объявило о программе Exchange to Quit Smoking, которая предоставит безвозмездные стартовые наборы для электронных сигарет почти 1 миллиону курильщиков. первой в мире такой программой.

Правительство Великобритании также планирует консультации по поводу того, как заставить производителей сигарет размещать советы по отказу от курения на пачках, а беременным женщинам в рамках правительственной программы будет предложено до 400 фунтов стерлингов за отказ от курения. Это хороший пример всестороннего применения стратегии уменьшения рисков в отличие от принудительного запрета.

Прагматические и взвешенные подходы (поощрение людей переходить на менее вредные альтернативы) могут демонстрировать и положительные экономические результаты. Анджей Фаль, заведующий кафедрой аллергологии, легочных заболеваний Национального института медицины в Варшаве, отметил, что экономическое влияние курения на общество огромно и имеет не менее разрушительные косвенные затраты на производительность труда и систему здравоохранения. "Это очень тяжелое бремя для многих стран. Расходы, связанные с сопутствующими заболеваниями, включая больничные и потерю производительности на рабочем месте, составляют значительное бремя для многих стран", – отмечает профессор.

По мнению Фаля, целесообразно применять три разных уровня вмешательства – это "первичная профилактика, которая включает в себя просветительскую работу среди населения и принятие целевых фискальных мер, таких как акцизы на сигареты; вторичная профилактика, которая сосредоточена на раннем выявлении заболеваний, связанных с курением; и последняя профилактика, которая включает в себя лечение и уменьшение вреда для хронических курильщиков".

Для достижения результатов, напомнил Фаль, необходима более тесная международная координация и использование налогообложения пропорционально типу продукта. "Мы знаем, как использовать налоги, мы знаем, как вводить государственные запреты, мы знаем, что такое уменьшение вреда, но, несмотря на это, мы проигрываем войну с сигаретами", – подытожил он.

Среди сильнейших докладов, звучавших на нынешнем GFN форуме в Варшаве, был голос онколога и хирурга Фернандеса Буэно. Эксперт настаивал на том, что "лучшее и безопасное - это не курить и не употреблять никотин", но это что-то утопическое, потому что есть люди, которые не могут бросить эту привычку ни с помощью лекарств ("цистицин", также варениклин), ни ни с помощью никотиновых пластырей, ни с помощью других процедур.

Кроме того, некоторые курильщики из-за своего состояния здоровья (пациенты с психическими расстройствами, беременные женщины или лица, страдающие ожирением), не являются кандидатами на фармакологическую терапию для отказа от курения, и в этих случаях новые альтернативы никотина могут быть хорошим. вариантом".

Следует отметить, что результаты применения альтернативных средств доставки никотина, представленные европейскими специалистами на GFN 2024, основываются на клинических исследованиях и многолетних научно-обоснованных наблюдениях.

Если говорить об освещении проблемы эпидемии курения, то следует отметить и роль украинских специалистов, в частности кардиологов, пульмонологов, акушеров-гинекологов, дерматовенерологов. Представители украинского медицинского сообщества активно участвуют не только как участники международных форумов, но и проводят собственные клинические исследования по применению стратегии сниженного риска в практике уменьшения негативного влияния курения на показатели общественного здоровья и смертности, результаты которых освещают в публикациях европейских научных изданий и на международных симпозиумах.