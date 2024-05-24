Анестезия и обезболивание бесплатно для пациентов
Программой медицинских гарантий предусмотрено проведение анестезии (уменьшение болевой, тактильной и других видов чувствительности) во время хирургических операций и некоторых видов исследований. Анестезия безвозмездна для пациента при оказании медицинской помощи как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.
"Анестезия не является дополнительной услугой, это часть комплексной медицинской помощи, которая предоставляется и оплачивается в рамках Программы медицинских гарантий. дополнительно оплачивать анестезию. Пациенту безвозмездно гарантируется предоперационный осмотр анестезиолога и анестезиологическое обеспечение во время проведения хирургических вмешательств. отметила Наталья ГУСАК, глава Национальной службы здоровья Украины.
Своевременное обезболивание используется в 23 пакетах услуг, 16 из них предусмотрено анестезиологическое обеспечение. Существуют различные виды анестезии, которую именно применять – выбирает врач в зависимости от состояния пациента, его медицинской истории и объема запланированного вмешательства/исследования.
В современной медицинской практике используются следующие виды обезболивания: местная анестезия, общая анестезия, региональная, в частности эпидуральная, спинальная. Программа медицинских гарантий покрывает все виды анестезии при лечении и диагностических процедурах.
- Местная анестезия
Местная анестезия действует на короткое время, ее используют для потери чувствительности только в ограниченном участке тела. Во время процедуры пациент остается в сознании. Для проведения такой анестезии используются местные анестетики. Если необходимо обезболить больший участок или если инъекция местного анестетика не обезболивает достаточно хорошо, то применяют другие виды анестезии.
- Регионарная анестезия
Регионарная анестезия используется для обезболивания конкретного участка тела, где будет проведена операция. Пациент находится в сознании. Есть две формы регионарной анестезии – спинальная и эпидуральная. Выполняется врачом анестезиологом.
- Общая анестезия
Общая анестезия – состояние, когда утрата болевой чувствительности сопровождается глубоким контролируемым сном и потерей сознания. Предоставляется врачом-анестезиологом.
Перед проведением анестезии врач в полной мере обязан проинформировать пациента об объеме запланированного вмешательства, о планируемом виде анестезии и о возможных рисках осложнений.
Проведение местной или общей анестезии предусмотрено при проведении исследований для раннего выявления новообразований по пакетам услуг: Бронхоскопия, Гистероскопия, Эзофагогастродуоденоскопия, Колоноскопия, Цистоскопия.
Пакет "Стоматологическая помощь взрослым и детям" гарантирует местную анестезию на всех этапах диагностики и лечения при оказании помощи детям и взрослым.
При родах женщина может рассчитывать на немедикаментозные и медикаментозные методы снижения боли: анальгетики, газовые анестетики, эпидуральную аналгезию, спинальную аналгезию и т.д.
Своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения предусмотрено также пакетом "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". В частности, пациенту гарантируется обязательное анестезиологическое обеспечение при выполнении всех инвазивных диагностических и других лечебных процедур.
При стационарном лечении большинство пакетов подразумевают своевременное обезболивание или анестезиологическое обеспечение. Это:
- Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях
- Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций
- Медицинская помощь при родах
- Медицинская помощь при остром мозговом инсульте
- Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда
- Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях
- Психиатрическая помощь взрослым и детям в стационарных условиях
- Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях
- Медицинская реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и больными, в течение первых трех лет жизни
- Лечение взрослых и детей методом трансплантации органов
- Лечение взрослых и детей методом трансплантации гемопоэтических стволовых клеток
- Диагностика и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, в стационарных и амбулаторных условиях
- Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям
А также в пакетах по лечению онкологических заболеваний:
- Химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях
- Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях
- Лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях.
Ознакомиться с объемом услуг по каждому пакету можно по ссылке: https://cutt.ly/Qee5qwRe.
НСЗУ оплачивает медицинские учреждения за анестезию или обезболивание, вымогание средств за них является нарушением прав пациента. В случае вымогания средств следует обратиться за жалобой к главному врачу заведения. Если он не решает проблему, нужно обратиться с жалобой в местный департамент здравоохранения или оставить жалобу по электронной форме на сайте НСЗУ в разделе "Гражданам": https://cutt.ly/hewPO7gU.
Также оставить жалобу можно:
- Бесплатный контакт-центр 16-77. Оператор горячей линии зафиксирует жалобу и поможет оформить обращение.
- Отправить официальное письмо на электронную почту: [email protected].
- Отправить письмо по почтовому адресу НСЗУ: проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073.
- Написать обращение на личном приёме граждан.
Больше о бесплатных медицинских услугах – в электронном пособии "Гид по Программе медицинских гарантий для пациента 2024". Загрузить руководство можно по ссылке: https://cutt.ly/Nw5buw0b.