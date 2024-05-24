Программой медицинских гарантий предусмотрено проведение анестезии (уменьшение болевой, тактильной и других видов чувствительности) во время хирургических операций и некоторых видов исследований. Анестезия безвозмездна для пациента при оказании медицинской помощи как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

"Анестезия не является дополнительной услугой, это часть комплексной медицинской помощи, которая предоставляется и оплачивается в рамках Программы медицинских гарантий. дополнительно оплачивать анестезию. Пациенту безвозмездно гарантируется предоперационный осмотр анестезиолога и анестезиологическое обеспечение во время проведения хирургических вмешательств. отметила Наталья ГУСАК, глава Национальной службы здоровья Украины.

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Своевременное обезболивание используется в 23 пакетах услуг, 16 из них предусмотрено анестезиологическое обеспечение. Существуют различные виды анестезии, которую именно применять – выбирает врач в зависимости от состояния пациента, его медицинской истории и объема запланированного вмешательства/исследования.

В современной медицинской практике используются следующие виды обезболивания: местная анестезия, общая анестезия, региональная, в частности эпидуральная, спинальная. Программа медицинских гарантий покрывает все виды анестезии при лечении и диагностических процедурах.

Местная анестезия

Местная анестезия действует на короткое время, ее используют для потери чувствительности только в ограниченном участке тела. Во время процедуры пациент остается в сознании. Для проведения такой анестезии используются местные анестетики. Если необходимо обезболить больший участок или если инъекция местного анестетика не обезболивает достаточно хорошо, то применяют другие виды анестезии.

Регионарная анестезия

Регионарная анестезия используется для обезболивания конкретного участка тела, где будет проведена операция. Пациент находится в сознании. Есть две формы регионарной анестезии – спинальная и эпидуральная. Выполняется врачом анестезиологом.

Общая анестезия

Общая анестезия – состояние, когда утрата болевой чувствительности сопровождается глубоким контролируемым сном и потерей сознания. Предоставляется врачом-анестезиологом.

Перед проведением анестезии врач в полной мере обязан проинформировать пациента об объеме запланированного вмешательства, о планируемом виде анестезии и о возможных рисках осложнений.

Проведение местной или общей анестезии предусмотрено при проведении исследований для раннего выявления новообразований по пакетам услуг: Бронхоскопия, Гистероскопия, Эзофагогастродуоденоскопия, Колоноскопия, Цистоскопия.

Пакет "Стоматологическая помощь взрослым и детям" гарантирует местную анестезию на всех этапах диагностики и лечения при оказании помощи детям и взрослым.

При родах женщина может рассчитывать на немедикаментозные и медикаментозные методы снижения боли: анальгетики, газовые анестетики, эпидуральную аналгезию, спинальную аналгезию и т.д.

Своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения предусмотрено также пакетом "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". В частности, пациенту гарантируется обязательное анестезиологическое обеспечение при выполнении всех инвазивных диагностических и других лечебных процедур.

При стационарном лечении большинство пакетов подразумевают своевременное обезболивание или анестезиологическое обеспечение. Это:

Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях

Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций

Медицинская помощь при родах

Медицинская помощь при остром мозговом инсульте

Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда

Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях

Психиатрическая помощь взрослым и детям в стационарных условиях

Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях

Медицинская реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и больными, в течение первых трех лет жизни

Лечение взрослых и детей методом трансплантации органов

Лечение взрослых и детей методом трансплантации гемопоэтических стволовых клеток

Диагностика и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, в стационарных и амбулаторных условиях

Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям

А также в пакетах по лечению онкологических заболеваний:

Химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях

Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях

Лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях.

Ознакомиться с объемом услуг по каждому пакету можно по ссылке: https://cutt.ly/Qee5qwRe.

НСЗУ оплачивает медицинские учреждения за анестезию или обезболивание, вымогание средств за них является нарушением прав пациента. В случае вымогания средств следует обратиться за жалобой к главному врачу заведения. Если он не решает проблему, нужно обратиться с жалобой в местный департамент здравоохранения или оставить жалобу по электронной форме на сайте НСЗУ в разделе "Гражданам": https://cutt.ly/hewPO7gU.

Также оставить жалобу можно:

Бесплатный контакт-центр 16-77. Оператор горячей линии зафиксирует жалобу и поможет оформить обращение.

Отправить официальное письмо на электронную почту: [email protected] .

. Отправить письмо по почтовому адресу НСЗУ: проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073.

Написать обращение на личном приёме граждан.

Больше о бесплатных медицинских услугах – в электронном пособии "Гид по Программе медицинских гарантий для пациента 2024". Загрузить руководство можно по ссылке: https://cutt.ly/Nw5buw0b.