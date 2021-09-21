Антибиотики могут вызывать маниакальный эпизод

Недавно научно-медицинский журналист Марк Гозлан на странице французского издания Lemonde привлек внимание к теме антибиомании. Это связано с 50-летним пациентом, который летом этого года лечился двумя антибиотиками от пневмонии, и у него развился побочный психиатрический эффект.

Изначально пациент принимал назначенный врачом антибиотик аугментин, через день его заменили на кларитромицин, еще через два дня семейный круг пациента заметил постепенное изменение его поведения. Через двенадцать часов после прекращения лечения кларитромицином врачи увидели улучшение состояния. В общей сложности симптомы продолжались около 36 часов. В клинике пациенту поставили диагноз – маниакальный эпизод, окончательный диагноз – антибиомания.

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Врачи сообщили об этом случае в онлайн-журнале BMC Psychiatry. Они определили, что психиатрический эффект был результатом лекарственного взаимодействия между двумя прописанными антибиотиками, а именно кларитромицином и аугментином.

Термин антибиомания, происходящий от слов антибиотики и мания, в медицинской литературе впервые появился в 2002 году.

Два исследования, опубликованные в 2002 и 2017 годах, обобщили имеющиеся данные об антибиомании. Всего было выявлено 47 случаев, к ним добавлены еще 143 случая, о которых сообщили американские органы здравоохранения (FDA, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) и ВОЗ. Исходя из этих данных, чаще всего к развитию мании приводит кларитромицин (из семейства макролидов), ципрофлоксацин и офлоксацин (из семейства фторхинолонов).

Ключом к диагностике антибиотикомании является временная взаимосвязь между назначением антибиотика и появлением маниакальных симптомов. Самым важным вмешательством в таком случае является прекращение лечения, что приводит к исчезновению симптомов без необходимости медикаментозного лечения маниакального эпизода.

Основная гипотеза для объяснения антибиомании основана на том факте, что некоторые антибиотики оказывают действие на рецепторы ГАМК, присутствующие на поверхности нейронов, что может привести к гипервозбудимости нейронов и объяснить маниакальную симптоматику.

Антибиотическая мания была описана у людей в возрасте от 3 до 77 лет (средний возраст: 40 лет), две трети из них – мужчины. Большинство из них не имели психиатрического анамнеза. Согласно исследованию 2002 года, опубликованному в Journal of Clinical Psychopharmacology, средняя продолжительность маниакальных симптомов, вызванных кларитромицином, составляла три дня.

Опубликованный в 2017 году в Journal of Affective Disorders систематический обзор 47 случаев, упоминающихся в медицинской литературе, показал, что макролиды были причастны к 18 случаям. Еще 18 случаев были связаны с приемом противотуберкулезных препаратов. Семь случаев связывают с приемом фторхинолона, два – с бета-лактамами (большое семейство антибиотиков), и два случая относились к другим классам антибиотиков.

Представители ВОЗ в 2002 г. подчеркивали, что из 82 случаев антибиотикомании ципрофлоксацин был задействован в 23 случаях, офлоксацин – в 12 случаях, противотуберкулезный препарат изониазид – в 5 случаях, аугментин – в 2 случаях.

Таким образом, макролиды, фторхинолоны и противотуберкулезные препараты представляют собой классы антибиотиков, наиболее часто ассоциируемые с антибиотической манией.

Этот побочный эффект встречается крайне редко, но авторы описанного клинического случая настаивают, что он заслуживает большего внимания со стороны врачей общей практики и специалистов в области психического здоровья из-за частого применения антибиотиков.