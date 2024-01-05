Антибиотики - это класс химических соединений, обладающих способностью уничтожать или замедлять рост бактерий. Они являются мощными инструментами в борьбе с бактериальными инфекциями в организме человека, животных и растений. Антибиотики могут быть естественного происхождения (произведены микроорганизмами, такими как бактерии и грибы) или синтетическими (полностью химически синтезированы).

Начало эпохи антибиотиков

Открытие антибиотиков связано с работой различных исследователей в разные периоды истории. Одним из первых открытых антибиотиков был препарат под названием пенициллин, который стал первым широко используемым антибиотиком. Пенициллин был обнаружен случайно в 1928 году английским бактериологом Александром Флемингом. Во время своих исследований он заметил, что плесень Penicillium notatum способна уничтожать бактерии в ее окружении. Этот случайный открытый эффект стал отправной точкой для разработки антибиотика. В 1940 году команда исследователей под руководством Эрнста Борга и Говарда Флори приступила к масштабному производству пенициллина, что стало переломным моментом в медицинской практике. С течением времени были открыты и другие антибиотики, такие как стрептомицин, хлорамфеникол, тетрациклины и многие другие. Эти открытия существенно улучшили возможности борьбы с бактериальными инфекциями и спасли сотни миллионов жизней.

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Как работают антибиотики

Антибиотики могут оказывать свое воздействие на бактерии разными способами. Основные механизмы действия антибиотиков:

Ингибирование синтеза клеточной стенки

Некоторые антибиотики, такие как пенициллины и цефалоспорины, мешают синтезу клеточной стенки бактерий. Клеточная стенка необходима для поддержания формы и целостности бактериальной клетки. Без нормальной стенки бактерии теряют свою защиту и могут разрушаться.

Воздействие на белки

Другие антибиотики могут воздействовать на белки бактерий, блокируя их синтез или изменяя их функцию. Примеры включают антибиотики аминогликозидного класса, такие как стрептомицин, которые мешают синтезу белков в бактериальных клетках.

Ингибирование синтеза ядерных кислот

Некоторые антибиотики, например, хинолоны и сульфаниламиды, могут мешать синтезу ядерных кислот, таких как ДНК и РНК, что приводит к нарушению бактериальной репликации и транскрипции.

Нарушение мембраны бактериальной клетки

Например, полимиксины, могут воздействовать на мембрану бактериальной клетки, приводя к ее разрушению и выходу внутренних компонентов.

Ингибирование метаболических путей

Могут мешать метаболическим путям, необходимым для выживания бактерий. Например, сульфаниламиды могут подавлять синтез фолиевой кислоты, которая важна для синтеза нуклеиновых кислот.

Но в мире, где антибиотики стали доступны каждому, пора думать о другой стороне медали, где интенсивное и масштабное использование антибиотиков приводит к развитию антибиотикорезистентности.

Антибиотикорезистентность (или резистентность к антибиотикам) - это способность бактерий или других микроорганизмов сопротивляться действию антибиотиков, которые обычно используются для лечения инфекций. Это явление создает серьезную проблему в медицинской практике, поскольку усложняет лечение инфекций и увеличивает риск распространения инфекций.

Основные причины антибиотикорезистентности включают:

Неправильное или чрезмерное применение антибиотиков, в том числе самолечение, не законченные курсы лечения или использование антибиотиков без рецепта, может способствовать развитию антибиотикорезистентности. Несоблюдение правил гигиеничности, плохие условия санитарии и недостаточный контроль за распространением инфекций также могут способствовать распространению резистентных штаммов бактерий. Применение антибиотиков в животноводстве и сельском хозяйстве для стимуляции роста животных или профилактики болезней также может способствовать формированию резистентности. Перенос резистентных штаммов бактерий из одной страны в другую может усугубить проблему антибиотикорезистентности на глобальном уровне. Относительно небольшое количество новых антибиотиков разрабатывается, что снижает возможности лечения резистентных инфекций.

Антибиотикорезистентность создает серьезные проблемы для лечения инфекций, так как обычные методы становятся​ неэффективными. Профилактика антибиотикорезистентности включает в себя разумное использование антибиотиков, соблюдение рецептов врача, завершение полного курса лечения и соблюдение мер по контролю инфекций. Также важными являются научные исследования для разработки новых антибиотиков и подходов к лечению инфекций.

Важно! Антибиотики обязательно должен назначать врач. И лучший вариант, если назначение будет обосновано результатами бактериального посева с определением чувствительности к антибиотикам.