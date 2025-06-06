Телемедицина по-украински: когда аптека - уже почти врач
Украинский фармацевтический рынок последние несколько лет бьет настоящие рекорды в сфере маркетинговой изобретательности. Скидки, программы лояльности, кэшбэки, акции "2 по цене 1" - все это давно стало привычным фоном для потребителя. Но похоже, что отдельные игроки этого рынка решили пойти дальше и открыли для себя новую, гораздо более рискованную "территорию креатива" - имитацию медицинских услуг.
И здесь уже речь идет не об оригинальных коммуникационных стратегиях или нестандартном подходе к продвижению бренда, а об откровенной подмене понятий и прямом выходе за пределы действующего правового поля. Потому что когда аптека вдруг берет на себя роль врача - это не просто нарушение этических границ бизнеса, это сигнал тревоги для регуляторов и общества. И самое время спросить: кто позволил эту игру в "медицину за прилавком"?
Именно такую историю мы сейчас наблюдаем с заявлениями аптечной сети 9-1-1 о запуске "онлайн-консультаций", "расшифровке анализов" и "подборе лечения".
Это не телемедицина. Это - опасная псевдомедицина, которая:
- не соответствует профильному законодательству Украины относительно предоставления медицинских услуг,
- нарушает нормы законодательства о рекламе медицинских услуг и лекарственных средств,
- создает прямую угрозу здоровью пациентов.
Что такое телемедицина - и кто имеет право ее предоставлять?
Телемедицина в Украине регулируется:
- Законом Украины "Об основах законодательства Украины о здравоохранении" (статья 35-1)
- Приказом МОЗ Украины от 19.03.2020 № 504 "Об утверждении Порядка предоставления медицинских услуг с применением телемедицины"
- Другими нормативно-правовыми актами.
Важные тезисы:
Телемедицинские услуги предоставляются исключительно учреждениями здравоохранения, которые имеют лицензию на медицинскую практику, или частно практикующими врачами с соответствующей лицензией.
Телемедицинская услуга - это форма медицинской помощи, которая:
- проводится через защищенные сервисы с обеспечением конфиденциальности;
- предоставляется исключительно медицинским работником, который несет персональную клиническую ответственность за рекомендации и лечение;
- оформляется в соответствии с законодательными требованиями (медицинская документация, запись в медицинской карте).
⚠️ Участие в телемедицинской услуге лиц без медицинского образования или сотрудников ритейла - запрещено.
Что делает аптека 9-1-1?
Сеть 9-1-1 публично рекламирует "онлайн-консультации":
- "расшифровывают анализы";
- "подбирают лечение";
- дают медицинские рекомендации.
👉 Это нарушает:
- Закон Украины "О лекарственных средствах" - поскольку фармацевт имеет право только на фармацевтическое консультирование (как правильно принимать препарат, который назначен врачом), но не на медицинскую консультацию, диагностику или подбор лечения.
- Закон Украины "О рекламе" (ст. 21) - реклама медицинских услуг разрешена только для учреждений здравоохранения с лицензией.
- Гражданский кодекс Украины и Уголовный кодекс Украины (ст. 138, 139) - незаконная медицинская практика лицами без права на медицинскую деятельность.
Фактически, аптека имитирует деятельность медицинского учреждения без надлежащей лицензии, что является нарушением законодательства и потенциальной угрозой для пациентов.
Кто должен контролировать и штрафовать?
В Украине есть четкий перечень органов, которые должны реагировать на такие нарушения:
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба)
- Имеет право проверять деятельность аптечных учреждений по соблюдению законодательства о лекарственных средствах и оборот рекламы.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ)
- Имеет право рассматривать недобросовестную рекламу, обманчивые маркетинговые практики.
Государственная служба Украины по вопросам защиты прав потребителей
- Имеет право штрафовать за введение потребителей в заблуждение.
Минздрав Украины и Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ)
- Имеют право осуществлять контроль за предоставлением медицинских услуг и телемедицины.
- Любой сервис, который называется "телемедицина", без лицензии на медицинскую практику - подлежит запрету.
Суды и правоохранительные органы
- По фактам нарушения Уголовного кодекса (ст. 138 - "Незаконная медицинская деятельность") возможно открытие уголовного производства.
Почему это опасно?
🛑 Пациент, получая такие "консультации", не осознает, что перед ним:
- фармацевтический работник;
- рекомендации не основываются на медицинских протоколах;
- нет персональной клинической ответственности за эти советы.
Это - не телемедицина, а продажа, нарушающая базовые принципы доказательной медицины и этики здравоохранения.
Итог - что делает аптека 9-1-1?
Юридически:
- Нарушает Закон Украины "О рекламе";
- Нарушает Закон Украины "О лекарственных средствах";
- Использует термин "телемедицина" без правовых оснований;
- Создает медицинский сервис без лицензии.
Этично:
- Вводит пациентов в заблуждение;
- Манипулирует доверием к аптечной сети;
- Создает опасность для здоровья людей.
🎭 И немного черного юмора
Следующий этап - хирургия через Telegram с бонусными баллами за каждый разрез. А еще можно "онлайн-анестезию" по промокоду. И "реанимацию в чате", если после такой консультации у вас подскочит давление.
Потому что пока государство не наведет порядок с телемедицинскими сервисами - аптечный маркетинг у нас и дальше будет надевать белый халат и играть во "врачей без границ".