Телемедицина по-украински: когда аптека - уже почти врач

Украинский фармацевтический рынок последние несколько лет бьет настоящие рекорды в сфере маркетинговой изобретательности. Скидки, программы лояльности, кэшбэки, акции "2 по цене 1" - все это давно стало привычным фоном для потребителя. Но похоже, что отдельные игроки этого рынка решили пойти дальше и открыли для себя новую, гораздо более рискованную "территорию креатива" - имитацию медицинских услуг.

И здесь уже речь идет не об оригинальных коммуникационных стратегиях или нестандартном подходе к продвижению бренда, а об откровенной подмене понятий и прямом выходе за пределы действующего правового поля. Потому что когда аптека вдруг берет на себя роль врача - это не просто нарушение этических границ бизнеса, это сигнал тревоги для регуляторов и общества. И самое время спросить: кто позволил эту игру в "медицину за прилавком"?

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Именно такую историю мы сейчас наблюдаем с заявлениями аптечной сети 9-1-1 о запуске "онлайн-консультаций", "расшифровке анализов" и "подборе лечения".

Это не телемедицина. Это - опасная псевдомедицина, которая:

не соответствует профильному законодательству Украины относительно предоставления медицинских услуг,

Украины относительно предоставления медицинских услуг, нарушает нормы законодательства о рекламе медицинских услуг и лекарственных средств ,

, создает прямую угрозу здоровью пациентов.

Что такое телемедицина - и кто имеет право ее предоставлять?

Телемедицина в Украине регулируется:

Законом Украины "Об основах законодательства Украины о здравоохранении" (статья 35-1)

Приказом МОЗ Украины от 19.03.2020 № 504 "Об утверждении Порядка предоставления медицинских услуг с применением телемедицины"

Другими нормативно-правовыми актами.

Важные тезисы:

Телемедицинские услуги предоставляются исключительно учреждениями здравоохранения, которые имеют лицензию на медицинскую практику, или частно практикующими врачами с соответствующей лицензией.

Телемедицинская услуга - это форма медицинской помощи, которая:

проводится через защищенные сервисы с обеспечением конфиденциальности;

предоставляется исключительно медицинским работником, который несет персональную клиническую ответственность за рекомендации и лечение;

за рекомендации и лечение; оформляется в соответствии с законодательными требованиями (медицинская документация, запись в медицинской карте).

⚠️ Участие в телемедицинской услуге лиц без медицинского образования или сотрудников ритейла - запрещено.

Что делает аптека 9-1-1?

Сеть 9-1-1 публично рекламирует "онлайн-консультации":

"расшифровывают анализы";

"подбирают лечение";

дают медицинские рекомендации.

👉 Это нарушает:

Закон Украины "О лекарственных средствах" - поскольку фармацевт имеет право только на фармацевтическое консультирование (как правильно принимать препарат, который назначен врачом), но не на медицинскую консультацию, диагностику или подбор лечения.

Закон Украины "О рекламе" (ст. 21) - реклама медицинских услуг разрешена только для учреждений здравоохранения с лицензией .

(ст. 21) - реклама медицинских услуг разрешена . Гражданский кодекс Украины и Уголовный кодекс Украины (ст. 138, 139) - незаконная медицинская практика лицами без права на медицинскую деятельность.

Фактически, аптека имитирует деятельность медицинского учреждения без надлежащей лицензии, что является нарушением законодательства и потенциальной угрозой для пациентов.

Кто должен контролировать и штрафовать?

В Украине есть четкий перечень органов, которые должны реагировать на такие нарушения:

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба)

Имеет право проверять деятельность аптечных учреждений по соблюдению законодательства о лекарственных средствах и оборот рекламы.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ)

Имеет право рассматривать недобросовестную рекламу, обманчивые маркетинговые практики.

Государственная служба Украины по вопросам защиты прав потребителей

Имеет право штрафовать за введение потребителей в заблуждение.

Минздрав Украины и Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ)

Имеют право осуществлять контроль за предоставлением медицинских услуг и телемедицины.

Любой сервис, который называется "телемедицина", без лицензии на медицинскую практику - подлежит запрету.

Суды и правоохранительные органы

По фактам нарушения Уголовного кодекса (ст. 138 - "Незаконная медицинская деятельность") возможно открытие уголовного производства.

Почему это опасно?

🛑 Пациент, получая такие "консультации", не осознает, что перед ним:

фармацевтический работник;

рекомендации не основываются на медицинских протоколах;

нет персональной клинической ответственности за эти советы.

Это - не телемедицина, а продажа, нарушающая базовые принципы доказательной медицины и этики здравоохранения.

Итог - что делает аптека 9-1-1?

Юридически:

Нарушает Закон Украины "О рекламе";

Нарушает Закон Украины "О лекарственных средствах";

Использует термин "телемедицина" без правовых оснований;

Создает медицинский сервис без лицензии.

Этично:

Вводит пациентов в заблуждение;

Манипулирует доверием к аптечной сети;

Создает опасность для здоровья людей.

🎭 И немного черного юмора

Следующий этап - хирургия через Telegram с бонусными баллами за каждый разрез. А еще можно "онлайн-анестезию" по промокоду. И "реанимацию в чате", если после такой консультации у вас подскочит давление.

Потому что пока государство не наведет порядок с телемедицинскими сервисами - аптечный маркетинг у нас и дальше будет надевать белый халат и играть во "врачей без границ".