Бездымные никотинсодержащие продукты являются лучшими для сердечно-сосудистой системы курильщиков, чем обычные сигареты, - боснийские врачи

Бездымная табачная продукция – лучшая альтернатива обычной сигарете, – уверены современные ученые. Она оказывает меньшее влияние на здоровье по химическому составу и более эффективна в отказе от обычных сигарет, - говорят боснийские врачи, руководствуясь данными масштабных клинических исследований. Почему медикаментозная терапия почти бессильна против пагубной привычки? И как можно уберечь здоровье сердечно-сосудистой системы, выбирая никотин в более безопасной форме?

Здоровая сердечно-сосудистая система и легкие без отказа от никотина - задача не из простых для заядлых курильщиков. Появление бездымной табачной продукции создает все условия для менее вредного потребления никотина и даже полного отказа от сигареты, - утверждает терапевт-кардиолог, координатор по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в Ассоциации кардиологов Боснии и Герцеговины Эльнур Смаич.

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Только 3% курильщиков навсегда бросают курить сигареты среди 80% желающих. Даже самые выносливые снова возвращаются к привычке через полгода".

Такие статистические данные обнародовал врач на симпозиуме "Мультидисциплинарный подход в лечении сердечно-сосудистых заболеваний", которое состоялось в Тузле.

Современный образ жизни большинства людей трудно назвать здоровым. Ведь кроме курения мы мало двигаемся, употребляем вредные продукты, трансжиры, много кофе и алкоголя. Добавьте к этому загрязненный воздух, слишком быстрый темп жизни и шум - и вы рано или поздно будете иметь проблемы со здоровьем. И, прежде всего, эти неблагоприятные факторы повлияют на сердечно-сосудистую систему, - считает кардиолог.

"Поэтому мы рекомендуем нашим пациентам отказаться хотя бы от курения и алкоголя и больше двигаться. Умеренные физические нагрузки и отказ от вредных привычек могут обеспечить эффективную профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы", - отмечает исследователь.

Однако большая часть курильщиков обычных сигарет не может отказаться от курения. Поэтому Эльнур Смаич предлагает переходить на менее вредную альтернативу курению – никотиносодержащие бездымные продукты, в частности, системы нагрева табака, никотиновые паучи или снюс, электронные сигареты.

Без резких движений: профилактика сердечно-сосудистой системы курильщиков

Технология нагревания табака предполагает выработку значительно меньшего количества вредных веществ по сравнению с обычной сигаретой, - аргументируют многочисленные научные и клинические данные. Например, согласно клиническому исследованию SURVAPES на базе Римского университета Сапиенца, технология нагревания табака, а не его сгорание, оказывает менее вредное влияние на организм человека с точки зрения артериального давления.

"У большинства врачей есть немало пациентов, которые не могут бросить курить. Мы не можем контролировать этот процесс, но можем рекомендовать таким пациентам менее вредную альтернативу – бездымные никотиносодержащие продукты", - говорит кардиолог.

"Пока хватает научных исследований, которые доказывают, что менее вредная альтернатива обычной сигареты может стать лучшей профилактикой для сохранения здоровой сердечно-сосудистой системы курильщиков", - заключает Смаич.

Ситуация в Украине: консервативные подходы и новые технологии

Украинские врачи и другие специалисты сферы здравоохранения до сих пор руководствуются принципами отказа от курения по информационному справочнику 2018 года. Хотя в последние годы было опубликовано немало исследований, а на рынке появились менее вредные альтернативы сигаретам, но в нашей стране все еще практикуют медикаментозную терапию.

"На сегодняшний день в Украине применяется только медикаментозная терапия в отказе от курения", - отмечает врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Срибная.

Врач уверена, что переход от курения сигарет на электронные системы нагревания табака может помочь снизить вредное влияние на здоровье курильщиков и их окружение.

"Кроме мирового опыта, в Украине есть результаты собственного клинического исследования, проведенного учеными на базе Института кардиологии им. акад. М. Д. Стражеско в 2017 году", - утверждает госпожа Срибна.

Клиническое исследование доказывает: переход на электронные системы доставки никотина помогает устранить вредное действие сигаретного дыма, не нарушая кислородно-транспортную функцию крови. Это, в свою очередь, позволяет избежать повреждения сосудов. Полученные результаты свидетельствуют также о менее вредном влиянии электронных сигарет и систем нагревания табака на сердечно-сосудистую систему по сравнению с обычными сигаретами.

Несмотря на консервативные подходы, в нашей стране уже есть клинически доказанные исследования, которые подтверждают менее вредное влияние электронной табачной продукции на сердечно-сосудистую систему по сравнению с обычной сигаретой. Это один из способов снижения вредного воздействия табака на организм для тех курильщиков, которые не готовы полностью отказаться от курения.