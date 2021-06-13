Бесплодие и мРНК-вакцины от COVID-19: есть ли связь

По мере того, как разворачивается программа вакцинации от COVID-19, многие молодые женщины опасаются по поводу фертильности и отказываются от прививки. Все началось в конце прошлого года с сообщения сотрудника Pfizer Майкла Йидона в Twitter. Он был обеспокоен тем, что антитела, вызванные вакцинами от COVID-19, могут атаковать плаценту. Несмотря на то, что сообщение, как и аккаунт, было удалено, эта тема продолжила активно обсуждаться в сети.

В Великобритании был проведен опрос, показавший, что более четверти молодых женщин готовы отказаться от вакцины, ссылаясь на опасения по поводу ее влияния на фертильность.

Почему возникли опасения

Новая технология

Основное опасение у людей вызывает использование новой мРНК-технологии и отсутствие данных по долгосрочным побочным явлениям. Хотя подавляющее большинство нежелательных явлений можно исключить в клинических испытаниях, они включают короткие временные рамки, особенно это касается вакцин от COVID-19, которые разрабатывались и тестировались в сжатые сроки.

Однако мРНК-технология была изобретена задолго до начала пандемии коронавируса, первые испытания на людях проводились еще в 2006 году. За это время любые проблемы, связанные с технологией, были бы обнаружены.

Это не первый случай, когда распространяются необоснованные слухи о вакцинах, вызывающих бесплодие. В 2003 году такие опасения привели к бойкоту вакцинации от полиомиелита в северной Нигерии. В последнее время они стали причиной сомнений в вакцинации против вируса папилломы человека.

Перекрестная реактивность антител

В сообщении Майкла Йидона речь шла о том, что антитела, распознающие спайковый белок SARS-CoV-2, могут перекрестно реагировать с человеческим плацентарным белком синцитином-1, что может привести к повреждению плаценты.

Если бы такая перекрестная реактивность действительно имела место, можно было бы ожидать, что и другие применяемые сейчас вакцины от COVID-19 вызывали бы такое же последствие.

Почему вакцины от COVID-19 не вызывают повреждение плаценты

На сообщения о негативном влиянии мРНК-вакцин от COVID-19 на фертильность отреагировали иммунологи. По их утверждению, антитела к спайковому белку не могут перекрестно реагировать с синцитином-1, поскольку значительного сходства между аминокислотными последовательностями спайкового белка SARS-CoV-2 и синцитина-1 нет.

Для проверки перекрестной реактивности антител в Йельском университете было проведено небольшое исследование. В лаборатории Акико Ивасаки проверяли сыворотку женщин с COVID-19. Антител, которые связывались с синцитином-1, обнаружено не было.

Однако наиболее убедительным свидетельством об отсутствии негативного влиянии вакцин от COVID-19 на фертильность являются клинические испытания. Исследования токсичности для развития и репродуктивной системы показывают, что вакцины не предотвращают беременность самок грызунов и не наносят вред щенкам, если их вводят во время беременности.

Также есть информация о том, как вакцины влияют на беременность у людей, от добровольцев, забеременевших во время клинических испытаний. Беременные были исключены из испытаний, и участникам было предложено избегать беременности, но, тем не менее, в ходе испытаний трех вакцин, которые одобрены в Великобритании, произошло 57 беременностей.

Среди всех этих случаев не было значительных различий в частоте случайных беременностей в вакцинированных группах по сравнению с контрольными. Это указывает на то, что вакцины не предотвращают беременность. Также сопоставима частота выкидышей в группах, что свидетельствует об отсутствии вредного воздействия вакцинации на раннюю беременность.

Кроме того, такое нарушение непременно бы возникало и после перенесенной инфекции. Клеточным рецептором коронавируса является ACE2, который экспрессируется наиболее устойчиво не только в носоглотке и бронхах, но и на клетках плаценты. Однако у людей, инфицированных SARS-CoV-2 незадолго до зачатия или на ранних сроках беременности, не отмечалось повышение вероятности выкидыша, чем у неинфицированных сверстников, поэтому перекрестная реактивность антител и в этом случае маловероятна.

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