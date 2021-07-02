Безопасна ли вакцинация от COVID-19 во время беременности

Согласно рекомендациям Американской медицинской ассоциации (AMA), беременные могут прививаться от COVID-19 разрешенными вакцинами без ограничений несмотря на то, что данные о безопасности при беременности ограничены.

Эксперты, основываясь на текущих знаниях, полагают, что вакцины против COVID-19 вряд ли представляют опасность для беременной или плода. Принимая решение о вакцинации нужно учитывать соотношение уровня передачи коронавируса в сообществе, личный риск заразиться COVID-19, повышенный риск тяжелой формы COVID-19 для пациента и потенциальные риски для плода с известными и потенциальными преимуществами вакцинации и эффективностью вакцины.

Производители вакцин также следят за результатами клинических испытаний беременных. Ранние данные систем надзора за безопасностью препаратов не выявили проблем, связанных с безопасностью вакцинированных беременных или их детей. Необходимо дополнительное наблюдение, особенно среди вакцинированных в первом и втором триместрах беременности.

Рекомендации Американского колледжа акушеров и гинекологов

Американским колледжем акушеров и гинекологов (ACOG) разработаны практические рекомендации по вакцинации беременных и кормящих женщин. Согласно им, какие-либо отличительные условия для вакцинации беременных/кормящих не нужны. Тестирование на беременность перед получением какой-либо вакцины от COVID-19 не требуется.

Основываясь на механизме действия вакцин от COVID-19 и продемонстрированной безопасности и эффективности в клинических испытаниях II и III фазы, ожидается, что профиль безопасности и эффективности вакцин для беременных будет аналогичен профилю, наблюдаемому у небеременных.

ACOG отмечает, что утверждения, связывающие вакцины COVID-19 с бесплодием, не обоснованы и не имеют научных доказательств, подтверждающих их.

Вакцины от COVID-19 могут вводиться одновременно с другими вакцинами, в том числе в течение 14 дней после получения другой вакцины, например, против гриппа.

Проспективное когортное исследование, проведенное в двух академических центрах, показало, что вакцинированные беременные и кормящие женщины вырабатывали иммунные ответы, сопоставимые с небеременными контрольными женщинами, и генерировали более высокие титры антител, чем те, которые наблюдались после заражения SARS-CoV-2 во время беременности. Кроме того, созданные вакциной антитела присутствовали в пуповинной крови и грудном молоке после вакцинации матери (Gray 2021, Prabhu 2021).

Ни одна из одобренных вакцин против COVID-19 не была протестирована на беременных. Тем не менее, исследования на беременных уже начались, и в настоящее время проводится пострыночный надзор.

В Европе были опубликованы данные исследований токсичности для развития и репродуктивной токсичности (DART) вакцины Pfizer-BioNtech от COVID-19. Согласно отчету, представленному Европейским агентством по лекарственным средствам, исследования на животных с использованием вакцины Pfizer-BioNtech не указывают на прямые или косвенные вредные эффекты в отношении беременности, развития эмбриона/плода, родов или постнатального развития.

По состоянию на 7 июня 2021 года в программе проверки здоровья после вакцинации v-safe (CDC 2021) было зарегистрировано более 123 тыс. беременностей. На основании ограниченной информации, предоставленной самими пациентами, у беременных, включенных в программу v-safe, не наблюдалось никаких нетипичных или серьезных нежелательных явлений.

Риск заражения COVID-19 при беременности

Согласно имеющимся данным, беременные с симптомами и недавно беременные пациенты с COVID-19 имеют повышенный риск более тяжелого заболевания по сравнению с небеременными сверстниками (Delahoy MMWR 2020, Khan 2021).

Хотя абсолютный риск тяжелой формы COVID-19 низок, эти данные указывают на повышенный риск в госпитализации в отделения интенсивной терапии, потребности в искусственной вентиляции легких, а также на летальный исход у беременных с симптоматической инфекцией COVID-19 по сравнению с небеременными.

Беременные и недавно беременные пациентки с сопутствующими заболеваниями, такими как ожирение и диабет, могут подвергаться еще более высокому риску тяжелого заболевания в соответствии с общей популяцией с аналогичными сопутствующими болезнями.

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