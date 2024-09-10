Biopharma Plasma расширяет сеть донорских центров в Украине

Фармацевтическая компания "Биофарма" - это единственный завод в Украине и Восточной Европе, который производит лекарства из донорской плазмы, развивая сеть современных донорских плазмацентров в украинских городах. Препараты из плазмы донорской крови уникальны тем, что содержат ценные белки и антитела, необходимые для поддержания организма человека даже в критических состояниях – при кровотечениях, тяжелых ранениях, гемофилии, иммунодефиците, неврологических, инфекционных и аутоиммунных заболеваниях.

Открытие новых центров донорства плазмы крови и производство препаратов имеет большое социальное значение для Украины сегодня, когда в стране идет война. В настоящее время потребность в препаратах из плазмы возрастает ежедневно, поэтому существует необходимость увеличивать объёмы заготовки плазмы. Поскольку большинство плазмацентров Biopharma Plasma расположены на востоке Украины, которые часто страдают от ракетных ударов, компания намерена расширить сеть в Западной Украине.

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Почему расширение сети донорских центров сегодня – это необходимость?

Донорские центры Biopharma Plasma предлагают абсолютно безболезненную и безопасную процедуру донации, которая длится не более часа. Здесь проверяют здоровье доноров по десяткам параметров, тестируя их кровь на наличие ВИЧ и гепатитов. Компания предлагает инновационные и безопасные технологии, делающие процедуру комфортной.

Ведь донорство – это уникальная благотворительная инициатива, которая прежде всего спасает чью-то жизнь! К тому же, в донорских центрах Biopharma Plasma есть возможность пожертвовать полученную компенсацию в благотворительные фонды, в том числе для помощи пострадавшим воинам ВСУ.

Компания также заботится о здоровье доноров, предлагая бесплатный скрининг ПЦР на наличие ВИЧ, гепатитов В, С, общий анализ крови и бесплатную консультацию врача-терапевта.

В настоящее время плазмацентры Biopharma Plasma расположены в нескольких регионах Украины. Киев, Каменское, Днепр, Харьков, Сумы, Конотоп, Шостка, Хмельницкий и Черкассы – города, где можно стать донором. Для этого достаточно записаться на прием в режиме онлайн или прийти в порядке живой очереди и соблюдать несколько дней здоровой диеты.

Однако эти центры не могут полностью обеспечивать тот объем плазмы, необходимый сегодня нашей стране в сложных условиях войны.

Потребность в препаратах из плазмы растет ежедневно, поэтому нам нужно увеличивать объёмы заготовки плазмы. Большинство функционирующих плазмацентров Biopharma Plasma, к сожалению, находятся на востоке Украины, они постоянно страдают от ракетных обстрелов", - говорит директор сети плазмацентров Biopharma Plasma Оксана Мулярчук.

Госпожа Оксана также отмечает, что многие доноры переместились из восточных регионов на западные:

"Соответственно, мы должны расширять сеть, чтобы увеличивать объемы заготовки, быть ближе к нашим донорам, предоставляя им возможность сдавать кровь в удобных местах. Таким образом мы решили открывать больше центров в Западной Украине и Полтаве. Это Львов, Ивано-Франковск, Винница, Ровно", – подчеркивает Мулярчук.

Как лекарство из донорской плазмы спасает жизнь?

По словам Мулярчук, эти центры будут сосредоточены на сбор плазмы у доноров, чтобы завод "Биофарма" мог полностью обеспечивать потребность в препаратах из плазмы крови, которая заметно выросла в связи с войной. Это препараты альбумин, 8 фактор, антирезусный иммуноглобулин, Биовен.

Плазма крови содержит белки и свертывающие вещества, способствующие заживлению поврежденных кровеносных сосудов и остановке кровотечений. Препараты из донорской плазмы помогают спасать жизнь раненых военных, онкобольных, пациентов с хроническими гепатитами и сложными кровотечениями.

Современный инновационный завод "Биофарма" - единственный производитель в Украине и Восточной Европе, который разрабатывает и производит эффективные, качественные и действенные препараты из донорской плазмы.

Донорское сообщество: поддержка для военных и тяжелобольных

Компания "Биофарма" едва ли не единственная в Украине, которая создает всеукраинское донорское сообщество, поддерживая социально важную идею - спасать жизнь людей в сложные времена. В настоящее время ни в одной стране мира нет полноценных заменителей донорской крови. Только добровольная сдача крови может помочь тем, кому она жизненно необходима.

Поскольку компания обеспечивает донорам компенсацию, ее можно пожертвовать на помощь военным. В каждом регионе доноры-благодетели жертвуют свои компенсации военным. В Киеве, например, доноры сейчас собирают средства на Tytanovi rehab – это реабилитационный центр для военных с тяжелыми ампутациями.

К тому же донорство – это проверка и защита своего здоровья, ведь донорам предлагается бесплатный скрининг ПЦР на наличие ВИЧ, гепатитов В, С, общий анализ крови и бесплатная консультация врача-терапевта.

Открытие новых плазмацентров в разных регионах Украины не просто поддерживает, а развивает донорское движение по всей стране. Это позволяет разрабатывать жизненно необходимые, инновационные препараты из плазмы крови, которые так необходимы сегодня людям с редкими заболеваниями крови, а также для восстановления организма после тяжелых ранений и кровотечений.