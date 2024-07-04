Больница им. Мечникова в Днепре получила современный аппарат МРТ

Днепропетровская областная клиническая больница имени И. И. Мечникова получила современный аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) с напряженностью магнитного поля 3 Тесла.

Медицинские закупки Украины приобрели его по заказу Министерства здравоохранения Украины в прошлом году, чтобы врачи могли ставить точные диагнозы и назначать эффективное лечение.

Технические возможности мощной и современной системы МРТ с напряженностью магнитного поля 3 Тесла позволяет быстро и качественно проводить обследование и, кроме того, проводить спектрографию и трактографию с четкой визуализацией тканей и органов.

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Основные характеристики МРТ с напряженностью магнитного поля 3 Тесла:

меньшее время для проведения исследования;

высокая четкость изображения;

более высокий уровень точности диагноза;

наличие программного обеспечения для проведения спектрографии и трактографии, используемых в области нейрохирургии.

"Улучшение качества медицинской помощи и диагностики – важное направление работы министерства здравоохранения. В целом государство централизованно закупило 28 современных аппаратов МРТ. Это первая централизованная закупка такого договорного оборудования в таком количестве. Сегодня есть первая поставка в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И. И. Мечникова. К сожалению, полномасштабная война существенно влияет на здоровье украинцев, поэтому работаем над тем, чтобы обеспечить больницы всем необходимым для предоставления качественной бесплатной медицинской помощи украинским пациентам ", – сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Такой аппарат МРТ позволит врачам быстро устанавливать достоверные диагнозы и соответственно спасать еще больше жизней. Его фишка состоит в том, что благодаря нему можно проводить спектрографию и трактографию, используемые в области нейрохирургии. А это, в свою очередь, станет большим шагом вперед в исследованиях головного мозга и нервной системы в условиях войны и послевоенного восстановления", – добавил генеральный директор МЗУ Эдем Адаманов.

Отметим, что процесс ввода в эксплуатацию такого тяжелого оборудования длительный и занимает около 3-4 месяцев, ведь больницы необходимо завершить подготовку помещения под установку МРТ.

В 2023 году МЗУ приобрели медицинское оборудование для больниц на общую сумму 2,27 млрд грн. В частности, 28 аппаратов МРТ: 22 аппарата 1,5 Тесла и 6 аппаратов 3 Тесла.