Будущее по биотехнологиям: Biopharma подарила современный БиоКласс для юных ученых

Фармацевтическая компания "Биофарма" продолжает поддерживать уникальные образовательные проекты в Украине, посвященные развитию современных биотехнологий. На этот раз компания во главе с президентом Константином Ефименко открыла БиоКлас в Украинском физико-математическом лицее при КНУ имени Тараса Шевченко, предоставляя возможность талантливым ученикам развивать свои способности в сфере биотехнологий.

БиоКласс , оснащенный сверхсовременным оборудованием, полностью соответствует европейским стандартам, предоставляя возможность не только получать теоретические знания, но и применить их на практике. По мнению президента "Биофарма" Константина Ефименко, нашу страну может спасти именно развитие рынка биотехнологий, в которой ключевую роль играют талантливые, целеустремленные ученые.

Инновационное оборудование, современный подход к обучению

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Биокласс рассчитан на выполнение практических занятий 12 учениками.

"Класс оснащен 12 персонализированными бинокулярными микроскопами Carl Zeiss Primo Star 3, 3 стереомикроскопами. Мы также добавим к классу блок биохимического и микробиологического оборудования: высокоскоростную центрифугу, спектрофотометр, термостат, термошейкер, водяную баню, систему вертикального и горизонтального электрофореза. с подогревом, что позволит выполнять биотехнологические исследования. Учащиеся смогут исследовать живой микроскопический мир, научатся выделять микроорганизмы, культивировать их и проводить биохимическую идентификацию.

В классе есть интерактивная панель компании Intboard, которая позволяет показывать различные видео, рисовать и демонстрировать ученические проекты и идеи.

Биотехнологические стартапы впоследствии превзойдут сферу IT, - президент фармацевтической компании "Биофарма" Константин Ефименко

"Я считаю, что в той ситуации, в которой оказалась Украина сегодня, может спасти только бизнес. Все в наших руках!" – именно так обратился господин Ефименко к ученикам на торжественном открытии БиоКласса в Украинском физико-математическом лицее при КНУ имени Тараса Шевченко.

"ВВП мира в 2022 году составил 100 трлн 564 млрд долл., при этом 2,8 трлн составили именно биотехнологии. Я на все 100% верю в развитие биотехнологий. Мы построили крупную компанию в Белой Церкви, и в этом году мы сделаем оборот 150 млн .в долл., в следующем году – 200 млн долл., проектная мощность будет достигнута в 2027 году 250 млн долл.", - отметил Ефименко.

Господин Ефименко также подчеркнул, что рынок биотехнологий за 10 лет вырастет в 2 раза. Если ВВП планеты вырастет на 25%, то биотехнологии вырастут в 2 раза, и в 2032 году составят 6 трлн.

"Возможно, большинство из вас мечтают работать в IT-компаниях, таких как Google, Facebook или Twitter. Но я хочу вам сказать, что сейчас стремительно набирает обороты другая отрасль, которая по размеру скоро будет такая же, как и сфера IT, а с иногда даже больше, - и это, безусловно, биотехнологии, - добавил Ефименко, отметив, что сегодня самый высокий интеллект планеты сосредотачивается именно в этих отраслях – Массачусетский институт, Стэнфорд, и Гарвард.

Говоря о вновь созданном Био Классе , Константин Алексеевич подчеркнул важность таких площадок, где можно делать опыты, углубляясь в биологию и химию :

"Мы хотим, чтобы таких площадок было как можно больше! Вам желаю получить хорошее образование и рискнуть создать свои компании. Я хочу, чтобы вы были богатыми и успешными, а мы готовы всегда поддержать вас в ваших начинаниях", – отметил Ефименко.

Человечество верит в биотехнологии, - проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченко Компанец Тарас Анатольевич

Обращаясь к ученикам УФМЛ, проректор по научно-педагогической работе Компанец Тарас Анатольевич отметил, как важно воспользоваться возможностью учиться на таком сверхсовременном, качественном оборудовании:

"Вы не можете точно знать, чем будете заниматься в будущем! Сейчас у вас есть возможность учиться в уникальном БиоКлассе. Ничего подобного в Украине пока не существует. Если вы что-то хотите делать – делайте! У вас есть какие-то идеи? Пробуйте их реализовать – не думайте, что это когда-нибудь будет в будущем, если идея пришла, подумайте, что нужно сделать для того, чтобы ее реализовать", - подчеркнул господин Компанец.

Тарас Анатольевич также упомянул бум на Американской фондовой бирже 1981 года, связанный с генной инженерией: акции небольшой компании GN Tech за полчаса до начала торгов поднялись в три с половиной раза.

"Люди, которые вложили именно в эту компанию, за один день стали миллионерами, а вложили они 50 долларов. Это ярко отражает то, как человечество поверило в биотехнологию", - отметил проректор.

Подобные образовательные проекты, часто инициируемые компанией "Биофарма" в Украине, предоставляют возможность учащимся работать на современном оборудовании, развивать научные навыки и формировать фундамент для успешной карьеры в биотехнологиях.

Как отмечают представители компании и ученые, будущее страны во многом зависит от поддержки инновационных стартапов и подготовки высококвалифицированных специалистов, которые будут менять медицину и технологии к лучшему.