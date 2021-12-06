Бустерная вакцинация против COVID-19 необходима уже через 5 месяцев: что узнали израильские ученые

Проведенные в Израиле опыты показали, что иммунитет против COVID-19, приобретенный благодаря мРНК-вакцинам, максимально эффективным остается только в первые три месяца. После этого периода риск заражения постепенно начинает расти.

О результатах экспериментов и необходимости бустерной дозы вакцины написало немецкое издание Focus. Сообщается, что постепенно количество специфических антител для Sars-CoV-2 и Т-клеток в крови уменьшается. Это приводит к тому, что иммунной системе необходимо все больше времени, чтобы среагировать на попавший в организм вирус.

Процесс ослабления защиты особенно опасен в случаях с такими вариациями коронавируса как "Дельта". Ведь этот штамм вируса особенно быстро размножается, так что иммунная система может не среагировать вовремя на опасность.

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Ученые под руководством Ариэля Израэля из компании медицинского страхования Leumit провели исследования и проанализировали данные 80 тысяч вакцинированных граждан Израиля. Целью было понять, как быстро ослабнет иммунитет. Для этого было проанализировано, у скольких людей тесты на коронавирус были положительными, несмотря на вакцинацию. Также ученые отслеживали изменение количества таких лиц в зависимости от времени, прошедшего со времени введения второй дозы препарата.

"Израиль был среди первых стран, которые провели масштабную кампанию по вакцинации", – подчеркивают исследователи. Именно ранняя кампания вакцинации мРНК-вакциной от BioNTech/Pfizer позволила достичь эффективной массовой иммунизации граждан. Однако страна также стала одной из первых, где количество инфицирований снова начало расти. Именно этот феномен и решила изучить команда Израэля.

Анализ дал интересные результаты: в первые три месяца количество инфицированных составило лишь 1,3%, сюда включены также и люди с бессимптомным течением заболевания, но с положительным ПЦР-тестом.

Однако уже на четвертый месяц количество инфицированных начало стремительно расти и увеличилось почти вдвое – до 2,4%. На пятый месяц динамика сохранилась и количество зараженных составило 4,6%. После первых 5 месяцев ситуация только ухудшилась: как показало тестирование, во временной промежуток от 150 до 179 дней после второй прививки – количество больных коронавирусом выросло до 10,3%, а когда была пройдена отметка в 180 дней – показатели составляли уже 15,5 %.

Ученые отмечают, результаты опытов подтверждают, что иммунитет к Sars-CoV-2, приобретенный благодаря мРНК-вакцине, начинает ослабевать после первых трех месяцев от второй прививки препаратом. Более того, через полгода риск инфицирования составляет уже около 15%. Хотя и подчеркивается, что анализировалась именно частота заражения, а не его тяжесть и симптомы.

И все же, как считают исследователи, это ярко демонстрирует необходимость внедрения ревакцинации через 5 месяцев после того, как была сделана вторая прививка. Они подчеркивают, что следует пойти на такой шаг, чтобы остановить распространение вируса. Ведь даже если человек болеет бессимптомно – он способен инфицировать других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о необходимости массовой ревакцинации заявил генеральный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла. Он считает, что третья бустерная доза дает очень высокий уровень защиты от COVID-19.