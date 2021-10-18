Четыре способа провериться на COVID-19

Тестирование – одно из важных диагностических средств для выявления SARS-CoV-2. По состоянию на ноябрь прошлого года на медицинском рынке в мире было представлено от 400 различных тестов, и с тех пор их число выросло. Все тесты делятся на несколько групп, имеют разную стоимость и точность.

Метод полимеразной цепной реакции признан в мире самым точным и надежным. Он предназначен для выявления вируса в организме человека на момент тестирования. Тестирование проводится в лаборатории, для чего берут мазок из носоглотки и ротоглотки. Время выполнения – 6-48 часов.

Точность ПЦР-диагностики зависит от многих факторов, включая правильность забора материала, условия его хранения и транспортировки, качество реактивов.

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Тест выявляет коронавирус в среднем в период 2-14 день, наибольшая концентрация вируса в ротоглотке наблюдается на 4-7 день от момента заражения, у некоторых больных патоген выявляется вплоть до 30 дня после заражения. Пик заразности отмечается до появления симптомов.

ИФА-тесты предназначены для определения антител, которые вырабатываются организмом в ответ на проникновение вируса. Тест позволяет установить стадию болезни, он проводится в лаборатории, для анализа берут кровь из вены.

Проводить диагностику актуально не сразу после появления симптомов, а спустя 4-5 дней. В зависимости от периода, прошедшего с момента возникновения признаков болезни, выявляются максимальные концентрации разных антител: IgM – через 5-7 дней, IgG, показывающие наличие иммунитета к коронавирусу – позже.

Если IgM не выявлен, то значит организм с вирусом не сталкивался. В стадии заболевания IgM будет превышать 1.1 (интерпретация результатов в разных лабораториях может отличаться), одновременно с этим выявляется IgG, даже при отсутствии ярко выраженных симптомов.

Домашние тесты могут быть быстрым и удобным вариантом для самоконтроля. Одобренные к использованию FDA тесты представлены на странице о тестировании на COVID-19.

Иммунохроматографический анализ – быстрый тест для выявления антигенов коронавируса, который может использоваться для самоконтроля. Результат не должен быть единственным критерием для постановки диагноза. Материал – мазок из носоглотки.

После появления этих экспресс-тестов считалось, что их использовать может только медперсонал, поскольку без подготовки самозабор биоматериала может быть выполнен неправильно. Однако потом появились подтверждения, что самодиагностика также может проводиться качественно, в т. ч. в домашних условиях.

По результатам систематического обзора, представленного в Кокрановской библиотеке, разные производители тестов различаются по точности.

В среднем, у людей с подтвержденным COVID-19 тесты на антиген правильно выявили инфицирование в 72% случаев при наличии симптомов и в 58% – без симптомов. Наиболее точными тесты были при использовании в первую неделю после появления симптомов (в среднем 78% подтвержденных случаев имели положительные тесты на антиген). Вероятно, это связано с тем, что в первые дни после заражения в организме человека находится наибольшее количество вируса.

У не болеющих людей экспресс-тесты на антиген правильно исключили инфекцию у 99,5% людей с симптомами и у 98,9% людей без симптомов.

Экспресс-тесты ИХА выявляют антитела IgG и IgM. Для анализа используется кровь из пальца. Такие тесты считаются менее чувствительными, время диагностики и интерпретация результатов указываются производителем.

Результаты должны учитываться вместе с другой клинической информацией. Если результат тестирования отрицательный, а клинические симптомы сохраняются, рекомендуется провести повторную диагностику с использованием других методов.

Николаб: ПЦР – 640 грн, суммарные антитела IgA, IgM, IgG – 470 грн.

Biolab Diagnostic: ПЦР – 602-1260 грн, суммарные антитела – 405 грн, экспресс-тест на антиген – 450 грн.

Synevo: ПЦР – 990 грн, анализ на антитела IgG – 500 грн, тест на антиген – 600 грн.

Eurolab: ПЦР – 1200 грн, тест на антиген – 615 грн.

Diagen: ПЦР – 750-938 грн, тест на антиген – 508 грн, суммарные антитела – 842 грн.

ИХА на антигены:

Тест Cito Test Covid-19 Ag: Фармаско, цена 399-560 грн.

Тест-экспресс Testsealabs Covid-19 Antigen Cassette: Hangzhou Testsea Biotechnology CO., цена 240-350 грн.

ИХА на антитела: