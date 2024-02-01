Чип от Neuralink впервые вживили в мозг человека

Компания Neuralink американского инженера, предпринимателя и миллиардера Илона Маска впервые имплантировала свой чип Telepathy в мозг человека. Neuralink - это нейротехнологический стартап, который с 2017 года разрабатывает гаджеты для лечения заболеваний головного мозга.

Как заявил сам Илон Маск, первые результаты после вживления чипа показывают многообещающую активность нейронов. Имплантат позволяет людям с параличом и другими неврологическими заболеваниями пользоваться компьютером.

Как Илон Маск реализовал амбиции Neuralink?

Первый пациент, которому вживили чип, восстанавливается после операции и уже отлично себя чувствует, - поделился Маск в социальных сетях. При этом основатель компании Neuralink подчеркнул: имплантат успешно функционирует, фиксируя мозговую активность.

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"Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение спайков нейронов", - отметил Маск. Спайки - это активность нейронов: клеток, которые используют электрические и химические сигналы для отправки информации через мозг к телу.

Компания Neuralink впервые получила разрешение от агентства FDA проводить испытания чипа на людях в мае прошлого года. Это стало отправной точкой для реализации амбиций стартапа помогать пациентам преодолевать паралич и множество других неврологических заболеваний.

Сила мысли: возможности чипа Telepathy для пациентов с параличом

Со дня создания стартапа Neuralink Илон Маск неоднократно говорил о том, что первоначальная цель вживления чипа в мозг человека - дать возможность пациентам с параличом и другими неврологическими заболеваниями управлять компьютерным курсором или клавиатурой силой мысли.

В исследовании эксперты применили робот, который хирургическим путем разместил имплантат Telepathy в область мозга, контролирующую движения конечностей.

Благодаря электродам, чип считывает активность соответствующих нейронов человека при его желании пошевелить рукой, чтобы сдвинуть курсор на мониторе или набрать текст на клавиатуре. Устройство передает информацию программному обеспечению на компьютере, который анализирует зарегистрированную активность и использует ее для перемещения курсора или вывода текста.

Принцип действия мозгового чипа не новый и активно тестируется на людях другими лабораториями, однако для частной компании Илона Маска это первое испытание на живом человеке. Отличием от большинства других имплантатов также является то, что устройство Neuralink полностью беспроводное.

Отметим, что изначально Neuralink тестировал чип на обезьянах. После завершения исследований ветеринарные отчеты показали, что у животных наблюдаются судороги, паралич и отек головного мозга после внедрения чипа.

Ввиду этого компанию подозревали в введении в заблуждение инвесторов относительно безопасности ее технологии, после чего Илон Маск заявил в социальной сети, что "ни одна обезьяна не умерла после вживления имплантата Neuralink".