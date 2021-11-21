Что будет, когда пандемия коронавируса станет эндемией: маски, ревакцинация и не только

Со временем COVID-19 не исчезнет, а перейдет из пандемического в эндемическое заболевание. Другими словами, коронавирус станет таким же привычным сезонным явлением как простуда или грипп.

При каких условиях завершится пандемия, что будет с карантинными ограничениями, а также о будущем ревакцинации – рассказало издание INVERSE.

Под пандемией понимают вспышку заболевания, которая быстро распространяется в нескольких странах и даже континентах, а также охватывает значительный процент населения. Напомним, что 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемией.

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В то же время эндемическим считается заболевание, часто встречающееся среди населения. Одними из самых известных эндемических заболеваний являются грипп и простуда, случаи заболевания которыми могут расти в зависимости от сезона.

Как отмечает доцент кафедры иммунологии и инфекционных заболеваний Гарвардского университета Йонатан Град, не существует научного показателя четко отделяющего пандемические и эндемические заболевания. Оба типа болезни могут быть чрезвычайно заразными, тяжелыми и поражать определенные категории людей.

По словам медика, человечество обычно решает, когда заканчивается пандемия, основываясь на коллективном восприятии угрозы, которую может нести заболевание в этот момент.

Известно несколько пандемий, перешедших в статус эндемий. Одна из самых известных – H1N1 или свиной грипп. Когда-то эта болезнь считалась пандемией, а теперь продолжает существовать, но в виде локальных вспышек заболевания, уже не перерастающих в глобальное явление, заявила вирусолог из Питтсбургского университета Зандреа Эмброуз.

Она добавила, что коронавирус может совершить такой же переход, когда пройдет достаточно времени, а человечество станет менее уязвимым к этой болезни.

По словам Града, эндемическая стадия COVID-19 может начаться, когда будут постепенно сниматься требования карантинных ограничений. Ученый подчеркнул, что подобная тенденция уже может наблюдаться в Великобритании, где, несмотря на значительное количество инфицированных, не планируется усиление карантинных ограничений, кроме вакцинации и ношения масок в общественных местах.

"Со снижением уровня госпитализации и смертности люди будут более терпимо относиться к этой болезни. В какой-то момент мы скажем, что это приемлемо", – подытожил исследователь.

По мнению Эмброуз, трудно спрогнозировать эндемическое влияние на общество столь всеобъемлющей и тяжелой пандемии. Ведь в последний раз человечество встречалось с подобной болезнью более ста лет назад, когда в 1918 году мир поразил испанский грипп.

Достаточно вероятно, что появятся "сезоны ковида", которые будут напоминать сезоны гриппа, когда штаммы вируса в определенное время года активизируются под действием определенных факторов, что влечет за собой широкое распространение заболевания.

"Зимы, вероятно, станут хуже. Нас будут призывать привиться, как при гриппе. Я считаю, что маски в общественных местах останутся обыденным делом, особенно в зимние месяцы", – заявила вирусолог.

Однако впоследствии коронавирус потеряет свою агрессивность. Население хоть и медленно, но будет приближаться к коллективному иммунитету. Это станет одним из самых ожидаемых моментов пандемии.

По мере того, когда все больше людей будут вакцинироваться, а также будут производить защитные антитела после инфицирования – останется все меньше уязвимых к заболеванию. Так что у вируса будет меньше возможностей к эволюции и распространению, считает ученый.

Однако ковид может оставаться серьезной угрозой в определенных уголках планеты. По словам исследователя, это обусловлено резким разрывом в уровнях инфицирования определенных стран. Некоторые регионы имеют невероятно низкие показатели инфицирования, что обусловлено их изолированностью.

Например, в Тонга первый подтвержденный случай заболевания COVID-19 был зафиксирован в октябре 2021 года, когда большинство других стран пережили уже несколько волн пандемии. В других островных государствах, таких как Новая Зеландия и Исландия, тоже было зафиксировано достаточно мало случаев коронавируса.

Однако жители таких стран все чаще встречаются с представителями государств с чрезвычайно высоким уровнем заболеваемости, такими как США, Индия или Бразилия. Это увеличивает риск возникновения вспышки заболевания даже в изолированных регионах.

Особую опасность представляют люди, не переболевшие COVID-19 и не прививающиеся. Подобные риски замедляют процесс формирования коллективного иммунитета и мешают нормальной жизни с коронавирусом.

Ученые опасаются, что в будущем может возникнуть еще один вирус пандемического уровня в результате контакта человека и животного. Эмброуз предупредила, что COVID-19 – это лишь один из примеров болезней, которыми люди заразились от животных, классифицирующихся как зоонозы.

Самыми известными из них являются H1N1, атипичная пневмония, коровье бешенство – это даже не полный перечень. Потому медики советуют человечеству уже сейчас готовиться к следующей опасной пандемии.

"В будущем будут другие гриппы и коронавирусы, которые передаются людям от животных", – подытожила Эмброуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, чем COVID-19 отличается от гриппа и как точно установить диагноз. По сравнению с гриппом коронавирусная инфекция может привести к более серьезным последствиям для здоровья человека. Однако оба заболевания могут протекать крайне тяжело и закончиться даже смертью пациента.