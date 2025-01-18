Темная сторона наркоклиник: игра на доверии

Украинцы сдержанно относятся к докторам. С одной стороны – это благородная профессия, призванная спасать жизни людей. С другой – слишком часто среди них встречаются не врачи, а, скорее, рвачи, думающие только о том, как бы побольше заработать на чужой боли и страданиях.

Один из наиболее ярких примеров "рвачей" – такое явление в нашей системе здравоохранения, как наркологические клиники.

Ранее наркоклиники занимались исключительно выведением алкоголиков из запоев, в том числе на стадии алкогольного делирия, называемого в народе "белой горячкой". Поскольку фармацевтическая промышленность не стоит на месте, алкоголизм также научились лечить при помощи лекарств, снижающих зависимость. Как следствие, после выведения из запоя пациент может остаться в клинике.

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Кроме того, если раньше наркоманов в подобных клиниках лечили от случая к случаю, то теперь, когда в Украине заработала программа заместительной терапии, в наркоклиниках открылся новый вид бизнеса – выдача наркозависимым метадона и бупренорфина. Это лицензируемый государством вид деятельности, и наркоклиники на этом неплохо зарабатывают.

Эффективность лечения при этом под большим вопросом. Намекнем: чем дольше пациент остается наркозависимым, тем это выгоднее клинике, ведь метадон выдается не бесплатно. Более того, не единичны случаи, когда в наркоклиниках специально "подсаживали" на метадон здоровых молодых людей, которые таким образом становились наркоманами и вынуждены были снова и снова закупать спасительное зелье.

На самом деле лечение от наркозависимости – довольно выгодный бизнес. Ведь все здесь зависит от воли пациента, о чем не устают повторять врачи-наркологи. Поэтому результат лечения наркологов часто схож с работой гадалки: выздоровел пациент – значит, клиника вылечила. А не выздоровел – ну, что же, пациент не смог преодолеть зависимость, и ничего тут не поделать.

Но наиболее популярным способом заработка наркоклиник остается "отмазывание" от вины в ДТП. Скажем, нарушил водитель правила дорожного движения или совершил ДТП. Полицейские отправляют водителя на освидетельствование в наркоклинику. Там, после переговоров с врачом-наркологом, в зависимости от сговорчивости пациента, последний может получить нужный ему результат анализа на содержание алкоголя или наркотиков в крови.

Такая власть над людьми и судьбами развязывает руки многим работникам наркоклиник не хуже иного наркотика.

"Социотерапия" на Демиевке – наркоклиника для пациентов с крепким здоровьем

Наиболее популярная в Украине сеть наркоклиник – "Социотерапия" – это коммунальные предприятия на базе бывших наркологических диспансеров. В Киеве – пять таких учреждений, где по сходной цене можно не только отдать родственника на лечение (если у вас есть немалая сумма в кармане, желательно наличными), но и получить справку о том, сколько у вас алкоголя в крови. Опять же, количество найденного в крови алкоголя будет зависеть от размера вашего кошелька.

В частности, именно таким образом ведется бизнес в стационарном отделении "Социотерапии", расположенном в Демиевском переулке нашей столицы.

Вот что говорят об этом виде заработка на водителях "подшофе" те, кто пострадал от пьяных за рулем и их "отмазывателей":

"Тут подделывают анализы. Делают трезвых водителей (из) пьяных, хорошо, что есть апелляционный суд".

А вот и комментарий счастливого обладателя "чистого анализа":

"Привозили ментики туда с подозрением на наркотическое опьянение при совершении мелкого ДТП. Сдал анализ, через неделю был результат – все нормально, врач еще сказал, что суда не будет, и объяснил, где забрать водительское удостоверение".

Руководит этими процессами "хозяин клиники на Демиевке" Шипунов Александр Николаевич

Именно он ответственен за поборы с пациентов и их родственников, хамское отношение персонала к больным, отвратительное питание и полное отсутствие контроля за лечением и его результатом.

Согласно сайту "Социотерапии", наркоклиника предоставляет услуги выведения из запоя, скорую помощь в случае психоза или критического состояния из-за алкогольной или наркотической зависимости. Также здесь проводят "активную поддерживающую терапию". Но хотя предприятие имеет государственную форму собственности (а может быть, именно поэтому), вы не найдете на сайте ни единого упоминания о стоимости услуг. Ощущение такое, что все услуги оказываются бесплатно.

Однако это далеко не так.

На самом деле ценник устанавливается врачами данной клиники только после личного приема. По-видимому, во время приема оценивается не только физическое состояние пациента, но и материальное положение его и его родственников. В зависимости от того, как прошла встреча, вам могут выписать с десяток абсолютно ненужных анализов и лекарств, а затем и нарисовать сумму со многими нулями, которую вы должны внести, чтобы вашего близкого забрали в клинику.

Вот более развернутый отзыв пострадавшей от встречи с врачами "Социотерапии" на Демиевке:

"Ужасное место, зачем врать, что работает круглосуточно? Это место действительно для отчаявшихся людей, и большой труд составляет уговорить пациента на госпитализацию и лечение, но когда приезжаешь готовым на все в 21.30 в субботу, тебя просто, можно сказать, нагло выгоняют:

"Приезжайте в понедельник с 11 до 18, мы не принимаем по выходным и по скорой тоже, но не забудьте взять 2800 грн (четко поставленная такса благотворительного взноса, которую врач в течение 10 минут проговорил пять раз). Ваш алкаш бухал неделю и еще полтора суток проживет, с такими людьми ничего не произойдет (с ухмылкой в каждом слове)". Как можно лечить людей, не веря в них?! Человек приехал, готов лечиться, дверь у вас открыта круглосуточно, но никто пациента так и не взял!"

И такие случаи не единичны. То есть то, что вы смогли привезти в эту клинику наконец согласившегося на лечение больного, не означает, что его возьмут. Причем безо всяких объяснений и причин, хотя о визите договаривались заранее.

Однако те, кому повезло попасть туда, тоже не в восторге от лечения. Вот что рассказал один из пациентов:

Еще один пациент случайно подтвердил то, о чем мы говорили ранее, – что в клинике не заинтересованы в полном излечении от зависимости. А как же иначе, ведь хронический больной – их хлеб.

Вот что пишет некто Сергей:

"Отличная клиника! Я там был четыре раза. Выводят из запоя, следят, чтобы "белка" не схватила. Конечно, многие продолжают пить и дальше. Потому что психолог – только для "галочки". С головой вообще не работают. Но они и не обещали."

В Украине, согласно статистике за прошлый год, насчитывается 1 млн наркозависимых. К ним относят как алкоголиков, так и тех, кто страдает от наркотической или медикаментозной зависимости. Около 400 тыс. из них – наркоманы, остальные страдают алкогольной зависимостью.

Как видим, в этой области работы – непочатый край. И, стало быть, наркологические клиники наподобие "Социотерапии" смогут еще долгие годы наживаться на несчастье больных алкогольной и наркотической зависимостью людей и их страдающих близких.

Особенно до тех пор, пока протоколы лечения и прайсы наркоклиник будут оставаться тайной за семью печатями, а общественный контроль – отсутствовать.