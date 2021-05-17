Что ждет пациентов с хроническими заболеваниями в период COVID-19

COVID-19 серьезно изменил повседневную жизнь каждого человека, его влияние на общество будет сохраняться длительно, возможно – на протяжении многих поколений. В результате пандемии эксперты предупреждают о возможной огромной волне смерти и инвалидности пациентов с хроническими заболеваниями, особенно с кардиометаболическими болезнями. Основанием для таких прогнозов послужило переключение внимания врачей с болезней сердечно-сосудистой системы на COVID-19.

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Как избежать надвигающегося цунами обычных хронических заболеваний: чему нас могут научить уроки пандемии COVID-19

В своей статье доктор медицины Роберт М. Калифф указывает на основные причины смертности как в США, так и во многих других странах мира. Три из 10 основных причин летального исхода связаны с нарушениями со стороны сердца и сосудов – сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и диабет 2 типа.

Учитывая важность задачи и неутешительные прогнозы, автор предлагает пересмотреть подход к ведению пациентов с хроническими болезнями. По его мнению, следует улучшить отслеживание хронических состояний здоровья в режиме реального времени. Это можно сделать аналогично панелям мониторинга быстрых данных, которые были реализованы для отслеживания случаев COVID-19, госпитализаций и смертей. Такой подход позволит ускорить доступ к информации, быстрее ее анализировать и разрабатывать стратегии.

Новую инициативу Калифф "Operation Warp Evidence" предлагает смоделировать по образцу быстрой вакцины против COVID-19 "Operation Warp Speed". Таким образом это позволит объединить усилия ведущих мировых экспертов, улучшит инфраструктуру клинических испытаний, которая оценивает риски и преимущества новых методов лечения хронических заболеваний по сравнению с существующими практиками. Благодаря этому можно сосредоточиться на немедленных вмешательствах, которые могут улучшить профилактику, лечение и результаты.

Постепенные изменения против разрушительной трансформации: COVID-19 и сердечно-сосудистое сообщество

С аналогичной инициативой выступила доктор медицины и консультант-основатель Женского кардиологического центра Нанетт К. Венгер. В своей статье она указывает, что во время карантина многим пришлось отказаться от обращения в отделение неотложной помощи, из-за чего было затруднено своевременное лечение острых коронарных заболеваний, инсульта и других опасных состояний.

Нанетт К. Венгер также видит возможность использования наработки по отслеживанию пациентов с COVID-19 для ведения больных с хроническими патологиями, особенно с учетом длительного негативного влияния коронавируса на сердечно-сосудистую систему.

Заключение

Пандемия коронавируса выявила огромные резервы медицинского сообщества. Благодаря быстрому сбору данных, их анализу и обмену были разработаны вакцины и продолжается совместная работа по преодолению мирового кризиса.

Однако один из "побочных эффектов" такого успеха – переключение внимания с других областей медицины, особенно с кардиометаболических болезней, являющихся одними из ведущих причин смертности. Преобразование отслеживания хронических заболеваний с учетом наработок по COVID-19 может улучшить мониторинг исследований, координацию врачей разных клиник и разработку эффективных рекомендаций. Только в таком случае можно ожидать, что завершение пандемии не омрачится новой волной смертей больных с хроническими заболеваниями.

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