После двухлетнего расследования подкомитет Палаты представителей США опубликовал окончательный отчет о возможных причинах возникновения и распространения вируса COVID-19. Как отмечают представители Конгресса, результаты расследования говорят о лабораторном происхождении коронавируса в китайском городе Ухань.

Американские конгрессмены также раскритиковали меры, принятые в ответ на пандемию, включая ношение масок, дистанцирование и локдауны. Эксперты уже называют доклад своеобразной дорожной картой, не только для ответа на текущие вопросы о COVID-19, но и для подготовки к будущим пандемиям.

Рукотворный коронавирус: почему COVID-19 могли создать в лаборатории?

Один из самых спорных аспектов пандемии – это вопрос о происхождении вируса. В отчете подкомитета Палаты представителей США утверждается, что коронавирус скорее всего, возник в лаборатории, расположенной в китайском городе Ухань.

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Ссылаясь на биологические характеристики вируса и случаи заболевания исследователей Уханьского института вирусологии в конце 2019 года, конгрессмены пришли к выводу, что вирус имеет лабораторное происхождения.

Как отмечается в отчете, если бы существовали доказательства, подтверждающие естественное происхождение вируса, они были бы уже найдены. При этом, в отличие от других вирусов, таких как SARS, коронавирус COVID-19 имеет биологические особенности, не встречающиеся в природе.

Ученые также отмечают, что в начале пандемии случаи заражения коронавирусом наблюдались преимущественно в одном очаге, а не на нескольких рынках, как это часто бывает при вспышках других вирусных заболеваний.

Согласно данным отчета, сотрудники Уханьского института вирусологии осенью 2019 года заболели вирусом, который был похож на SARS-CoV-2, что только усиливает гипотезу о лабораторном происхождении вируса.

Почему стратегии в период пандемии не сработали?

Подкомитет также раскритиковал меры, принятые в ответ на пандемию. Социальное дистанцирование, маски и локдауны, которые были внедрены в большинстве стран, в том числе и США, не всегда опирались на строгие научные данные.

Отчет утверждает, что многие рекомендации основывались на исследованиях других респираторных вирусов, а не коронавируса, из-за чего адаптация мер к новой угрозе была недостаточной.

По мнению конгрессменов, длительные блокировки и ограничения нанесли значительный вред не только экономике, но и психическому и физическому здоровью граждан. Особенно негативно это сказалось на молодежи.

Эксперты также раскритиковали усилия Всемирной организации здравоохранения, которая якобы ставила политические интересы Китая выше своей миссии по борьбе с пандемией.

Операция Warp Speed и вакцинация: конгрессмены похвалили администрацию Трампа

Несмотря на критику, отчет подкомитета также содержит положительные моменты относительно действий США в период пандемии. Например, Операция Warp Speed – проект администрации Дональда Трампа по разработке вакцины от COVID-19, получила высокую оценку. Конгресс назвал его "невероятным подвигом науки", позволившим быстро разработать вакцину и спасти миллионы жизней.

Однако в отчете отмечается, что недостаточно внимания было уделено долгосрочной эффективности вакцин в предотвращении заражения, что могло способствовать росту недоверия к вакцинации среди населения.

Кроме того, в отчете отмечается, что должностные лица здравоохранения и администрация Байдена "переоценили" защитные свойства вакцин, что могло повлиять на уровень доверия среди американцев. В частности, отмечается игнорирование естественного иммунитета и подавление дискуссий об этом.

Уроки пандемии и рекомендации

Одним из ключевых выводов отчета является необходимость улучшения внутренней подготовки США к будущим пандемиям. В частности, речь идет о создании резервов медицинских запасов на уровне штатов и усилении внутреннего производства лекарств. Одним из важных аспектов отчета является "глобальный контроль" Китая.

Председатель подкомитета, врач-ортопед Брэд Венструп отметил: "Пандемия COVID-19 выявила недоверие к руководству Китая. Доверие заслуживается. Подотчетность, прозрачность, честность и порядочность вернут это доверие".

Отчет подкомитета Палаты представителей США – первый в мире официальный документ, который подытожил работу над пандемией COVID-19. Несмотря на противоречия в документе, вопросы происхождения вируса, эффективности мер и подходов к вакцинации одни из самых актуальных в мире сегодня.