COVID-19 – нестрашная болезнь, если не бояться: это и другие откровения вирусолога

Уровень оказания медицинской помощи в любой стране зависит от многих факторов, и роль играет не только финансирование и материально-техническая база, но и образование и убеждения врачей, которые занимают высокие должности в структуре.

Об одном из ученых – кандидате биологических наук, старшем научном сотруднике Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины (Отдел проблем интерферона и иммуномодуляторов) Жолобак Надежде Михайловне рассказал MED GOblin, подробно разобравший ее июльское интервью UKRLIFE.TV.

– На число заражений влияют вводимые ограничения, поскольку люди начинают беспокоиться об эпидемии.

Этому утверждению противоречат многие факты, например опыт Китая, который именно благодаря жестким принудительным локдаунам смог контролировать распространение инфекции. Аналогичные меры принимались практически во всех странах, именно они, а не рассказы о необходимости снижения уровня беспокойства, были самыми эффективными, в сочетании, безусловно, с вакцинацией.

– COVID-19 лучше называть просто насморком.

Это является весьма сомнительной заменой, поскольку эти заболевания имеют разную причину и клинические проявления. И число летальных исходов от коронавируса не идет ни в какое сравнение с количеством умерших от сезонных соплей.

– Летальные случаи среди врачей, работающих в ковидных отделениях, связаны с их усталостью, страхом и незнанием.

Это высказывание Жолобак сложно комментировать, даже MED GOblin. Говорить о том, что смерть людей, спасавших жизни, была вызвана некомпетентностью, страхом и усталостью – это за пределами понимания.

– Вакцинация активирует иммунитет неестественным путем, что может привести к развитию онкологических патологий (по мнению российских ученых).

Такая гипотеза широко распространена среди сторонников антипрививочного движения. Однако нет ни одного исследования, которое бы такую связь подтверждало. Видимо, именно для того чтобы сразу не допустить подобные манипуляции на странице Института Исследования Рака есть фраза "Vaccines do not cause cancer".

– После вакцинации выработанные антитела помогают вирусу заражать клетки организма.

Такая гипотеза также не имеет под собой оснований, поскольку именно благодаря вакцинации наблюдается снижение числа активных случаев во всех странах, где проводится массовая вакцинация. Статистику можно посмотреть в открытых источниках.

– Прозвище Чумогон, которое закрепилось за Заболотным, связано с тем, что он определил переносчика вируса и остановил его циркуляцию. Однако это разные виды вирусов, и COVID-19 – респираторный.

Странно слышать подобные сравнения от вирусолога, поскольку возбудителем чумы является не вирус, а бактерия.

– Кубинцы разрабатывают интраназальную вакцину, а в целом за последний год они представили пять вакцин. Это говорит о мощных биотехнологиях, которые у них есть несмотря на блокаду последние 60 лет. От предложения ВОЗ получить одну из одобренных уже вакцин они отказались, поскольку сами могут поделиться с миром своими препаратами.

Насколько подобные утверждения соответствуют действительности также может увидеть каждый из открытых источников. Так, за прошедшие три месяца в стране было вакцинировано 22% населения, одновременно с этим наблюдается резкий рост новых случаев: за этот же период – в 8 раз.

– На Кубе для профилактики используют назальный интерферон. В Украине также есть подобный препарат – Назоферон.

Этот момент с перечислением коммерческих названий препаратов очень напомнил рекламную паузу, когда необходимо незаметно продвинуть какой-либо товар.

– При ректальном введении интерферон всасывается в кровь без побочных эффектов, поскольку это очень мягкий путь введения. Свечи с интерфероном есть как в Украине, так и в соседней стране, расположенной севернее.

На самом деле мягкое ректальное введение интерферона не так уж и безопасно, о чем MED GOblin рассказывал ранее.

– Интерферон после введения в нос защищает слизистые оболочки на протяжении 3-4 часов. Препарат может использоваться в любое время – перед выходом на работу или в магазин.

Если посчитать суммарно – в течение года по три раза в день, получается порядка 1000 впрыскиваний. Эффективность этого средства весьма сомнительна, стоимость – высокая, и даже по степени удобства в сравнении с бесплатной вакцинацией (2 укола) интерферон проигрывает. Но Жолобак, по всей видимости, использует другие аргументы, и кроме материальной заинтересованности в продвижении интерферонов сложно предположить иные варианты.

– Неизвестно, какую реакцию вызовет смешение разных типов вакцин, поскольку ни один из используемых препаратов не исследован.

Это не спорное, а просто необоснованное утверждение, навязываемое людям. Перед одобрением каждая вакцина прошла необходимые испытания на десятках тысяч людей и предоставила их результаты. Согласно открытым данным, в общей сложности сейчас введено уже больше 4 миллиардов доз во всем мире, при этом все вновь выявляемые побочные эффекты регистрируются, а процесс изучения и уточнения профиля безопасности и эффективности не прерывается. Относительно смешивание разных типов вакцин – также проводятся разные исследования, и по предварительным данным, такая стратегия показывает неплохие результаты.

Как и любые другие, убеждения Жолобак имеют место быть. Однако недопустимым является факт, что она одновременно с этим представляет НАН Украины и транслирует свое антинаучное мнение на многомиллионную аудиторию, а значит – принимает непосредственное участие в лечении каждого из жителей страны.

