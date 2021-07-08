COVID-паспорта в Украине: что предполагают новые правила

В конце июня Кабмином Украины был утвержден Порядок формирования и использования COVID-сертификатов (№677 от 29.06.2021). Он определяет виды паспортов, порядок их формирования и срок действия.

Виды COVID-паспортов

Согласно новым правилам, предполагается, что сертификатов будет несколько:

Внутренний – формируется и издается в Украине и действует на территории страны.

Иностранный – формируется и выдается учреждением, которое уполномочено представлять иностранное государство. Он действует только в странах, с которым Украина заключила международный договор о взаимном признании COVID-сертификатов.

Международный (UA COVID Certificate) – формируется и издается в Украине, его можно использовать в любой стране, использующей и признающей аналогичный документ.

Каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код. Документ выдается по запросу в портале или приложении "Дія", электронная версия имеет одинаковую юридическую силу с паспортом, выданным в бумажной форме.

Основания для выдачи сертификата

COVID-сертификат формируется на основании информации, содержащейся и поступающей из центральной базы данных, Единого государственного демографического реестра, Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

COVID-паспорт формируется на основании внесенных в центральную базу данных сведениях о вакцинации от коронавируса. Также основанием для получения документа является:

тестирование методом ПЦР на COVID-19;

факт выздоровления от COVID-19.

Уполномоченным учреждением, формирующим и удостоверяющим документ, является государственное предприятие "Дія".

Срок действия COVID-сертификатов

Для сертификатов определены следующие сроки действия:

Вакцинация – 180 дней со дня введения последней дозы в соответствии с протоколом вакцинации от COVID-19.

Тестирование методом ПЦР – 72 часа, начиная от момента забора материалов для анализа.

Выздоровление – 180 дней от даты забора материала для ПЦР-теста, который показал положительный результат на COVID-19.

Указанные сроки одинаковы для всех видов паспортов за исключением Международного, в котором в текущем документе определен только срок выздоровления. Вероятно, это техническая ошибка, которая будет исправлена в течение месяца – срока, отведенного для утверждения образца паспорта.

Что эти правила означают для украинцев

Наиболее важным в постановлении Кабинета Министров является, конечно, срок действия паспорта. При планировании поездок в другие страны – наиболее частой причины получения COVID-сертификата, теперь придется учитывать, что воспользоваться документом для международных поездок можно будет только в период 72 часа или 180 дней, даже после вакцинации.

Варианты действия по истечения этого срока в документе не указаны. Предположительно они могут включать:

Непосредственно перед каждой поездкой по-прежнему сдавать ПЦР-тест.

Заболеть коронавирусом и обязательно зафиксировать этот факт, сдавая ПЦР-тест.

Пройти повторную вакцинацию.

Каждый из вариантов придется оплачивать:

ПЦР-тест – от 700 до 1000+ грн в зависимости от лаборатории, при этом болезнь позволит сформировать сертификат еще на полгода, хотя может повлечь дополнительные траты на лекарства и иметь непредсказуемый исход.

Повторная вакцинация – цена неизвестна, поскольку услуги по платной вакцинации в Украине пока недоступны. Однако вероятность бесплатной вакцинации из-за желания получить повторный COVID-сертификат близка к нулю.

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