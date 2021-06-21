Delta-вариант COVID-19: что известно

Вариант COVID-19 Delta, также известный как B1617.2, был обнаружен в Индии в декабре 2020 года. Он характеризуется высокой степенью передачи и сейчас является доминирующим штаммом не только в Индии, но и в других странах.

Отличительные характеристики Delta-варианта COVID-19

Delta-вариант распространяется в мире очень быстро. По состоянию на 14 июня 2021 года, всего за полгода после его выявления, он встречается в 74 странах. В Великобритании по числу случаев он уже обогнал Alpha-вариант (Британский штамм). Считается, что этот вариант передается на 43-90% больше, чем другие варианты COVID-19. Эксперты считают, что Delta от 30% до 100% более заразен, чем Alpha.

До сих пор нет точных данных о том, почему Delta-вариант передается значительно быстрее, чем другие мутации SARS-CoV-2. Одни исследователи считают, что изменения в белке этого варианта способствует более быстрому и легкому проникновению в клетки организма. Другие полагают, что причиной является более быстрое смешение с человеческими клетками после его прикрепления. Если вирус может легко смешиваться с клетками организма, он способен заразить их больше и обойти иммунную защиту.

Есть основания полагать, что эта мутация более опасна для молодых людей. Исследования показали, что в Великобритании люди младше 50 лет заражаются инфекцией в 2,5 раза чаще.

Delta-вариант протекает в более серьезной форме, пациенты, зараженные этим штаммом, с большей вероятностью будут нуждаться в госпитализации: согласно имеющимся данным, Delta по риску госпитализации превосходит Alpha почти в два раза.

Врачи в Китае отмечают, что пациенты с Delta-мутацией тяжелее поддаются лечению, чем заболевшие в начале пандемии. По их оценкам, состояние больных ухудшается намного быстрее.

Симптомы

Согласно данным приложения Zoe COVID Symptom Study, позволяющего людям отслеживать симптомы, по мере распространения Delta-варианта симптомы COVID-19 в Великобритании изменяются.

Основные симптомы, о которых сообщается в приложении, включают головную боль, боли в горле, ринит и лихорадку. Сейчас менее распространенным признаком коронавируса становится кашель, также в первой десятке нет характерного признака – потери обоняния. Это вызывает обеспокоенность исследователей, поскольку симптомы больше напоминают сильную простуду, и люди из-за этого не соблюдают карантинные ограничения, что приводит к дальнейшему распространению этой мутации.

Вакцинация как эффективный метод защиты

Согласно имеющимся данным, полная вакцинация (две дозы) препаратом Pfizer/BioNTech обеспечивает защиту от заражения Delta-вариантом на 79%. Также вакцина на 88% эффективна в отношении симптомов в случае заражения. Полная вакцинация препаратом AstraZeneca на 92% успешно предотвращает госпитализацию по поводу Delta-мутации. Смертельные исходы среди вакцинированных не зарегистрированы.

Delta-вариант коронавируса в Израиле

В Израиле с 15 июня перестало действовать требование ношения защитных масок в общественном транспорте, магазинах, учебных заведениях и других закрытых помещениях. По состоянию на утро 21 июня в стране зарегистрировано 103 новых случая заражения COVID-19 за сутки. Министерство здравоохранения Израиля подозревает, что новые вспышки коронавируса в Модиине, Биньямине вызваны заражением Delta-штаммом коронавируса, привезенным из-за границы. Среди заразившихся есть вакцинированные.

Как сообщает Национальный центр информации по COVID-19, Delta-вариант распространяется на 60% стремительнее штамма Alpha и в 2,5 раза чаще приводит к тяжелому течению заболевания и к госпитализации.

Центр подтверждает, что вакцина Pfizer/BioNTech остается эффективной против тяжелого заболевания при заражении Delta-штаммом коронавируса, однако эффективность вакцины в случае получения одной дозы значительно падает. Это настораживает, поскольку в настоящий момент в Израиле переболевшие коронавирусом люди получают одну дозу вакцины. Также сейчас действует рекомендация относительно подростков 12-15 лет – прививать только тех, кто относится к группам риска. В связи с ростом заболеваемости возможно эти рекомендации будут пересмотрены.

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